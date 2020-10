Heure d’hiver : une heure de plus pour les dormeurs ce week-end

La tradition est encore respectée cette année mais elle pourrait bien disparaître en 2021 : dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra régler sa montre (si elle ne s’en occupe pas elle-même) en passant, par exemple de 3h à 2h.

Vous l’avez probablement remarqué, les journées sont de plus en plus courtes et, pour beaucoup de gens, beaucoup plus déprimantes. Une situation évidemment aggravée par les mesures de couvre-feu qui concernent désormais plus de 40 millions de Français. Le passage à l’heure d’hiver ce week-end a donc de fortes chances d’être une (petite) bonne nouvelle pour beaucoup de monde, à l’exception des fêtards qui ne pourront pas profiter de cette durée additionnelle pour écumer les bars toute la nuit. En apparence compliqué, ce changement d’heure est en fait extrêmement simple : dans la nuit de samedi à dimanche, nous « reculerons » d’une heure, passant, par exemple, de 4h à 3h.

La nouveauté, c’est que c’est peut-être la dernière fois. En effet, la Commission Européenne avait lancé en 2018 une vaste consultation citoyenne en ligne sur la question de ce changement d’heure. Résultat, la majorité des citoyens de l’UE sondés s’étaient dit favorables à la suppression des ces changements d’heure en Europe. Il est cependant possible que les heures d’hiver et d’été se maintiennent encore un peu. D’abord, parce que la pandémie de coronavirus a considérablement ralenti la mise en place de la réforme. Ensuite, il est extrêmement compliqué pour l’UE d’harmoniser ces nouveaux horaires à l’échelle continentale, d’autant que les Etats ne sont pas nécessairement d’accord entre eux. La France, par exemple, est très divisée sur la question d’après une consultation citoyenne de l’Assemblée Nationale effectuée il y a deux ans.

Bref, quel que soit votre avis sur la question, le rappel de ce changement d’heure reste nécessaire chaque année, ne serait-ce que pour les quelques distraits qui pourraient venir une heure trop tôt au travail lundi prochain. Heureusement, les nombreux objets connectés qui nous entourent se mettent généralement automatiquement à la bonne heure. N’oubliez pas de vous occuper de vos bonnes vieilles horloges et de vos montres non-connectées.