Zeuslap propose un écran portable et tactile de 15,6 pouces FullHD pour tout juste 100€ !

Zeuslap est une petite marque qui monte en Chine, cette dernière fabrique notamment des écrans portables comme ce dernier modèle de 15,6 pouces qui a l’avantage d’être tactile et proposé à un prix extrêmement bas !

Cet écran portable peut s’avérer bien pratique. Offrant une dalle IPS mate d’une dimension de 15,6 pouces avec une définition FullHD, ce modèle de Zeuslap est parfait pour une utilisation en tant que second écran à côté de votre laptop, mais également comme un écran pour votre smartphone lors de vos déplacements ou encore pour jouer à votre console, la Switch par exemple, afin de ne pas monopoliser ni votre TV.

Compatible HDR, disposant d’un temps de réponse de 4ms, d’une luminosité de 220 cd/m et d’un angle de vision de 178°, le Zeuslap est équipé d’une connectique assez complète avec notamment un port Thunderbolt Type C, une entrée mini HDMI, un port USB Type C Power Delivery ainsi qu’un port audio 3.5mm. Il dispose également d’un haut-parleur externe.

Ce modèle est assez compact pour un écran externe de 15,6″ avec des dimensions de 22,7 x 35,8 cm et une épaisseur de 5 à 10 mm, le tout pour un poids de 700g.

L’utilisation de ce type d’écran est assez pratique surtout que ce modèle est tactile (10 points) et branché à un laptop sous Windows par exemple, ce dernier sera parfaitement reconnu. Par ailleurs, cet écran ne dispose pas de batterie interne, vous devrez donc soit le brancher à un chargeur ou même une batterie externe. Mais pour certains appareils comme un laptop ou même un smartphone, l’alimentation directe par la batterie de votre appareil suffit, évidemment cela déchargement plus vite ce dernier.

À noter qu’avec la Switch de Nintendo, pas besoin de dock particulier, cela fonctionne avec le chargeur et le câble USB Type-C, tous deux branchés.

Côté réglages, il y en à plusieurs de disponibles, mais l’ergonomie n’est par contre pas évidente. Tout se fait via un bouton situé sur le côté, mais pas très pratique. Le résultat est assez satisfaisant, cela dépend aussi de votre source et après quelques réglages, heureusement il existe 6 modes plutôt bien calibrés. Notez par contre que l’écran ne disposant pas de mémoire, les réglages seront à refaire à chaque fois.

Cet écran portable Zeuslap est livré avec de nombreux câbles USB, chargeur, HDMI, ainsi qu’un protège écran et un étui de protection qui fait aussi office de béquille.

Où l’acheter ?

Le modèle Zeuslap testé est le modèle le plus onéreux, car tactile, il sera disponible chez Aliexpress lors du 11.11 au prix de 102 euros avec le code 11RAPIDE15 (livraison rapide) !

Code promo : 11RAPIDE15

Il existe un autre modèle non tactile qui sera quant à lui proposé le 11.11 chez Aliexpress à 78 euros avec le code 11RAPIDE10 (livraison rapide) !