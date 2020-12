La machine Lego qui veut vous aider à faire les papiers cadeaux

N’est pas le Père Noël qui veut. L’emballage des cadeaux est un art qui demande minutie et patience. Si comme nous vous n’êtes pas un pro de l’origami, voici une machine qui pourrait vous rendre la vie plus facile.

Chaque année, c’est la même chose. Il faut passer des heures à emballer soigneusement tous les présents qui seront sous le sapin le 24 décembre au soir. Une tâche ardue et bien ingrate quand on sait que le fruit de son travail sera détruit en quelques secondes par sa petite-nièce qui trépigne à l’idée de découvrir le cadeau qui se cache derrière le papier. Si le Père Noël peut compter sur les lutins pour l’aider, le commun des mortels doit se contenter de se battre avec le papier souvent coupé trop court ou trop long. The Brick Wall sur Youtube a trouvé la solution à tous vos malheurs, ou presque. Le vidéaste qui a pour habitude de créer des objets à l’aide de Lego, dévoile sa nouvelle invention. Révolutionnaire, cette machine pourrait vous faire économiser beaucoup de temps. Elle mesure la taille du papier cadeau nécessaire à l’emballage de votre présent et le découpe même pour vous. Il vous faudra seulement rabattre et coller les bords à l’aide de papier adhésif. Longue de 115 centimètres, elle peut accueillir un rouleau de papier cadeau standard et est essentiellement à partir de Lego. Les seuls éléments de la machine qui ne sont pas des petites briques en plastiques sont les têtes de découpe et le câblage nécessaire pour faire fonctionner la machine.

Pour mesure la longueur et la largeur du cadeau, l’utilisateur doit le placer dans une boite où deux capteurs optiques vont analyser et calculer les dimensions. Ensuite, le logiciel personnalité sur lequel la machine s’exécute, codé en Python, calcule le volume total de la boite et la taille de papier requise pour l’emballage. Alors la magie opère et la feuille de papier sort de la machine. Une tête de coupe effectue quelques découpages ici et là pour enlever l’excédent de papier. Ne reste plus qu’à coller le tout et le tour est joué. Malheureusement, cette invention n’est pas disponible sur le marché mais les plus débrouillards pourront essayer de reproduire l’exploit. Et pour ceux qui devront se contenter de le faire à la main, heureusement, ce n’est qu’une fois par an !