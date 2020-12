Comment revendre les cadeaux de Noël dont vous ne voulez pas ?

Si le Père Noël est tombé à côté de la plaque cette année, vous voudrez certainement revendre vos cadeaux. Voici un petit guide pour se débarrasser des présents qui ne vous conviendraient pas.

Cette année encore le Père Noël a été généreux, mais n’est pas toujours tombé juste. Si vous adorez votre tante, il n’en est pas de même pour l’affreux pull qu’elle vous a offert. Plutôt que de le cacher dans votre armoire, vous pouvez lui offrir une seconde vie en le revendant en ligne. 46 % des Français avouent avoir déjà revendu ou envisager de revendre leurs cadeaux de Noël. Si la pratique est parfois décriée, elle permet surtout de réaliser de bonnes affaires. Voilà quelques conseils et adresses pour revendre facilement les cadeaux que vous ne souhaitez pas garder.

Faire de bonnes photos

Qui dit vente en ligne, dit photo digne de ce nom. Pour mettre en valeur ce magnifique pull, qui fera certainement le bonheur d’un internaute, il faudra le photographier sous toutes ses coutures. N’hésitez pas à publier des photos portées pour les vêtements et des photos détaillée pour les produits high-tech. Vous pouvez aussi photographier la facture pour rassurer les potentiels acheteurs.

Garder l’emballage

Si possible, n’hésitez pas à garder l’emballage du produit. Pour un téléphone par exemple, n’ouvrez pas le blister si vous savez que le produit ne vous convient pas et que vous souhaitez le revendre. Pour les vêtements, il faudra garder les étiquettes pour espérer en tirer un bon prix.

Vendre au bon prix

Si vous n’avez pas acheté cet objet, vous devez vous renseigner sur sa valeur à l’achat. N’hésitez pas, quand cela est possible, à vérifier les prix à la revente, en comparant avec d’autres annonces. Vous pourrez par exemple offrir une réduction, pour trouver un acheteur plus rapidement.

Trouver le bon site

Pour atteindre plus rapidement un acheteur, il vous faudra choisir votre plateforme avec soin. LeBonCoin, eBay, Rakuten et Momox sont selon nous les quatre plateformes les plus pratiques pour revendre rapidement un objet qu’on vous a offert à Noël. Mais cela peut valoir le coup de jeter aussi un œil à certaines plateformes spécialisées (ex Vinted pour les vêtements). N’hésitez pas à être honnête sur la raison de la mise en vente et à donner un maximum de détails sur le produit.

Donner ou faire du troc

Si vous êtes plutôt d’humeur généreuse, vous pouvez aussi vous diriger vers les sites de trocs ou de don. Donnons.org ou Mytroc propose ce genre de service. C’est aussi le cas de toutdonner.com.

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour revendre vos cadeaux de Noël sereinement. Pour éviter les mauvaises surprises l’année prochaine, vous pouvez toujours vous reposer sur la traditionnelle liste au Père Noël ou opter pour la version 2.0. L’application i-wantit permet par exemple de créer une liste partageable avec tous et qui permet d’éviter les doublons. Lorsqu’une personne a choisi de vous offrir ce cadeau, la mention réservée apparaîtra pour alerter les autres utilisateurs.