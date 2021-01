Youtube et WhatsApp utilisés par presque un demi-milliard d’Indiens 

Youtube et WhatsApp ont la cote en Inde. Les deux applications se rapprochent doucement du demi-milliard d’utilisateurs dans le pays. Si Youtube enregistre une forte montée en puissance, WhatsApp domine encore le classement des applications les plus populaires en Inde, avec 459 millions d’utilisateurs mensuels.

Youtube et WhatsApp se rapprochent du demi-milliard d’utilisateurs en Inde. Les deux applications ont enregistré une hausse de fréquentation significative et jouent des coudes pour obtenir la première place. Si la messagerie de Facebook dominait largement le classement indien en 2019, avec 400 millions d’utilisateurs dans le pays, les choses ont bien changé depuis. Alors qu’App Annie recensait 260 millions d’utilisateurs de Youtube à l’époque, ils seraient plus de 425 millions à s’être rendu sur la plateforme vidéo en décembre denier, via les smartphones et tablettes Android. WhatsApp a aussi vu son nombre d’utilisateurs bondir, avec plus 422 millions de comptes actifs sur Android le mois dernier en Inde. En comptant les chiffres sur iOS, l’application reste devant avec pas moins de 459 millions d’utilisateurs, contre 452 millions pour Youtube. Plus de 95 % des utilisateurs mensuels de WhatsApp utilisent l’application tous les jours, contre les trois quarts pour YouTube.

1,4 milliard de dollars pour Youtube

Le marché indien est sans conteste le plus important pour les deux firmes et Google et Facebook entendent bien consolider leurs positions respectives. Depuis 4 ans, les deux géants de la Tech investissent massivement pour désenclaver numériquement le pays. Google a par exemple lancé un projet visant à équiper 400 gares du pays de Wi-Fi et a prévu d’étendre son programme à plusieurs autres lieux publics. Il faut dire qu’avec une population de 1,3 milliard, le pays représente une part importante des recettes des deux firmes. Selon une étude de la société Media Partners Asia, relayée par TechCrunch, 43 % des revenus générés sur le marché de la vidéo en ligne l’année dernière provenaient de l’Inde. Cela représente environ 1,4 milliard de dollars pour Youtube.