Netflix : 10 nouvelles séries à surveiller en 2021

En 2021, les abonnés Netflix vont pouvoir retrouver leurs séries préférées pour de nouvelles saisons. La plateforme se prépare aussi à dévoiler des productions sérielles inédites et le programme est assez dense. Voici les dix séries qu’il faudra garder à l’œil.

Cette année, il y en aura pour tous les goûts sur Netflix. La plateforme va ajouter de nombreuses séries à son catalogue et certaines semblent valoir le détour. Voici une liste non-exhaustive de ce qui nous attend.

Resident Evil : Infinite Darkness – prochainement

Avant de découvrir la série live-action, adaptée des jeux vidéo éponymes, les fans de Resident Evil vous pouvoir découvrir Infinite Darkness. La série animée en CGI mettra en scène deux personnages iconiques de la saga vidéoludique : Claire Redfield et Leon S.Kennedy.

Sweet Tooth – prochainement

Après un premier développement chez Hulu, Sweet Tooth débarquera finalement sur Netflix. Les comics vont être adaptés pour la plateforme, et c’est Robert Downey Jr. qui sera à la production de la série en huit épisodes. Dix ans après la mystérieuse pandémie qui a frappé la Terre, une nouvelle espèce est née. Mi-humain mi-animal, Gus va se lancer dans un voyage au cœur des États-Unis pour découvrir ses origines. Il rencontrera en chemin Jepperd, un homme taciturne à la recherche d’un refuge spécialisé.

The Netflix Afterparty - depuis le 1er janvier

C’est le premier talkshow original de Netflix. Inaugurée dès le 1er janvier, l’émission animée par David Spade et Fortune Feimster mettre à l’honneur plusieurs productions maison de la plateforme. Pour le coup d’envoi, ce sont les acteurs de l’excellente série Cobra Kaï qui ont été invités sur le plateau. L’émission a aussi offert une retrospective de l’année 2020 en série.

The Serpent - prochainement

Comme pour Dracula, Netflix a mis la main sur une série originale BBC. La plateforme va diffuser la mini-série criminelle The Serpent. Elle s’intéresse au serial killer et voleur français : Charles Sobhraj qui sévissait dans les années 70. Tahar Rahim (Samba) donnera la réplique à Jenna Coleman (Doctor Who)

Vikings : Valhalla – prochainement

Vikings c’est fini, mais l’univers ne va pas s’éteindre pour autant. Alors que la série vient de s’achever, Netflix prépare déjà la suite avec Valhalla. Située 100 ans après la série originale, elle suivra le destin de nouveaux guerriers dans la cité portuaire de Kattegat. Si Michael Hirst, le créateur de Vikings, sera rattaché au projet, c’est le scénariste Jeb Stuart qui sera aux commandes.

Fate : The Winx Club – 22 janvier 2021

Si vous avez grandi dans les années 2000, cette série vous dit forcément quelque chose. The Winx Club suivait les aventures de fées adolescentes à l’université d’Alféa et Netflix a visiblement décidé de surfer sur la nostalgie en offrant une relecture contemporaine. La série débarque le 22 janvier prochain sur la plateforme

Tribes of Europa – 19 février 2021

En 2070, l’Europe meurtrie est fracturée en plusieurs micro-états après une mystérieuse catastrophe mondiale. Chacune des tribus souhaite dominer l’ensemble du vieux continent et trois frères et sœurs vont devoir lutter pour leur survie dans ce contexte. Cette série allemande mettra en vedette Emilio Sakraya (Warrior Nun), Oliver Masucci (Dark) et James Faulkner (Da Vinci’s Demon)

Clickbait– prochainement

Dans cette série à suspense, huit points de vue différents offrent des indices révélateurs sur l’auteur d’un crime horrible catalysé par les réseaux sociaux. La série américaine devrait sortir sur nos écrans cette année, mais aucune date précise n’a été communiquée pour le moment.

Midnight Mass - prochainement

La collaboration entre Mike Flanagan et Netflix est fructueuse. Après The Haunting of Bly Manor, le réalisateur et showrunner va nous offrir une nouvelle plongée dans l’horreur avec Midnight Mass. La série, qui n’a pas encore de date de sortie, se déroulera sur une île isolée. Alors que de mystérieux événements secouent la communauté, l’arrivée d’un jeune prêtre va semer le trouble. Au casting de cette série qui nous promet de belles sueurs froides, on retrouvera notamment Kate Siegel (The Haunting of Hill House) et Zach Gilford (Good Girls).

Shadow and Bone - avril 2021

En 2021, Netflix va nous donner du fantastique. Shadow and Bone nous emmènera au royaume maudit de la Ravka. Son destin repose désormais sur les épaules de la jeune orpheline Alina. Elle a été recrutée par l’Armée pour lutter contre le brouillard maléfique qui sème le chaos dans le pays. C’est Eric Heisserer qui sera à l’écriture et la direction du projet, après avoir déjà collaboré avec la plateforme sur BirdBox. Au casting, les fans de Westworld reconnaîtront Ben Barnes qui incarnait Logan dans la série HBO. C’est d’ailleurs le seul acteur chevronné du casting.