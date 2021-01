Marvel : 10 anecdotes sur les films du MCU

Alors que WandaVision lance la quatrième phase du MCU, voici un tour d’horizon des anecdotes les plus folles qui entourent la saga.

C’est officiel, la phase 4 du MCU est lancée et c’est à WandaVision que la tâche a été confiée. Mais avant de découvrir les nouvelles productions Marvel, c’est l’heure du bilan. Depuis 2008, Marvel nous a offert de beaux moments et certaines anecdotes ou détails cachés nous avaient échappés. Voici 10 anecdotes sur le MCU.

Iron Man a failli être incarné par Nicolas Cage

S’il est aujourd’hui le visage de l’univers cinématographique de Marvel, Robert Downey Jr a failli ne jamais incarné le milliardaire philanthrope. Alors que les équipes planchaient sur le premier opus des aventures d’Iron Man, qui devait lancer le MCU, elles auraient imaginé Tom Cruise et Nicolas Cage dans le rôle-titre. Heureusement pour nous, Jon Favreau a croisé la route de l’acteur et a finalement choisi de l’embaucher pour le rôle. Une bonne chose puisque les deux acteurs étaient déjà associés à des licences bien connues comme Benjamin Gates et Mission Impossible. Il fallait du sang neuf, et on l’a eu.

Un diner compliqué pour les Avengers

C’est sans doute l’une de nos scènes post-crédits préférées. Après avoir vaincu Loki et son armée alien, l’équipe s’offre une petite pause bien méritée. Ils se retrouvent dans un restaurant pour déguster les fameux Shawarma. On peut apercevoir toute la fine équipe, mais l’un d’entre eux se fait plus discret. En effet, la scène ayant été tournée un peu plus tard, lors de la tournée promotionnelle, Chris Evans faisait pousser sa barbe pour les besoins du tournage de son prochain film : Snowpiercer. Si les équipes de maquillage ont réussi à cacher sa pilosité, le résultat n’était pas tout à fait parfait. L’acteur a donc tout fait pour cacher la prothèse et notamment en couvrant le bas de son visage avec sa main.

Thor est une affaire de famille

Dans la famille Hemsworth, ils sont nombreux à avoir gravité autour du MCU. Si c’est Chris Hemsworth qui Thor, l’un de ses frères y a aussi fait une brève apparition. Dans Ragnarok, l’acteur qui joue aussi dans Westworld, incarne le dieu du tonnerre lors d’une représentation de théâtre orchestrée par Loki. Un détail qui n’aura sans doute pas échappé aux plus observateurs. Ce que l’on ne savait pas en revanche, c’est que Liam Hemsworth a failli incarner Thor, à la place de son frère. Ils avaient tous les deux passé le casting.

Karen Gillian a sacrifié ses cheveux

C’était sans doute le happening le plus fou du Comic Con de 2013. Lors du panel pour Les Gardiens de la Galaxie, l’actrice a dévoilé s’être rasé la tête pour pouvoir incarner le personnage de Nebula. Un maigre sacrifice pour rejoindre le MCU selon l’actrice qui avait abordé la question non sans humour pendant l’événement. Elle avait même lancé sa perruque dans la foule avant de réaliser son erreur. Celle-ci était faite à partir de ses propres cheveux.

Tom Holland a appris qu’il était Spider-Man sur Instagram

Le petit British n’y croyait plus. Tom Holland, qui incarne Spider-Man dans le MCU depuis Civil War, a appris qu’il était pris sur… Instagram. Après avoir passé plusieurs auditions l’acteur n’avait pas eu de réponse de la maison des idées. Six semaines après son dernier essai, il a découvert sur le réseau social qu’il avait été choisi. Quelques heures plus tard, il a reçu un appel de Kevin Feige pour lui annoncer la nouvelle en personne. Il aurait répondu « je sais Kevin, tu l’as posté sur Instagram » .

James Gunn a fait jouer son frère

Si le nom de James Gunn vous dit quelque chose, celui de Sean Gunn probablement pas. L’acteur, qui a fait plusieurs apparitions dans la série Gilmore Girls, incarne deux personnages dans Les Gardiens de la Galaxie. En plus de camper Kraglin, l’un des Ravageurs et membre de l’équipage de Youndu, il a aussi revêtu le costume de motion picture pour Rocket. Si le personnage est doublé par Bradley Cooper, l’acteur n’était jamais en plateau. Autre fait notable sur les frères Gunn, il opéreront aussi un passage chez la concurrence avec Suicide Squad. James sera à la réalisation et Sean devant la caméra.

Élémentaire mes chers Sherlock

Lorsque Benedict Cumberbatch a été choisi pour incarner Doctor Strange, les fans du célèbre détective londonien n’attendaient qu’une chose : voir deux Sherlock réunis à l’écran. En effet, Robert Downey Jr et Benedict Cumberbatch l’ont tous les deux incarné, respectivement dans le film de Guy Ritchie et dans la série de Mark Gatiss et Steven Moffat. Ils sont finalement été réunis pour une première scène dans Infinity War mais les scénaristes n’ont pas poussé la chose jusqu’à faire une référence directe à cette réunion.

Plusieurs acteurs de Community sont passés par le MCU

Quel est le point commun entre le MCU et Community ? A priori, pas grand chose, et pourtant. Joe Russo, à qui l’on doit notamment le dernier Avengers, était à la réalisation de la série NBC. Il a profité de son implication dans le MCU pour faire appel à certains de ses anciens collègues. Ainsi, de nombreux acteurs ont le droit à une courte apparition dans plusieurs films. Donald Glover (Troy) incarne par exemple un délinquant dans Home-coming, alors que Jim Rash (Le doyen) est dans Civil War. On retrouve aussi Yvette Nicole Brown (Shirley) et Ken Jeong (Senor Chang) dans Avengers : Endgame.

Katherine Langford effacée de la cassette

L’actrice, connue pour la série 13 reasons why, devait faire une apparition dans le dernier film Avengers. Elle devait incarner la fille de Tony dans une vision. Mais les réalisateurs ont finalement décidé que cela n’apportait rien à l’histoire et l’on donc simplement supprimé. De ce fait, son nom n’apparaît pas au générique, alors qu’elle était annoncée depuis longtemps dans le casting.

Jake Gyllenhall a failli jouer Spider-man

Avant d’affronter l’araignée dans Far From Home, Jake Gyllenhall a bien failli l’incarner. L’acteur devait enfiler le costume sous la direction de Sam Raimi, alors que Tobey Macguire était blessé. Finalement, l’acteur s’est remis à temps pour le tournage du film et Jake Gyllenhall a dû attendre plus de 17 ans avant d’incarner un personnage Marvel.

