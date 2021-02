Les meilleurs prix de licence : Windows 10 à partir de 13,11€

Voici les meilleures offres du moment chez G2Deal, magasin exclusivement dédié à l’achat et à la vente de licences Windows, Office et bien d’autres logiciels.

Vous connaissez certainement les avantages de posséder vos propres licences originales sur votre PC, au moins en ce qui concerne le système d’exploitation et la suite bureautique. En optant pour des licences originales, vous avez droit aux dernières mises à jour de sécurité et les nouvelles fonctionnalités, mais le problème est que les licences d’origine achetées directement auprès de Microsoft sont plutôt chères. Heureusement, il existe d’autres moyens totalement légaux d’obtenir ces licences à des prix beaucoup plus compétitifs !

Il ne fait aucun doute que Windows 10 est le système d’exploitation le plus utilisé sur PC, avec sa part de marché d’environ 90%. De plus, malgré son prix, la suite bureautique la plus utilisée reste Microsoft Office en raison de sa compatibilité avec la plupart des appareils du marché et de ses excellentes fonctionnalités, malgré le fait qu’il existe des alternatives gratuites. Par conséquent, nous allons vous montrer comment acheter des licences Windows 10 et Office originales au meilleur prix possible, avec ces offres extrêmement intéressantes.

Les meilleurs prix sur les licences originales Windows 10 et Office

Nous allons vous montrer quelques exemples de licences que vous pouvez acheter dans la boutique en ligne G2Deal, magasin exclusivement dédié à l’achat et à la vente de licences Windows, Office et d’autres logiciels. Cette société achète de grandes quantités de licences OEM mis au rebut, les réactive et les revend (une pratique légale en Europe depuis 2012), vous pouvez donc être sûr de leur origine et de leur légalité.

Windows 10

Windows 10 Pro CD-Key (32/64 bit) -> 13,11€

Windows 10 Home CD-Key (32/64 bit) ) -> 12,58€

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC -> 11,26€

Office

Microsoft Office 2016 Pro Plus CD-Key (para 1 PC) -> 37,91€

Microsoft Office 2019 Pro Plus CD-Key (para 1 PC) -> 41,59€

Microsoft Office Home And Business 2019 CD Key-> 38,61€

Microsoft Office 2016 (Home and Student) (para 1 usuario) -> 21,59€

Microsoft Office 2019 (Home and Student) (para 1 usuario) -> 31,19€

Windows 10 + Office

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus -> 48,65€

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus -> 47,99€

Windows 10 Home + Office 2019 Pro Plus -> 36,65€

Windows 10 Home + Office 2016 Pro Plus -> 45,36€

Comment utiliser ces licences ?

Certains d’entre vous nous ont demandé comment ces licences sont activées. Vous devez savoir que lors de l’achat, vous devez vous inscrire à G2Deal avec une adresse e-mail valide, car après avoir effectué l’achat, ce que vous recevrez sera la clé de licence par e-mail. Pour activer votre licence Windows, vous devez cliquer sur le bouton Démarrer puis aller dans Paramètres (l’icône avec la roue dentée). Une fois la fenêtre ouverte, sur le côté gauche, sélectionnez « Activation », et là vous verrez un bouton qui dit « Changer la clé de produit ». Après avoir appuyé sur le bouton, une boîte s’ouvrira dans laquelle vous pourrez écrire ou simplement coller (CTRL + V) le code de licence que vous avez reçu par email.

Pour Office, le processus est encore plus simple. Ouvrez simplement l’une des applications Office que vous avez installées (Excel, Word, etc.) et accédez au menu supérieur dans « Fichier ». Ensuite, sur le côté gauche, sélectionnez « Compte », et sur la droite, vous verrez l’option pour changer la clé de produit de la même manière que nous l’avons expliqué pour Windows. N’oubliez pas que vous devez disposer de la version correcte de Windows et d’Office pour la licence que vous achetez. En d’autres termes, si vous avez Windows Home et achetez une licence Windows Pro, cela ne fonctionnera pas.