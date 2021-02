Justice League : la SnyderCut sortira bien en France au printemps

Le 14 février, HBO Max a fait une surprise à tous les fans DC. La plateforme a diffusé une nouvelle bande-annonce de la Snyder Cut de Justice League, avec un premier aperçu de Jared Leto dans la peau du Joker. DC France a profité de l’occasion pour dévoiler la date de sortie du long-métrage dans l’Hexagone.

HBO va-t-elle nous offrir la réunion de super-héros que l’on attendais tous ? À quelques semaines de sa sortie, la Snyder Cut de Justice League s’offre une nouvelle bande-annonce et introduit le nouveau Joker de Jared Leto. L’acteur l’avait déjà incarné dans Suicide Squad, et reviendra cette fois-ci sous la direction du réalisateur de Batman Vs Superman. Chargée en scènes inédites, cette nouvelle bande-annonce dresse un tableau définitivement plus sombre que la première version du film et promet de belles heures de spectacle. « Déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain, Bruce Wayne aligne ses forces avec Diana Prince pour recruter une équipe de méta humains pour protéger le monde d’une menace imminente. La tâche s’avère plus difficile que prévue, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé. Maintenant unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash sont prêts à sauver la planète contre Steppenwolf, DeSaad et Darkseid. » Au casting, on retrouvera sans surprise Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher et Ezra Miller.

Enfin une date de sortie en France

Vous êtes très nombreux à nous demander si la Snyder Cut's Justice League sortira en France. Nous pouvons enfin vous le dire avec certitude : OUI. Le film sera disponible en VOST et en VF dès le 22 avril 2021. Rendez-vous dimanche pour le nouveau trailer ! — DC Comics France (@DCComics_FR) February 12, 2021

Si HBO avait annoncé, il y a quelques semaines, la date de sortie officielle du long-métrage. En France en revanche, elle était encore incertaine. Le 12 février, DC Comics France, a confirmé que le film serait bientôt disponible dans nos vertes contrées. « Vous êtes nombreux à nous demander si la Snyder Cut’s Justice League sortira en France. Nous pouvons enfin vous le dire avec certitude : OUI. Le film sera disponible en VOST et VF dès le 22 avril 2021. » En revanche, elle ne précise pas sur quelle plateforme ou chaîne il sera possible de le voir. Pour rappel, HBO Max n’est pas disponible en France, et ce n’est pas prêt de changer. On peut imaginer que les étroits liens que nouent OCS et HBO ferait du service de SVOD l’endroit idéal pour l’accueillir. Warner Bros TV pourrait aussi être l’option privilégiée par le géant du streaming. Il faudra donc patienter encore un peu pour en savoir plus.