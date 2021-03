7 règles pour vous protéger contre la cybercriminalité

Mieux vaut prévenir que guérir. Quels sont les bons réflexes pour se protéger contre les cyberattaques ? Voici 7 règles de base qui pourront vous épargner bien des misères.

On a souvent tendance à se dire les cyberattaques, ça n’arrive qu’aux autres ou aux entreprises qui possèdent des données bien plus intéressantes que celles d’un particulier. C’est vrai, mais bien souvent les entreprises sont mieux protégées contre la cybercriminalité que les particuliers, qui justement se sentent moins concernés… et sont donc plus faciles à attaquer. C’est malheureusement bien souvent trop tard que l’on se rend compte qu’il aurait fallu prendre des précautions. Voici 7 astuces pour essayer de prévenir les cyberattaques plutôt que les guérir.

Adoptez une suite de sécurité Internet complète

Cela peut paraître bête, mais c’est pourtant le 1er élément essentiel pour garantir sa sécurité : investir dans une véritable suite de sécurité. Certes Windows 10 dispose désormais d’un antivirus intégré, mais il ne sera jamais aussi efficace qu’un logiciel spécialisé. C’est exactement ce que fait la célèbre suite Norton 360 qui inclut non seulement un antivirus complet, mais aussi un VPN. Vous pourrez ainsi vous protéger contre les logiciels malveillants grâce à l’antivirus, mais naviguer sur Internet sans laisser de trace grâce au VPN intégré disposant d’un système de chiffrement ultra performant. Norton 360 vous protège quoi que vous fassiez.

Utilisez des mots de passe fiables

L’autre porte d’entrée des potentielles attaques est vos mots de passe. Il est donc important d’utiliser des mots de passe robustes, différents pour chaque service que vous utilisez. Le problème, c’est qu’avec la multiplication de ces derniers, c’est une tâche difficile, voire impossible à réaliser. Pour le faire de façon simple, on peut s’appuyer sur un gestionnaire de mots de passe qui les générera et les retiendra à votre place. Tout ce que vous aurez à faire alors sera de vous souvenir d’un seul et unique mot de passe. Là encore, Norton 360 vous aide en incluant dans sa suite un gestionnaire.

Maintenez vos logiciels à jour

Pour s’assurer la meilleure sécurité, il est également important de maintenir ses logiciels à jour. Cela vous permet non seulement de profiter de nouvelles fonctionnalités, mais les mises à jour contiennent aussi généralement des correctifs de sécurité qui viennent combler certaines failles. C’est la raison pour laquelle il est recommandé d’appliquer les mises à jour dès qu’elles sont disponibles. Si possible, l’idéal est même d’activer les mises à jour automatiques.

Vérifiez les paramètres de vos réseaux sociaux

Parfois, sans même qu’on le veuille vraiment, on publie des informations personnelles sur Internet. Les principaux responsables sont les réseaux sociaux qui par défaut ne sont pas forcément les plus respectueux de la vie privée. Vérifiez bien vos paramètres et assurez-vous que les éléments publics sont réduits au strict minimum. Par exemple, avez-vous vraiment envie que votre date de naissance soit accessible à tous ? Surtout si un de vos mots de passe l’utilise ?

Renforcez votre sécurité sur les réseaux Wi-Fi

Longtemps particulièrement faciles à craquer, les mots de passe Wi-Fi sont devenus un peu plus robustes au fil des années et du développement de nouveaux protocoles de sécurité. Ceci étant dit, mais avec un bon protocole, un mot de passe faible reste faible. Utilisez un mot de passe robuste et un protocole plus sûr comme WPA2 ou WPA3 limitera grandement les risques qu’on se connecte frauduleusement à votre réseau. Si un pirate arrive à se connecter, il pourra assez aisément aspirer certaines données qui transitent sur votre réseau. Autant dire que ce n’est pas idéal en termes de sécurité.

Maintenez un dialogue permanent avec vos enfants

Même si vous avez pris toutes vos dispositions de sécurité, les autres membres de votre foyer ne sont peut-être pas aussi avertis, notamment vos enfants. Il est important de les initier aux cybermenaces et de leur donner les bonnes pratiques. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser le contrôle parental intégré à Norton 360 pour éviter qu’ils ne visitent des sites potentiellement malveillants ou inappropriés.

Informez-vous sur les failles de sécurité majeures

Un utilisateur informé en vaut deux. Se protéger c’est bien, savoir contre quoi on se protège c’est encore mieux. Se tenir au courant de la découverte de menaces ou des failles majeures est toujours une bonne idée.

Norton 360 : tout pour se protéger contre les cybermenaces dans un seul abonnement

Pour se protéger efficacement, il y a donc de bonnes pratiques, mais sans le renfort de logiciels spécialisés, il sera difficile de s’assurer une protection réellement complète. C’est justement pour éviter d’avoir à jongler entre différents services que Norton a créé Norton 360. Dans un seul abonnement, vous aurez tous les outils pour vous protéger efficacement au même endroit. Vous profitez :

D’un antivirus complet, toujours au fait des nouvelles menaces

D’un VPN pour surfer en toute sécurité

D’une gestionnaire de mots de passe

D’une solution de contrôle parental complète

D’un pare-feu intelligent

De SafeCam PC pour s’assurer que personne n’utilise votre Webcam frauduleusement.

Et d’un stockage cloud pour mettre en sécurité vos données les plus précieuses.

Tous ces services sont accessibles en ce moment pour seulement 29,99 euros par an au lieu de 74,99 euros. C’est 60% de remise sur la suite qui pourra sécuriser votre PC Windows, Mac, ou mobile. Si vous avez besoin de protéger tous vos appareils, Norton 360 Deluxe ne coûte que 10 euros de plus et pourra être installé sur 5 appareils, de quoi protéger tous les membres du foyer.

Cet article est sponsorisé par Norton Antivirus. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.