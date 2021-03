Confinement du troisième type : où télécharger l’attestation de sortie ?

Qui dit confinement, dit retour des attestations de déplacement dérogatoires. Voici les différentes modalités de déplacement dans les départements concernés, et la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire confinement/couvre-feu pour vous déplacer à compter du 20 mars dans les départements concernés par les nouvelles mesures sanitaires.

C’est officiel, une bonne partie des français est désormais confinée 7 jours sur 7, pour au moins quatre semaines. À l’heure où nous écrivons ces lignes, sont confinés les départements suivants : l’Aisne (02), les Alpes-Maritimes (06), l’Eure (27), le Nord (59), l’Oise (60), le Pas-de-Calais (62), Paris (75), la Seine-Maritime (76), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94) et le Val-d’Oise (95).

Comme au deuxième confinement, les écoles restent ouvertes, tout comme les lieux de cultes, et les commerces dits « essentiels », et même les coiffeurs, libraires et disquaires. Il reste possible de visiter les Ehpad, sortir son animal de compagnie, mais cette fois, le gouvernement confine « sans enfermer », avec des sorties possibles dans un rayon de 10 km autour de chez soi sans limitation de durée. Les parcs, jardins et plages restent ouverts. Le couvre-feu est également maintenu — et cumulé avec le confinement — mais il est repoussé à 19h au lieu de 18h. Toutes ces mesures entrent en vigueur dans les départements concernés dès samedi 20 mars.

Où trouver l’attestation de déplacement dérogatoire ?

Et qui dit confinement, dit retour des attestations de déplacement dérogatoires. Après l’attestation du printemps 2020, l’attestation de l’automne dernier, l’attestation de couvre-feu, voici venu le temps de l’attestation mixte confinement/couvre-feu. Vous pourrez trouver cette attestation sur le site du gouvernement, via l’application TousAntiCovid pour smartphones Android et iPhone, mais également ici-même dès lors qu’elle sera disponible. Nous mettrons à jour cet article dès lors que le gouvernement publiera la nouvelle attestation pour ce confinement du troisième type.