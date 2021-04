Apple : iPad, AirPods, AirTags… Quels nouveaux produits attendre ce 20 avril ?

Nouveaux iPad, AirPods, balises GPS AirTags… Que nous réserve Apple ce 20 avril, date de sa première keynote de l’année ?

C’est officiel, Apple tiendra sa première keynote majeure de l’année ce 20 avril, à 19h (heure française). Bien que Siri ait vendu la mèche un peu à l’avance, la firme l’a officiellement annoncé hier lors de l’envoi de son carton d’invitation.

Quels produits devraient être annoncés par Apple ?

Keynote oblige, Apple se prépare à nous annoncer une ribambelle de nouveaux produits, mais lesquels ? Le premier grand prétendant, c’est l’iPad. Sa présence est d’autant plus certaine que la firme a pris le soin de dessiner le logo de son carton d’invitation comme on pourrait le faire avec l’Apple Pencil, ce qui laisse peu de doute concernant la présence de l’ardoise tactile à l’événement.

L’iPad Pro, notamment, est attendu au tournant. Après l’avoir déjà renouvelé en début d’année dernière, Apple s’apprêterait à lui accorder quelques nouveautés supplémentaires. La tablette devrait une nouvelle fois être déclinée en deux tailles d’écran, une version de 11 pouces, toujours dotée d’un écran LCD, et une grande ardoise de 12,9 pouces, laquelle disposerait d’une dalle mini-LED d’un nouveau genre. Cette technologie lui permettrait de proposer une meilleure luminosité et un contraste se rapprochant du niveau de l’OLED, tout en consommant moins d’énergie. On s’attend également à l’arrivée du Thunderbolt sur son port USB-C, et une nouvelle puce, probablement baptisée A14X, qui offrirait un niveau de performances comparable à l’Apple M1 des Mac. Le design de l’ardoise devrait néanmoins s’avérer identique au modèle de 2020.

Du reste, certaines rumeurs ont aussi évoqué le renouvellement de l’iPad Mini, qui conserverait malheureusement le même design avec son bouton Touch ID. L’iPad « standard » pourrait lui aussi avoir droit à un rafraîchissement de son processeur.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021

Apple pourrait également profiter de son événement du 20 avril pour lever le voile sur sa troisième génération d’AirPods. Les écouteurs auraient droit à un nouveau design, avec une tige plus courte à la façon des AirPods Pro, et une meilleure autonomie. Néanmoins, certaines rumeurs envisagent plutôt leur sortie en fin d’année.

La keynote du 20 avril pourrait être l’occasion pour Apple de dévoiler les AirTags, ces fameux traqueurs GPS maintes et maintes fois annoncés par les rumeurs, mais qui n’ont jamais été officiellement annoncés par Apple. De ce que l’on en sait, il s’agirait de petites balises à placer sur ses effets personnels afin de pouvoir les localiser facilement depuis ses autres produits Apple. De plus, maintenant qu’Apple a commencé à ouvrir sa fonction « Localiser » à des produits tiers, le lancement des AirTags semble particulièrement bien choisi.

Apple AirTags (codename: B389) – White front (no logo) CLEAN!

– Polished metal back

– Apple logo on back 3D render made by the AMAZING @CConceptCreator. Sources shared with me a video of the real AirTags — to protect them, we made a 3D render to show you. pic.twitter.com/aKGOATXMMO — Jon Prosser (@jon_prosser) September 14, 2020

Enfin, on peut également espérer des nouvelles des prochains Mac dotés de processeurs Apple Silicon. Pour rappel, on s’attend à voir débarquer prochainement de nouveaux MacBook Pro 14 et 15 pouces, ainsi qu’un iMac redessiné. Néanmoins, il semble peu probable qu’Apple donne des nouvelles de ces machines au cours de son événement du 20 avril, et on les attend plutôt plus tard dans l’année.