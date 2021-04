Resident Evil Village : où précommander pour le payer moins cher ?

Plusieurs marchands proposent des offres intéressantes sur Resident Evil : Village. Voici les meilleurs promos sur le jeu.

Avec la diffusion du nouveau trailer de Resident Evil Village hier, la hype est montée d’un cran autour du nouveau jeu de Capcom qui sera par la même occasion le premier épisode de la série sur consoles Next Gen. Ce sont évidemment les possesseurs de PS5 et Xbox Series X qui profiteront le plus des prouesses du RE : Engine et notamment du travail accompli sur les textures du jeu. Travail que l’on avait déjà entr’aperçu lors de la première démo technique proposée par Capcom.

Deux nouvelles démos sont prévues très prochainement et même dès ce dimanche 18 avril pour les possesseurs de PS5. Si vous avez hâte de vous plonger dans la suite des aventures d’Ethan Winters, dès le 7 mai, vous pouvez précommander dès maintenant le jeu chez plusieurs marchands. Devant l’engouement autour du titre certains ont déjà décidé de casser les prix. Voici où le trouver Resident Evil Village au meilleur prix.

Resident Evil Village chez Amazon : 20 euros de réduction

C’est Amazon qui propose le meilleur prix pour le jeu : il faudra compter 49 euros chez le marchand et ce sur toutes les plateformes. Que vous jouiez sur PS4, PS5, ou Xbox Series X, vous économiserez donc 20 euros par rapport au prix demandé habituellement (quand ce n’est pas 79 euros sur PS5). C’est la bonne affaire si vous cherchez à acheter Resident Evil : Village pas cher.

Retrouvez Resident Evil Village à 49 euros sur Amazon

Resident Evil Village à la Fnac : un DLC offert

Si vous client adhérent Fnac, vous pourrez également faire une bonne affaire. Le marchand propose le jeu à 54,99 euros, mais offre à ses adhérents un chèque-cadeau de 10 euros. De plus, la Fnac dispose d’une offre spéciale avec des DLC offerts : l’accessoire d’arme Mr Raccoon et un pack de ressources de survie qui sera disponible chez le marchand du jeu. Il vous aidera à rester en vie justement.

Retrouvez Resident Evil Village (+ DLC offerts) à 54 euros à la Fnac

Et chez les autres marchands ?

Bien évidemment d’autres marchands proposent le jeu, mais ce sont Amazon et la Fnac qui consentent aux meilleurs prix pour le moment. C’est chez ces deux commerçant qu’il faut passer commande dès aujourd’hui pour profiter de la meilleure offre. Les prix étant particulièrement bas, il est peu probable que vous le trouviez moins cher même après la sortie du jeu, au contraire même. Les prix pourraient remonter notamment si les critiques sont positives. Compte tenu de ce que l’on a vu du jeu pour le moment, tout porte à le croire, même s’il ne faut évidemment pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Resident Evil Village : à quoi s’attendre ?

Pour rappel, Resident Evil Village (Resident Evil 8) est la suite directe de Resident Evil 7 qui faisait à l’époque plus ou moins office de reboot de la série. Le titre renouait avec l’aspect survival-horror, abandonné sur les épisodes précédents qui étaient sensiblement plus orientés action, non sans critique des fans historiques (et moins historiques) de la série. Village suivra donc la suite des aventures d’Ethan Winters qui, après s’être aventuré dans le bayou et l’étrange maison de la famille Baker à la recherche de sa femme, va se retrouver dans un village pour le moins atypique et faire face à Lady Dimitrescu (en photo) et ses acolytes. Comme précédemment, le jeu se joue à la première personne pour renforcer l’immersion, et donc évidemment la peur que l’on peut ressentir en jouant.

On l’a dit, c’est un survival-horror. Le jeu sera disponible à compter du 7 mai 2021 sur PS4, PS5 et Xbox Series X. Ces deux dernières plateformes profiteront évidemment de graphismes sensiblement améliorés. Capcom promet également des temps de chargement quasi inexistant sur la PS5 grâce au disque dur ultra rapide de la machine. Comme nous le disions en introduction, on appréciera particulièrement le travail fait sur les lumières et les textures particulièrement réalistes. Vous pouvez retrouvez plus de détails dans notre récap’ du Resident Evil showcase du 15 avril.

On vous met également le dernier trailer du jeu pour vous donner un aperçu :

