Bon plan : le Galaxy A52 5G en (double) promo sur la boutique officielle

Samsung dévoile une double remise sur les nouveaux Galaxy A52 5G. Vous pouvez (déjà) cumuler une offre de remboursement avec un bonus reprise. A cela, vous recevrez aussi un nouveau SmartTag.

Samsung annonce ce week-end une très belle offre sur les nouveaux Galaxy A52 5G. Ses nouveaux smartphones milieu de gamme seront parmi les top ventes de la marque avec un rapport qualité prix imbattable. En cumulant une remise (ODR) et un bonus de reprise, vous pouvez déjà faire une économie de 100€ sur le prix. A cela, un petit SmartTag vous sera offert.

Samsung Galaxy A52 5G à 349€ au lieu de 449€

Pour découvrir cette offre du week-end sur la boutique officielle, c’est ici :

Voir l’offre sur le Galaxy A52

Samsung a officialisé les Galaxy A52 5G au courant du mois de mars. Si le fabricant se distingue sur le segment premium avec les Galaxy S21, les modèles Galaxy A52 seront ceux qui vont assurer le plus large volume de ventes. Avec une remise affichée après seulement quelques semaines, la marque va doper ses ventes. Attention, le stock est limité et on a déjà vu plusieurs ruptures sur la boutique Samsung.

Ce week-end, Samsung ne mise pas que sur le Galaxy A52 5G. Il y a aussi de très belles offres en exclusivité chez lui sur les Galaxy S21 ou encore tous ses smartphones pliables (Z Fold 2, Z Flip…). Le site officiel de la marque est très dynamique par rapport à la concurrence, surtout pendant ces temps de confinement. Vous avez tout intérêt à en profiter avant qu’il ne soit trop tard.

Le Samsung Galaxy A52, une nouvelle référence en 2021

Il y a quelques semaines, les Samsung Galaxy A52 et A52 5G ont été dévoilés par la marque. Les deux modèles ont droit à quelques différences qui peuvent jouer à la faveur de l’un ou l’autre. Dans les deux cas, ces smartphones offrent un condensé de technologie prometteur – surtout pour le prix affiché. Attention, seul le Galaxy A52 5G est éligible aux offres. En les cumulant, il devient même moins cher que la version 4G.

Pour ce qui est des différences entre les Samsung Galaxy A52 4G et 5G, elles concernent la taille de l’écran ainsi que le taux de rafraichissement et le processeur. Pour faire simple, la version standard a le droit à un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et une puce de Snapdragon 720G. La déclinaison 5G offre un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un processeur Snapdragon 750G optimisé pour le gaming.

Ce sont les principales différentes entre les Samsung Galaxy A52. Il est possible que cela vous aide à choisir, mais si vous hésitez, prenez aussi en compte que la version 5G propose justement la compatibilité avec ce nouveau réseau. Cela peut s’avérer utile si vous comptez garder votre téléphone pendant un moment, car ce dernier est en cours de déploiement sur le territoire français.

D’autre part, les deux smartphones ont le droit à la même batterie de 4 500 mAh. C’est l’assurance de tenir 2 jours sans recharge. L’autonomie est parfaite pour des appareils de cette catégorie, sachant qu’ils sont tous deux compatibles avec la charge rapide. De manière générale, Samsung est très réputée pour offrir une bonne autonomie sur tous ses produits.

Voir l’offre sur le Galaxy A52

Côté photo, on note la présence d’un quadruple module photo sur les deux modèles de Galaxy A52. Celui-ci s’appuie sur un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un objectif macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 5 Mpx. On retrouve un capteur de 32 Mpx pour la caméra avant, c’est l’assurance de réaliser des selfies convaincants. Il s’agit d’une des meilleures offres photo pour un téléphone sur ce créneau, peu de concurrents font aussi bien pour un tel prix.

Le Samsung Galaxy A52, que ce soit en version 4G ou 5G, est un excellent smartphone pour le quotidien. Il offre une belle puissance qui permet d’éviter les temps de latence, ce qui plaira à ceux qui naviguent entre leurs applications ou leurs jeux mobiles. Sinon, on retrouve une autonomie de premier choix et une offre photo qui fait plaisir à voir. Si vous hésitez, penser à passer à l’action dès maintenant sur Samsung.

Samsung se montre dynamique

Alors que les nouveaux Galaxy A52 5G ont tout pour devenir les nouveaux best-sellers de la marque, c’est une surprise de voir cette première offre. La boutique officielle permet de faire une belle économie sur cet appareil qui par défaut, est déjà un excellent rapport qualité prix. En associant l’ODR et le bonus reprise, il tombe sous les 350€. Il devient moins cher que le précédent Galaxy A51.

On précisera encore une fois que seul le modèle de Samsung Galaxy A52 5G est éligible à la promotion. La version standard en 4G ne l’est pas. Cela dit, en cumulant les deux remises, le prix du modèle 5G chute sous le tarif de la version 4G. En sachant que le Galaxy A52 5G est bien sûr aussi compatible avec la 4G, vous avez donc tout intérêt à partir sur ce modèle plus premium.

Samsung propose un délai de retour de 14 jours après livraison de votre nouveau smartphone . Si vous avez choisi votre Samsung Galaxy A52 5G trop vite, vous pouvez bénéficier de cette période pour le rendre gratuitement au marchand. Ce dernier vous rembourse à 100% dans les jours qui suivent. Il faut juste que le téléphone soit comme neuf.

Pour voir les promotions sur les Galaxy A52, c’est ici :

Voir l’offre sur le Galaxy A52