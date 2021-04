Banque en ligne : ouvrir un compte (gratuit) vous rapporte 130€ de prime

Vous avez encore quelques heures pour ouvrir un compte et toucher 130 euros de prime dans cette banque en ligne.

Ouvrir un compte dans une banque en ligne a de nombreux atouts. Non seulement cela vous coûtera bien moins cher qu’une banque classique, mais vous pouvez également toucher une belle prime de bienvenue. Ce week-end (et jusqu’à lundi soir), Boursorama Banque a presque doublé son bonus pour attirer de nouveaux clients.

Vous pouvez toucher 130 euros pour toute première ouverture de compte. Celle-ci est 100% gratuite et elle est sans condition : tout le monde peut donc profiter de cette prime d’accueil. Il faudra juste entrer le code PIK130 au moment du remplissage du formulaire. Il vous reste environ 24 heures pour en profiter.

Pour découvrir cette offre, c’est ici :

Voir l’offre Boursorama Banque

Les meilleures offres de la banque en ligne

Boursorama Banque n’est pas seulement la première banque en ligne (2,7 millions de clients), mais c’est aussi la moins chère de France. Et c’est aussi la plus généreuse avec sa prime d’accueil. Ce Pink Week-end spécial permet de toucher 130 euros pour toute première ouverture d’un compte (avec l’équivalent d’une carte Visa Premier gratuite).

C’est bien plus généreux que tous les concurrents – qui offrent une prime plus faible et davantage de conditions. Chez Boursorama Banque, la formule Ultim qui vous permettra de décrocher 130 euros de bonus vient sans aucune condition. Elle est aussi gratuite, vous n’avez donc pas besoin de vous inquiéter du coût. Vous pouvez tout à fait garder ce compte en parallèle de votre compte bancaire historique.

Parmi les autres banques en ligne généreuses, il y a Monabanq. La filiale du groupe Crédit Mutuel ne demande pas non plus de condition sur les revenus pour accepter les clients. Elle offre un bonus jusqu’à 120 euros pour tous les nouveaux clients. Attention, il faudra se montrer assidu sur la première année pour obtenir l’intégralité de la prime. Par ailleurs, tous les comptes de Monabanq sont payants (2 à 9€ par mois).

Voir l’offre Monabanq

Enfin, la dernière offre généreuse parmi les banques en ligne est celle de Hello bank!. Si sa formule Hello One est gratuite et sans condition, elle ne permet pas de toucher de prime. Il faudra donc aller vers la formule baptisée Hello Prime – payante et sous condition – pour obtenir 80 euros de bonus. Elle est excellente, et même payante, vous ne serez pas déçu. C’est une très bonne banque sur internet.

Voir l’offre Hello bank!

Pourquoi ouvrir son compte Boursorama Banque ?

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Boursorama Banque est la seule à vous proposer un compte gratuit et sans condition, moyennant une belle prime de bienvenue. Vous avez tout à y gagner. Libre à vous ensuite de tester tous ses services au fil du temps, tout en douceur.

La banque en ligne est reconnue sur la qualité de son offre, son service client ou encore la qualité de ses supports (application mobile, site web…). Dans les trois derniers mois, elle a engrangé de nombreuses récompenses par des jurys d’experts pour la qualité de son offre. Boursorama Banque est le porte-étendard de toute la banque en ligne.

Au niveau de la gamme de produits bancaires, Boursorama Banque est aussi complète qu’un établissement classique. C’est pour cette raison qu’elle a réussi à attirer près de 3 millions en quelques années. Vous trouverez un compte courant, une carte bancaire, du crédit, de l’épargne ou encore de la bourse. La banque en ligne est irréprochable sur les tarifs de tous ses produits.

L’offre spéciale Pink Week-end de Boursorama Banque se termine déjà lundi soir à minuit. Il faut donc se dépêcher pour en profiter. Si vous avez un peu de temps encore ce dimanche, c’est le meilleur moyen d’en profiter. Dans tous les cas, il ne vous faudra que quelques minutes pour ouvrir son compte. Dans un second temps, la banque en ligne vous demandera de communiquer plus d’informations.

Pour voir l’offre éphémère de Boursorama Banque, c’est ici :

Voir l’offre Boursorama Banque