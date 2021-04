Bon plan : le prix de l’excellent Redmi Note 10 est déjà en baisse

Vous cherchez à mettre la main sur le nouveau Redmi Note 10 ? Non seulement Cdiscount a du stock, mais en plus il fait une promotion dessus.

En quelques années, Xiaomi a effectué un raz-de-marée sur la téléphonie avec sa gamme Redmi. Cette dernière se place sur le segment des appareils entrée de gamme (quoi que, avec des fonctionnalités proches du milieu de gamme) et connait un immense succès.

Son dernier modèle, le Redmi Note 10 qui a été dévoilé en mars, est un grand succès. Alors que la plupart des marchands sont en rupture de stock, Cdiscount peut se permettre d’afficher une remise sur ce modèle. Il chute ainsi à 169€ au lieu de 199€, soit environ 15% de remise.

La gamme de smartphones Redmi est connue pour offrir le meilleur rapport qualité prix du marché, même sans remise. La génération des Redmi Note 10 ne fait pas exception. Pour moins de 200€, vous pouvez accéder à un smartphone avec un parfait équilibre entre la puissance, la photo et l’autonomie. Au final, c’est tout ce qu’attend le grand public.

Par conséquent, cette vente flash sur le site Cdiscount ne va pas durer longtemps. Les quantités disponibles de cet excellent produit ne sont pas illimitées. Les promotions sur ce Redmi Note 10 ne vont pas durer très longtemps.

Xiaomi a dévoilé une nouvelle pépite

En quelques années, Xiaomi a écoulé plus de 200 millions de ses smartphones estampillés Redmi. Le Redmi Note 10 est la meilleure illustration avec un produit qui est dans l’ère du temps, avec des caractéristiques convaincantes. Certes, il n’est pas au niveau d’un Mi 11, Galaxy S21 ou iPhone 12, mais on ne peut pas lui en demander autant pour un tel prix.

Pour moins de 200€, vous pouvez déjà profiter d’un bon écran OLED de 6,43 pouces – ce qui distingue le Redmi Note 10 de ses rivaux qui se cantonnent à la technologie LCD. A ce prix-là, c’est déjà un vrai luxe. Vous avez donc un très bel écran qui vient s’intégrer dans un boitier très correct au niveau du design.

Au niveau de la performance, le Redmi Note 10 est propulsé par un processeur Snapdragon 678. Encore une fois, pour un téléphone à ce prix-là, cela vous permettra de faire tourner sans problèmes les applications du quotidien. Vous pourrez même jouer à des jeux plus intenses en énergie, comme Fortnite ou PUBG. Sur l’entrée de gamme, tous les smartphones ne sont pas capables de ça.

Alors que la partie photo est désormais un critère essentiel dans le choix d’un smartphone, ce Redmi Note 10 ne déçoit pas. Il vient avec un quadruple capteur photo sur le dos (module principal de 48 MP + ultra grand-angle + objectif macro + capteur ToF). Au final, vous avez un très bon rendu sur vos clichés de jour comme de nuit.

Le dernier critère qui pèse dans la balance pour des produits entrée de gamme, c’est l’autonomie. Xiaomi est réputé sur ce point et il excelle sur le Redmi Note 10. Vous pouvez tenir facilement 2 jours complets en usage normal (voire davantage si vous évitez les vidéos et les jeux). Cette performance est assurée par une batterie de 5 000 mAh et un processeur bien équilibré. A noter qu’il supporte aussi la charge rapide 33W pour récupérer plus de la moitié de la batterie en 30 minutes.

Une bonne affaire chez Cdiscount

Le Redmi Note 10 est un produit qui est sorti il y a quelques semaines. Les marchands ont mis du temps à le référencer car le stock est très limité. Avec la crise sanitaire et les ruptures de stock de processeurs, il faut savoir être patient. Cette offre spéciale chez Cdiscount est donc une opportunité à ne surtout pas manquer.

Ce Redmi Note 10 est en vente sur la marketplace du marchand français. Cela dit, c’est un produit qui est livré depuis un entrepôt français en quelques jours (voire en une journée pour les clients Cdiscount à Volonté). Au final, vous allez donc pouvoir avoir le produit parmi les premiers en France. Nous avons eu la chance de tester la version Pro il y a quelques jours, c’est un régal. Elle est quand même plus chère (299€).

Si vous cherchez un smartphone à moins de 200€, le Redmi Note 10 est le meilleur choix. Sachez qu’en le prenant chez Cdiscount, vous aurez le droit à une période d’essai de 14 jours après livraison. Vous pourrez donc tester le produit dans les conditions réelles et vous convaincre de ce dernier. A tout instant, le marchand peut venir le reprendre et vous rembourse intégralement.

Attention, le Redmi Note 10 est disponible chez très peu de marchands en France. Si vous voulez mettre la main dessus, il vaut mieux se dépêcher. Les unités disponibles en promotion sont également très limitées, les ruptures peuvent arriver à tout instant. Les autres acteurs du e-commerce n’ont pas encore fait de remises sur ce produit.

