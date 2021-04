Bon plan : les AirPods Pro chutent à un prix jamais vu chez Amazon 🔥

Les AirPods Pro chutent Ă moins de 210 euros sur Amazon, c'est fou !

Amazon a dĂ©voilĂ© une nouvelle promotion sur les AirPods Pro et les AirPods 2. Jusqu’Ă prĂ©sent, on avait jamais vu une remise aussi gĂ©nĂ©reuse sur les derniers AirPods Pro. Avec cette vente flash, il est fort probable que les quelques exemplaires disponibles Ă ce prix-lĂ partent Ă toute vitesse. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Pour découvrir la promo sur les AirPods Pro, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon

Les AirPods Pro ont Ă©tĂ© officialisĂ©s par Apple Ă la fin de l’annĂ©e 2019. Cela reste le modèle le plus rĂ©cent de la gamme, mais aussi le plus haut de gamme. Il s’agit des premiers Ă©couteurs de la marque Ă la pomme Ă profiter de la rĂ©duction de bruit active, une technologie qui restreint les bruits environnants. Grâce Ă cette option, vous ĂŞtes concentrĂ© sur votre morceau prĂ©fĂ©rĂ© ou votre appel. Il s’agit d’un modèle intra-auriculaire avec des embouts en silicone.

Pourquoi craquer pour ces AirPods Pro ?

Les AirPods Pro sont une parfaite illustration du positionnement d’Apple sur le marchĂ©. C’est un produit premium boostĂ© Ă la technologie qui propose un design clair et sobre. Les AirPods 2 Ă©taient dĂ©jĂ très apprĂ©ciĂ©e par les utilisateurs, c’est encore vrai avec cette dĂ©clinaison Pro qui affiche une belle mise Ă jour. Avec les offres Amazon, vous avez l’occasion de vous procurer les Ă©couteurs sans fil pour moins cher.

Les fans d’Apple le savent bien, la marque Ă la pomme ne fait pas de promotion. Que ce soit sur son site officiel ou dans ses magasins physiques, elle ne dĂ©voile jamais de remises peu importe la pĂ©riode de l’annĂ©e. Pour espĂ©rer faire des Ă©conomies, il faut obligatoirement se tourner vers les marchands comme Amazon. Cependant, les remises restent rares et dĂ©passent peu les -10%. Avec les deals en cours, ce sont environ -20% d’Ă©conomies immĂ©diates que vous pouvez faire sur les AirPods Pro et AirPods 2.

Ces offres sur les AirPods Pro et les AirPods 2 sont des ventes flash. Cela veut dire qu’elles ne vont pas rester en ligne très longtemps avant de disparaĂ®tre. Les Ă©couteurs sans fil d’Apple, peu importe le modèle, sont souvent en rupture de stock chez Amazon ou ailleurs. Il faut parfois attendre plusieurs jours avant qu’ils soient de nouveau disponibles… Ă€ leur prix de base. Si vous hĂ©sitez encore, c’est le moment de passer Ă l’action.

Si les AirPods Pro et les AirPods 2 s’imposent comme une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ©, c’est en raison de leurs nombreux points forts. Le premier modèle a mis un peu de temps s’imposer en raison de l’absence de fil, mais le public est dĂ©sormais habituĂ© Ă ce dispositif. De nombreux constructeurs s’y sont mis, mais les AirPods restent les modèles iconiques de cette catĂ©gorie de produits

Les AirPods Pro et les AirPods, des incontournables

Si les AirPods Pro et les AirPods 2 sont tous les deux des modèles premium, les deux paires d’Ă©couteurs sans fil disposent de quelques petites diffĂ©rences majeures qui pourront vous aider Ă choisir celui qui vous convient. En termes de design, les versions se ressemblent, mais la dernière est intra-auriculaire. Elle profite d’embouts en silicone contre des embouts classiques pour le modèle standard.

Mis Ă l’honneur sur Amazon, les AirPods Pro et les AirPods 2 ont tous les deux une autonomie d’environ 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels. C’est largement dans la moyenne haute des modèles prĂ©sents sur le marchĂ©. En plus, les Ă©couteurs se rechargent via le boĂ®tier fourni Ă l’achat. Cela vous permet de les ranger et les charger sans avoir Ă y penser.

D’autre part, les AirPods Pro ont droit Ă la rĂ©duction de bruit active. Cette technologie se base sur les 2 micros intĂ©grĂ©s Ă la paire d’Ă©couteurs sans fil. Le premier est orientĂ© vers l’extĂ©rieur afin de capter les bruits et de crĂ©er un signal opposĂ©. Le second micro est tournĂ© vers l’intĂ©rieur, il s’occupe de neutraliser les bruits restants. C’est une option de choix qui vous offre la possibilitĂ© de rester plonger uniquement sur votre musique quand vous travaillez ou que vous ĂŞtes dans les transports en commun.

Les AirPods Pro sont aussi dotĂ©s d’autres technologies, dont un système d’égalisation adaptative. Celui-ci permet d’adapter les basses et middle selon la forme du conduit auriculaire de l’utilisateur qui porte les Ă©couteurs. Apple inclut aussi l’adaptation sonore avec une frĂ©quence de 200 fois par seconde. Ce sont de belles qualitĂ©s qui font de ce modèle un produit premium au sein de sa catĂ©gorie sur le marchĂ©.

Enfin, les AirPods Pro sont Ă©quipĂ©s de la puce H1. C’est la dernière puce conçue par Apple, elle offre la puissance nĂ©cessaire aux Ă©couteurs pour fonctionner sans latence. C’est aussi ce dispositif qui permet l’intĂ©gration de l’assistant Siri directement dans les Ă©couteurs. Pour dĂ©clencher le système, il suffit de dire « Dis Siri ».

Amazon nous surprend en 2021

Ces offres avancées par Amazon sont une vraie opportunité pour réaliser des économies. Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont des modèles incontournables sur le marché. Si vous cherchez des écouteurs sans fil, une de ces deux versions saura vous satisfaire. En plus, les deux sont en promotion chez le marchand, vous pouvez choisir selon leurs qualités et selon votre budget.

Amazon propose une politique de retour sur tous les produits, dont les AirPods Pro et les AirPods 2. Vous avez jusqu’Ă 30 jours après la livraison de la commande pour renvoyer le produit. Le retour est sans frais et le marchand vous rembourse Ă 100%, c’est un bon moyen de prendre le temps de savoir si les Ă©couteurs conviennent Ă toutes vos attentes.

Si les remises sur les AirPods Pro et les AirPods 2 sont excellentes, elles ne vont pas rester disponibles bien longtemps. Comme Ă son habitude, Amazon limite le nombre d’exemplaires disponibles Ă mini prix. Avec les modèles “Pro” Ă moins de 210 euros, c’est une vraie opportunitĂ© Ă ne pas manquer.

