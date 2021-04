Bon plan : Amazon sabre le prix des excellents AirPods Pro (et AirPods 2) 🔥

Les AirPods Pro d'Apple sont Ă moins de 210 euros sur Amazon, c'est le moment de craquer. On ne les a jamais vu Ă un tarif aussi bas sur le site marchand.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont visĂ©s par une nouvelle promotion sur Amazon, et elle est plus gĂ©nĂ©reuse que jamais. La version Pro n’a jamais profitĂ© d’un tarif aussi bas chez le marchand, mĂŞme pendant les opĂ©rations spĂ©ciales (Black Friday, Prime Day etc.). Autant dire que les Ă©couteurs sans fil Apple ne vont pas rester disponibles bien longtemps Ă ce prix lĂ , il faut donc s’activer.

Apple a levĂ© le voile sur les AirPods Pro il y a un peu plus d’une annĂ©e. Ce modèle est le premier de la gamme qui peut se targuer d’intĂ©grer la rĂ©duction de bruit active. Avec cette option, les usagers peuvent se concentrer sur leur musique ou leurs appels mĂŞme dans des environnements bruyants (cadre de travail, transports en commun…). D’autre part, on a aussi des embouts en silicone plutĂ´t que des embouts classiques (prĂ©sents sur les AirPods 2).

Les AirPods Pro, le must

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont deux rĂ©fĂ©rences sur le marchĂ©. Apple a mis du temps Ă sĂ©duire le public en Ă©tant l’un des premiers constructeurs Ă prĂ©senter des Ă©couteurs sans fil premium. Au bout de quelques annĂ©es, les utilisateurs s’y sont mis et le dispositif est devenu un vrai incontournable du marchĂ©. Les deux modèles sont des produits haut de gamme, ces remises Amazon sont une aubaine pour rĂ©aliser des Ă©conomies.

Les AirPods 2 Ă©taient dĂ©jĂ excellents, les AirPods Pro le sont encore plus. Les deux modèles ont droit Ă leurs avantages respectifs, qu’il s’agisse de leur prix ou de leurs fonctionnalitĂ©s techniques. Dans tous les cas, ce sont des produits qui se positionnent sur un crĂ©neau premium par rapport Ă la concurrence. Ils s’imposent comme une rĂ©fĂ©rence sur le segment, leur rĂ©putation auprès du public n’est plus Ă faire.

C’est simple, Amazon met en avant une remise supĂ©rieure Ă -25% sur les AirPods Pro et les AirPods 2. C’est la meilleure offre jamais vue sur cette paire d’Ă©couteurs sans fil jusqu’ici. Comme Apple ne fait jamais de remises sur son site ou dans ses boutiques, il faut toujours chercher chez les marchands en ligne pour trouver des deals. Cependant, ils ont plutĂ´t tendance Ă atteindre les 10% sur les produits de la marque Ă la pomme. Autant dire que ce pourcentage est amplement dĂ©passĂ© par la rĂ©duction de la plateforme.

Les offres sur les AirPods Pro et les AirPods 2 mises en avant par Amazon n’ont pas vocation Ă durer dans le temps. Il s’agit de produits qui sĂ©duisent dĂ©jĂ beaucoup de monde mĂŞme Ă leur tarif de base, les ruptures de stock sont frĂ©quentes sur les deux paires d’Ă©couteurs sans fil. D’autre part, le nombre d’unitĂ©s disponibles aux prix affichĂ©s reste limitĂ©, ce qui rĂ©duit encore la durĂ©e de vie de ces promotions. Si vous ĂŞtes conquis, mieux vaut ne pas attendre plus de quelques heures.

Quelles qualités pour les AirPods Pro et les AirPods 2 ?

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont tous les deux des Ă©couteurs sans fil premium. Toutefois, ces modèles ont droit Ă quelques petites diffĂ©rences qu’il faut prendre en compte pour pouvoir choisir le modèle le plus adaptĂ© Ă vos attentes. Pour ce qui est de la composition de ces versions, il faut savoir que la dĂ©clinaison standard profite d’embouts classiques alors que la plus rĂ©cente embarque des embouts en silicone qui rentrent dans l’oreille, elle est intra-auriculaire.

Sinon, les AirPods Pro embarquent la réduction de bruit active. La technologie embarquée dans les écouteurs sans fil est chargée de supprimer un maximum de bruits environnants quand cette option est activée. En conséquence, vous pouvez écouter vos meilleures playlists lors de vos trajets, de votre séance de sport ou encore de votre journée de travail. Cette fonctionnalité est également appréciable pour faire des appels sans gêne.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 peuvent se vanter de briguer une autonomie de 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels. Compte tenu de la taille des paires d’Ă©couteurs sans fil, c’est impressionnant. Peu de modèles rivaux sont capables de faire aussi bien sur le marchĂ©. Si vous ne connaissez pas ce dispositif, sachez qu’il s’accompagne d’un boĂ®tier de rangement qui recharge les Ă©couteurs dès qu’ils sont rangĂ©s.

Ces AirPods Pro ont aussi droit Ă la dernière puce H1 dĂ©veloppĂ©e par la firme. Globalement, elle assure le bon fonctionnement des Ă©couteurs sans fil pour une expĂ©rience gĂ©nĂ©rale fluide et sans latence. Elle offre aussi un accès Ă l’assistant intelligent Siri. Vous n’avez qu’Ă dire « Dis Siri » pour passer une commande vocale plutĂ´t que de sortir votre smartphone.

25% de réduction immédiate sur Amazon

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont visĂ©s par une excellente offre signĂ©e Amazon. Les deux modèles affichent une remise immĂ©diate d’au moins -25% par rapport au prix de base, autant dire que cela reprĂ©sente de belles Ă©conomies. Profitez-en pour choisir le modèle qui convient le mieux Ă vos attentes et votre budget avant les ruptures de stock.

Si vous prenez les AirPods Pro ou les AirPods 2 sur Amazon, vous avez la possibilitĂ© de profiter de la politique de retour si vous en avez besoin. La pĂ©riode de retour est de 30 jours suite Ă la rĂ©ception de la commande, de quoi prendre le temps de rendre le produit gratuitement Ă la plateforme. Si c’est le cas, vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©.

Avec ce deal sur Amazon, les AirPods Pro passent sous la barre des 210 contre un tarif de base de 280 euros. Il s’agit de la meilleure promotion en cours sur les Ă©couteurs sans fil, ce qui veut dire qu’elle ne va pas durer bien longtemps. Soyez assez vite pour ne pas avoir Ă attendre le rĂ©assort suite aux ruptures de stock qui pourraient avoir lieu dans quelques heures.

