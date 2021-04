Bon plan : si vous prenez un forfait RED by SFR, cet iPhone 8 est offert 🔥

Le RED Deal est de retour chez RED by SFR : vous avez droit Ă un iPhone 8 offert si vous choisissez pour un forfait mobile 100 Go pendant 24 mois.

Alors que le mois de mai va dĂ©buter, RED by SFR a dĂ©cidĂ© de relancer l’excellent RED Deal. L’opĂ©rateur offre gratuitement un iPhone 8 reconditionnĂ© si vous prenez son forfait mobile 100 Go avec engagement de 24 mois. Si vous revendez l’iPhone au prix officiel (309€), cela vous compensera presque tout le coĂ»t du forfait sur la pĂ©riode.

Avec le RED Deal, RED by SFR met en avant un forfait mobile avec engagement. Toutes ses offres habituelles sont sans engagement de durĂ©e, mais c’est justement cette formule qui permet de profiter d’un iPhone 8 reconditionnĂ© offert.

Dans les deux cas, cette opĂ©ration est particulièrement avantageuse : vous profitez d’un forfait accessible avec un beau volume de data… et d’un nouveau smartphone sans rien dĂ©bourser. Celui-ci est garanti pendant 24 mois, soit la pĂ©riode pendant laquelle vous ĂŞtes client chez RED by SFR. La carte SIM est Ă 1 euro.

Un forfait mobile très avantageux en plus de l’iPhone 8 reconditionnĂ©

RED by SFR a dĂ©jĂ lancĂ© un RED Deal similaire en mars dernier, l’Ă©vĂ©nement avait attirĂ© des dizaines de milliers de nouveaux clients. Il y a de fortes chances pour que cette opĂ©ration remporte un succès similaire. Toutefois, cette dernière se finit dès le 5 mai prochain et le nombre d’iPhone 8 reconditionnĂ© reste limitĂ© chez l’opĂ©rateur. Dans tous les cas, mieux vaut ne pas attendre trop longtemps pour ĂŞtre certain d’avoir droit Ă cette double promotion.

Le forfait mobile mis en avant dans le cadre du RED Deal revient Ă 15 euros par mois (au lieu de 20 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go en France — dont 13 Go dans l’UE et DOM. La pĂ©riode d’engagement auprès de RED by SFR est de 24 mois, ce qui veut dire que le prix ne subit aucune augmentation pendant deux ans. Autant dire que le tarif reste très convenable, surtout pour un tel nombre de Go de donnĂ©es mobiles.

C’est ce forfait mobile qui vous permet de bĂ©nĂ©ficier d’un iPhone 8 reconditionnĂ© offert. Il suffit de choisir cet abonnement et de rester client pour accĂ©der de cette offre mise Ă l’honneur pour le RED Deal. Les autres forfaits de l’opĂ©rateur sont sans engagement, mais ils ne donnent pas accès Ă cette promotion.

Un iPhone 8 reconditionné de grade A

Si RED by SFR prĂ©cise que l’iPhone 8 reconditionnĂ© bĂ©nĂ©ficie du grade A, c’est parce que tous les smartphones reconditionnĂ©s affichent un grade en fonction de leur Ă©tat gĂ©nĂ©ral. Le grade A est le meilleur, il signifie que le tĂ©lĂ©phone n’a que peu (ou pas du tout) de rayures sur l’Ă©cran ou la coque. D’autre part, la batterie est Ă plus de 80% de sa capacitĂ© de charge de base.

L’iPhone 8 est encore une belle rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© des smartphones. Il est dotĂ© de la puce A11 Bionic qui assure son bon fonctionnement et sa puissance gĂ©nĂ©rale. En termes d’offre photo, il propose un capteur avant et arrière pour un rendu apprĂ©ciable mĂŞme quand il fait sombre. C’est aussi le dernier modèle de la gamme qui dispose du bouton central, si on laisse de cĂ´tĂ© l’iPhone SE 2020. Le design global du tĂ©lĂ©phone est sobre et Ă©purĂ©, on retrouve bien la signature d’Apple qui apporte toujours un grand soin au critère esthĂ©tique.

Cet iPhone 8 reconditionnĂ© en version 64 Go est dĂ©bloquĂ©, ce qui veut dire qu’il peut fonctionner avec tous les opĂ©rateurs. Vous pouvez très bien profiter du RED Deal puis choisir de revendre le smartphone dans les mois suivants. En plus, ce dernier est protĂ©gĂ© par une garantie de 24 mois. D’une valeur de 309 euros, le tĂ©lĂ©phone est offert si vous prenez le forfait mobile concernĂ© par cette opĂ©ration. Il est livrĂ© avec les accessoires neufs compatibles.

Une opportunité à saisir avec le RED Deal

Le RED Deal est une opĂ©ration Ă double avantage. D’une part, il y a l’excellent forfait mobile de RED by SFR : il est Ă 15 euros par mois seulement pour 100 Go de data avec un engagement de 24 mois. De l’autre cĂ´tĂ©, vous avez droit Ă un iPhone 8 reconditionnĂ© offert de grade A, soit la meilleure note pour un smartphone de seconde main.

RED by SFR propose des forfaits mobiles sans engagement, mais ils ne donnent pas accès Ă l’iPhone 8 reconditionnĂ©. Il s’agit de la meilleure offre en cours pour profiter d’un smartphone de la marque Apple sans avoir Ă dĂ©bourser un seul centime pour le tĂ©lĂ©phone.

Si vous n’avez pas d’utilitĂ© d’avoir un nouvel iPhone 8, vous pouvez très bien le revendre. Son prix public est aujourd’hui de 309 euros dans sa version reconditionnĂ©e avec le Grade A. Le forfait en parallèle vous coĂ»tera 360 euros sur les 24 mois (15€ x 24). En vendant le smartphone, vous pouvez donc compenser quasiment tout le coĂ»t de l’abonnement mobile.

Cette offre spĂ©ciale RED Deal promet d’ĂŞtre un immense carton. RED by SFR propose ici un argument très fort avec de très bons produits. L’opĂ©rateur est aujourd’hui la rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© du sans engagement. Cela dit, face Ă la concurrence, il n’hĂ©site pas Ă innover toujours plus pour se distinguer. Et cette offre combinant un forfait (certes, avec engagement) et un iPhone 8 est choc.

