Cdiscount brade l’illustre casque audio Bose QC 35 II, c’est le moment de craquer

Longtemps considéré comme le meilleur casque audio à réduction du bruit du marché, le Bose QC 35 II a depuis été remplacé par le Bose Headphones 700. Mais un bon casque reste un bon casque malgré les années et ce d’autant plus qu’il est désormais beaucoup plus accessible financièrement grâce à Cdiscount. Le marchand français le propose aujourd’hui à seulement 172 euros, très, très loin des 350 euros toujours demandés par Bose sur sa boutique officielle. Même sans aller jusque là c’est près de 60 euros de moins que les 229 euros demandés généralement pour ce casque qui n’a pas perdu grand-chose de sa superbe.

Profitez de l’offre sur le Bose QC 35 II

Les joies de la réduction de bruit active

Le Bose QuietComfort 35 II est un casque à réduction de bruit sans fil qui a pendant très longtemps été considéré comme le meilleur dans sa catégorie. C’est d’ailleurs lui qui a démocratisé la technologie de réduction de bruit active (ANC) qui est désormais un quasi standard sur les casques audio haut de gamme. Et si Bose a justement à faire de ce casque la coqueluche de tous les amateurs d’audio nomade, c’est justement grâce à l’ANC. La marque américaine est en effet la meilleure dans le domaine, et même plusieurs années plus tard beaucoup de concurrents peinent à faire aussi bien que le QC 35 II. En réalité, seuls Sony, Apple et Bose lui-même arrivent à proposer une réduction de bruit d’aussi bonne qualité.

C’est donc évidemment le premier argument de ce casque qui pourra ainsi vous enfermer dans votre bulle de musique. Que cela soit dans la rue ou les transports en commun, mais aussi au bureau (ou à la maison en télétravail). L’ANC a ses limites, elle a par exemple du mal à camoufler les bruits brefs et intenses, mais elle fonctionne parfaitement pour le brouhaha du quotidien les moyens de transport qui émettent généralement des bruits continus. On pense notamment à l’avion ou au train. Dans ces conditions, vous êtes véritablement totalement isolé du monde extérieur.

Sur l’audio en tant que tel, le Bose QC 35 II est fidèle à la signature de constructeur. Elle est dite en “W”, qui a tendance à faire ressortir les voix humaines, mais sans oublier les basses ou les aiguës. Cela en fait un casque polyvalent qui pourra convenir à tous les types de musique. Si vous n’aimez pas le rendu, vous pourrez ajuster tout cela grâce à l’égaliseur de l’application mobile. L’autonomie annoncée de ce casque sans fil est de 20 heures en Bluetooth. S’il n’y a plus de batterie, vous pouvez aussi utiliser le câble audio fourni (30,5 cm), afin de continuer à profiter de votre musique… ou l’utiliser avec une machine qui ne dispose pas de Bluetooth. Sachez en tout cas que la connexion est stable”, la musique n’est jamais interrompue et la qualité reste très convaincante.

Le Bose QC35 est un modèle qui est compatible avec les principaux assistants vocaux du marché : Alexa et Google Assistant. Cela vous permet d’accéder à votre musique directement via votre voix. Toutefois, vous pouvez également utiliser cette connectivité pour écouter l’actualité, la météo, ou obtenir des informations en tout genre. Notez que le produit est expédié par Cdiscount depuis ses entrepôts basés en France. Attention, les stocks sont limités.

