Box Internet : fini les dépenses inutiles, voici 2 offres XL pour économiser 🔥

Les box Internet de SFR et RED by SFR sont à l'honneur ce week-end. Vous pouvez accéder à la Fibre pour 16 euros par mois avec SFR, c'est l'occasion d'économiser.

© Pixabay / ivke32

Les box Internet sont devenus des produits plus transparents dans les dernières années. Elles ont longtemps été assez compliquées à comprendre mais plusieurs FAI sont arrivés avec de nouvelles offres plus claires pour les utilisateurs. Tous dévoilent désormais des formules plus simples : ce week-end, les box de SFR et RED by SFR ont même droit à des promotions.

SFR et RED by SFR ont beau appartenir au même groupe, leurs offres ont de vraies différences à prendre en compte. SFR met en avant plusieurs formules au tarif très agressif pendant un an, l’engagement s’étend sur la même période. De son côté, RED by SFR avance un abonnement unique sans engagement de durée avec une offre spéciale pour son opération Best-Of.

Il faut être un nouveau client pour bénéficier des promotions sur les box Internet de SFR et RED by SFR. Vous ne pouvez pas profiter des offres si vous êtes déjà utilisateur chez le FAI qui met en avant les offres car celles-ci ont pour but de conquérir de nouveaux clients. Pensez à être rapide, ces offres se terminent bientôt.

SFR, la fibre à 16 euros par mois

SFR est présent sur le marché des box Internet depuis de nombreuses années. Plutôt classique, cet opérateur propose plusieurs offres dotées de nombreux arguments — dont un prix bas toute la première année. Toute la gamme bénéficie de remises ce week-end, vous trouverez forcément la formule qu’il vous faut.

Ce week-end, SFR met à l’honneur une première box Internet : c’est la plus populaire et la plus accessible de la gamme. Grâce à la promotion en cours, cette box baptisée SFR Fibre est à 16 euros par mois pour la Fibre (500 Mb/s) avec les appels illimités vers les fixes et un décodeur avec 160 chaînes TV.

Pour en savoir plus sur la box Internet SFR Fibre, c’est par ici :

La box SFR Fibre est une des meilleures box Internet du moment, mais SFR ne s’arrête pas là. Le fournisseur propose un deuxième abonnement dont le rapport qualité-prix est tout aussi compétitif. Elle s’avère aussi un peu plus complète, cela peut convenir à vos attentes. Le tarif est de 22 euros par mois pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et mobiles et 200 chaînes TV.

Ces deux box Internet peuvent aussi s’accompagner d’un routeur et d’un décodeur TV plus puissant (Box 8), cela peut aussi vous intéresser. Si vous prenez cette Box 8 avec une vitesse encore plus rapide ainsi que la compatibilité avec le Wi-Fi 6, l’abonnement grimpe à 26 euros par mois. Cela peut s’avérer utile si vous êtes une famille nombreuse dont les membres se connectent souvent sur des tranches horaires similaires.

Toutes les box Internet de SFR bénéficient du prix affiché pendant 1 an, c’est aussi la durée de l’engagement chez le fournisseur. Après les 12 mois, vous êtes libre de quitter ce dernier pour un concurrent si vous le voulez, vous n’aurez pas besoin d’apporter un justificatif. D’autre part, SFR peut prendre à son compte jusqu’à 100 euros de frais de résiliation lors la transition vers une de ses offres. D’un point de vue rapport qualité prix, personne ne fait aussi bien.

La box internet du Best-Of RED

RED by SFR est aussi très populaire sur le marché des box Internet. Il se présente comme un acteur moderne mettant en avant un abonnement unique sans engagement de durée. Ce week-end, l’opération Best-of RED est en cours chez le fournisseur et cela vous donne accès à des avantages supplémentaires. Soyez rapide, celle-ci se termine dès ce dimanche 9 mai à minuit.

La box Internet de RED by SFR est à 25 euros par mois pour la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en débit montant) ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles. Dans le cadre de l’événement, vous avez droit à 2 mois offerts – que vous preniez l’offre Fibre ou ADSL. Au final, c’est donc des dizaines d’euros d’économies en plus

Pour découvrir cette box Internet chez RED by SFR, c’est par ici :

En temps normal, cette box Internet coûte 35 euros par mois, c’est 10 euros par mois que vous économisez dès la souscription (en plus des 70 euros grâce aux 2 premiers mois offerts). Cela représente une remise de 30% par rapport au tarif de base, c’est déjà très généreux.

La fonctionnalité TV est en option, RED by SFR ayant préféré mettre en avant une box Internet très accessible sans pénaliser ceux qui n’ont pas de téléviseur. Désormais, le décodeur TV Connect TV s’obtient avec un paiement unique de 19 euros (au lieu de 60 euros), vous avez accès à 35 chaînes. Pour 100 chaînes, l’abonnement mensuel est à 29 euros par mois et 19 euros à l’achat pour le décodeur. Comme chez SFR, il existe une offre plus complète compatible avec le Wi-Fi 6, tous les détails sont affichés sur le site du fournisseur.

La box Internet de RED by SFR se gère uniquement en ligne, de la souscription au service client. Il s’agit d’une formule sans engagement de durée, vous n’avez pas besoin d’expliquer la raison de votre départ quand vous résiliez votre abonnement. Pas besoin non plus de rester client pendant 12 ou 24 mois.

RED by SFR peut aussi assurer jusqu’à 100 euros de frais de résiliation chez votre fournisseur actuel, ce qui assure une transition aussi rapide qu’efficace sans que vous n’ayez à mettre la main à la poche. Attention, le Best-of RED se termine dès le 9 mai à minuit.