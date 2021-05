Antivirus Mac : l’excellent outil Intego affiche une forte promotion (-60%)

Le spécialiste Intego dévoile une nouvelle offre sur son antivirus pour Mac. Pour optimiser son ordinateur Apple, le pack de protection Mac Premium Bundle X9 est la meilleure solution.

Penser que les Mac ne peuvent pas être victimes de menaces extérieures est une erreur.

Intego est une entreprise spécialisée dans la conception de logiciels de sécurité destinés aux ordinateurs Mac depuis 1997. Aujourd’hui, elle dévoile une promotion sur le pack de sécurité Mac Premium Bundle X9 (qui inclut le puissant antivirus). Celui-ci a droit à une belle baisse de prix, il tombe à 39,99 euros au lieu de 84,99 euros, soit environ 60% d’économie par rapport au tarif de base.

Ce pack de sécurité proposé par Intego a le mérite d’être particulièrement complet. Il comprend l’antivirus mais aussi un pare-feu pour protéger votre navigation peu importe le réseau et un outil de nettoyage pour votre ordinateur Mac. Avec cette solution, vous êtes certain de protéger votre appareil de nombreuses menaces pour plus de tranquillité.

Pour en savoir plus sur le pack de protection Intego, c’est ici :

Voir le pack de sécurité Intego

Voir l’antivirus Intego

En plus du pack Mac Premium Bundle X9, Intego dispose aussi d’un autre pack du nom de Mac Internet Security X9. Il est plus abordable, car il inclut uniquement un antivirus et anti-malware, il ne propose pas d’outil de nettoyage. Avec l’offre en cours, le tarif est de 24,99 euros par an – au lieu de 49,99 euros. Pensez à ne pas attendre trop longtemps, ces promotions se terminent bientôt.

Intego est un des leaders du marché des logiciels de cybersécurité (lire notre comparatif des antivirus), il a amélioré ses services au fil des années pour proposer des packs de sécurité généreux qui permettent de protéger votre ordinateur Mac de nombreuses menaces. La solution Mac Premium Bundle X9 illustre parfaitement le positionnement de l’entreprise, tous les outils inclus vous assurent une baisse maximale des risques. L’offre prendra fin dans peu de temps, c’est l’occasion de protéger votre appareil.

Un pack de protection pour tous les ordinateurs macOS

Le gros point fort du pack de protection Mac Premium Bundle X9 tient dans le fait qu’il ne propose pas seulement un antivirus. Si cet outil s’avère véritablement utile pour protéger votre ordinateur Mac, Intego a amélioré celui-ci pour qu’il propose d’autres services dédiés à la sécurité et au nettoyage de votre appareil. Vous pouvez tous les retrouver dans notre avis et test sur Intego disponible ici.

Le pack Mac Premium Bundle X9 comprend l’antivirus VirusBarrier X9, mais aussi NetBarrier X9 (un pare-feu), Washing Machine X9 (un outil de nettoyage), Personal Backup 10.9 (un outil de sauvegarde des données personnelles) ou encore ContentBarrier X9 (un outil de contrôle parental). Ce pack et ses solutions s’adressent spécifiquement aux ordinateurs qui tournent sous macOS pour assurer une gestion spécifique des risques.

Les services principaux de ce pack de sécurité sont VirusBarrier X9 et NetBarrier X9, car ils se concentrent sur les menaces extérieures. Le premier est un antivirus capable de neutraliser 100% des virus sur les ordinateurs Mac, tandis que le second vous permet de vous connecter à différents réseaux pour naviguer sur le web en toute sécurité, que ce soit chez vous ou sur votre lieu de travail (ou ailleurs).

Les autres outils du pack Mac Premium Bundle X9 ont aussi tout leur intérêt pour assurer la protection de votre ordinateur Mac. Le service Washing Machine X9 est capable de vous proposer la suppression de fichiers inutiles ou d’applications mal installées. Ainsi, vous n’avez pas de fichiers vulnérables ou inutiles sur votre PC. Il est parfait couplé avec Personal Backup 10.9, car cela vous offre la possibilité d’assurer des sauvegardes régulières pour éviter de perdre vos données personnelles et vos documents professionnels.

Enfin, l’outil ContentBarrier X9 est une solution de contrôle parental, c’est parfait si des utilisateurs mineurs utilisent votre ordinateur Mac. Il peut bloquer des contenus appropriés, par exemple. Globalement, ce pack a plusieurs spécificités pour une protection générale de votre appareil.

Une promotion parfaite pour assurer la protection de votre ordinateur Mac

Avec la promotion en cours, le tarif du pack Mac Premium Bundle X9 passe à 34,99 euros au lieu de 69,99 euros, c’est l’occasion de protéger votre ordinateur Mac de nombreuses menaces. Il a le gros avantage de proposer un antivirus ainsi que d’autres services (nettoyage, contrôle parental…). C’est l’occasion de faire des économies tout en sécurisant votre appareil.

Intego est une référence sur le marché, son pack de protection Mac Premium Bundle X9 est un antivirus très populaire. Vous pouvez aussi choisir des licences pour plusieurs ordinateurs Mac : elles reviennent à 44,09 euros (au lieu de 89,99 euros) pour 3 ordinateurs et 54,99 euros (au lieu de 109,99 euros) pour 5 ordinateurs. Ces prix s’appliquent pendant une année, vous pouvez encore économiser un peu plus en choisissant le même service pour deux ans.

Pour accéder au pack de protection Intego, c’est ici :

Voir le pack Intego