Boursorama : la banque en ligne vous offre 80€, gratuit et sans condition

Boursorama Banque offre en ce moment une prime de 80€ pour toute première ouverture de compte. Elle se fait en quelques minutes, elle est gratuite et elle est sans engagement.

© Christian Wiediger - Unsaplsh

Boursorama Banque continue d’enchainer les succès. La banque en ligne qui a été récemment élue “meilleure banque numérique d’Europe” (par l’agence D-Rating) vient d’annoncer un premier trimestre 2021 record. Elle cumule ainsi au 31 mars pas moins de 2,8 millions de clients français. Il faut dire que son offre est de loin la plus compétitive parmi les banques (néo-banques y compris).

En ce moment, elle vous permet même de toucher une prime de 80€ pour toute première ouverture de compte. A cela vient s’ajouter le fait que Boursorama Banque est la banque la moins chère de France depuis 13 ans. Sur 2020, ce sont 55% de ses clients qui n’ont eu aucun frais bancaires. Par ailleurs, la moyenne par client est de 7,75€ en 2020. On est très loin des 210€ que paient les français en moyenne dans une banque traditionnelle.

Pour voir son offre, c’est par ici :

Découvrir l’offre Boursorama Banque

Petit détail qui n’est pas sans importance : Boursorama Banque n’associe aucune condition sur la prime. Autrement dit, vous n’avez pas besoin de justifier d’un certain niveau de revenu, et vous n’avez pas besoin de payer pour votre compte. Tout est gratuit, il suffit de vous inscrire et de commander votre carte. La banque en ligne veut véritablement vous laisser libre de la tester pour vous faire votre propre avis sur son offre.

Boursorama Banque a tout compris

Avec bientôt 3 millions de clients, Boursorama Banque a distancé toute la concurrence “en ligne”. Elle s’attaque désormais aux banques plus traditionnelles avec la volonté de toucher les 4,5 millions de clients à l’horizon 2025. Elle deviendrait ainsi un acteur de taille critique parmi les groupes bancaires français. Pour rappel, elle appartient quand même au groupe Société Générale – bien qu’elle conserve une grande indépendance.

Au niveau de l’offre de produits bancaires, Boursorama Banque coche toutes les cases. Son offre Ultim, qui est aussi son offre de base, vient rivaliser directement avec les formules des banques en ligne. Même si vous êtes à l’étranger, vous pourrez régler vos achats sans aucune commission. La seule chose qui est payante, ce sont les retraits (au-delà du troisième retrait mensuel) dans des devises étrangères. Même les néo-banques qui se spécialisent sur les voyageurs ne font pas aussi bien.

Pour continuer sa conquête de clients, la banque en ligne se veut la plus compétitive sur tous les produits. De l’épargne en passant par la bourse, les crédits ou encore les assurances, Boursorama Banque est celle qui facture le moins de frais (voire aucun, dans une majorité des cas). Les plus geeks seront aussi ravis de savoir qu’elle possède des (excellents) supports numériques dignes des néo-banques. On est loin des interfaces vieillissantes que l’on retrouve dans la majorité des banques de réseau traditionnelles.

On notera aussi qu’elle propose une carte bancaire gratuite de type Visa Premier. C’est la seule banque en France à proposer une carte de ce standing sans aucune condition et sans frais. Elle vous permettra d’avoir des avantages en matière d’assurances et de garanties. En général, il faut compter entre 10 et 15€ par mois pour obtenir cette carte dans un établissement plus traditionnels.

Pour en savoir plus, c’est par ici :

Découvrir l’offre Boursorama Banque