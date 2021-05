Boursorama Banque : 130€ offerts (gratuit, zéro condition) pour ouvrir un compte

Excellente nouvelle pour ceux qui cherchaient à ouvrir un compte dans une banque en ligne. Boursorama Banque annonce le grand retour de son opération Pink Week-end avec 130€ de prime pour toute première ouverture de compte.

© Boursorama Banque

Boursorama Banque ne cesse de surprendre. Son nouveau Pink Week-end spécial vous permet de toucher un bonus de 130 euros pour toute première ouverture de compte courant. Ce dernier est gratuit et sans condition, cela ne vous engagera donc en rien. Il faut utiliser le code PDW130 au moment de l’inscription pour doper la prime classique.

Malgré son statut de leader incontesté de la banque en ligne, Boursorama Banque continue de se montrer toujours plus généreuse envers ses clients. Avec 2,8 millions de clients à son actif à la fin du premier trimestre, la filiale du groupe Société Générale est une magnifique réussite. Élue “banque la moins chère” de France (toutes catégories confondues) pour la 13ème fois, rien ne semble l’arrêter.

Cette prime spéciale pour le Pink Week-end est à saisir obligatoirement si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte en ligne. Boursorama Banque offre ici le meilleur bonus de bienvenue de toutes les banques du marché. Non seulement elle est pas chère (voire gratuite dans la majorité des cas), mais en plus elle va vous donner une jolie prime d’accueil.

Les conditions de la prime du Pink Week-end

Dans le comparatif des banques de confrères de Presse-citron, Boursorama Banque figure en première position du classement. Il faut dire qu’elle coche toutes les cases pour devenir la nouvelle banque de référence, avec un potentiel de clients aussi élevé que des banques traditionnelles. On retrouve une gamme de produits très complète (similaire à celle d’une banque de réseau), un support client réactif, des outils de gestion intuitifs ainsi qu’une grille tarifaire imbattable.

En 2020, ce sont 55% de tous ses clients qui n’ont eu aucun frais bancaire pour leur usage de leur compte. En prenant en compte tous les frais payés par les clients de Boursorama Banque, la moyenne pour chaque client serait de 7,73 euros sur toute l’année. La banque en ligne est exceptionnelle surtout quand on sait qu’une banque de réseau traditionnelle facture en moyenne 210 euros par an et par client.

Pour obtenir la prime de 130 euros spéciale pour le Pink Week-end, Boursorama Banque se montre très souple. C’est la banque la plus généreuse sur la prime, mais aussi la plus souple sur les conditions associées. En l’occurrence, il faudra choisir le compte Ultim (qui est le compte classique de la banque) pour être éligible à la prime totale. Ils n’est associé à aucune condition de revenus et il est gratuit pour un usage standard.

Une fois que vous avez envoyé votre dossier, qu’il est accepté (les personnes interdites bancaires ne sont pas acceptées) et que vous avez validé votre compte par un premier versement, vous toucherez une première prime de 50 euros. Cela concerne aussi bien l’offre Ultim que l’offre Welcome, qui est plus limitée.

Ensuite, la seconde prime de 80 euros est conditionnée par une commande de carte bancaire. Dans le cadre de l’offre Ultim, toute commande de carte (qui est gratuite) sera associée à la prime maximale. Au final, vous toucherez donc 130 euros pour l’ouverture grâce au Pink Week-end. Avec l’offre Welcome, toute commande de carte sera rémunérée 30 euros en plus (soit 80 euros au total).

Pourquoi choisir Boursorama Banque ?

Boursorama Banque est la banque en ligne la plus transparente, complète et flexible du marché. Comme vous l’avez compris, c’est aussi la moins chère de tout le marché. Cela concerne aussi bien son compte courant et sa carte (équivalente à la Visa Premier) qui sont gratuits, mais aussi ses autres produits.

La banque est connue pour avoir une gamme de produits similaire à celle d’une banque traditionnelle. Autrement dit, vous pourrez donc à terme en faire votre banque principale si vous le voulez. Il y a du crédit, de la bourse, de l’épargne, des assurances et de nombreux autres services. Quel que soit le produit, sachez qu’il est toujours nettement plus compétitif qu’une banque de réseau normale. En la comparant aux néo-banques, la formule autour de la carte Ultim est aussi nettement moins chère et plus souple si vous voyagez régulièrement.

En optant pour Boursorama Banque lors de ce Pink Week-end, vous n’êtes engagé sur rien. Vous pouvez toujours conserver le compte bancaire dans votre banque actuelle tout en ayant celui de Boursorama Banque ouvert. Vous allez rapidement voir la qualité du service de ce dernier, et il est probable que cela vous donne des idées par la suite. Avec la prime de 130 euros qui est offerte jusqu’à lundi soir, c’est une très belle opportunité de franchir le pas.

