Bon plan : l’aspirateur Dreame T20 est à prix sacrifié sur AliExpress (41%) 🔥

AliExpress dévoile une offre de folie sur le Dreame T20, vous pouvez faire chuter le prix de cet aspirateur avec la remie immédiate et le code promo FRMAY018. Attention, moins de 100 exemplaires sont encore en ligne.

AliExpress lance une nouvelle offre ultra généreuse sur le puissant aspirateur sans fil Dreame T20. Ce modèle est le digne successeur de l’excellent Dreame V11, il offre une excellente mise à jour qui le place en concurrence directe avec les derniers appareils de Dyson.

Grâce à l’offre avancée par AliExpress, le Dreame T20 passe à 233 au lieu de 399 euros avec le code FRMAY018. Il faut indiquer ce coupon dans le champ dédié une fois que vous avez ajouté l’article à votre panier. Le marchand en ligne fait très fort, le modèle n’a jamais eu droit à un tel tarif depuis son arrivée sur le marché.

Pour découvrir ce deal sur le Dreame T20, c’est par ici :

Si cette double offre basée sur une remise immédiate et un coupon est agressive, elle ne va pas durer. AliExpress affiche le nombre d’unités restantes directement sur son site, il reste moins de 100 exemplaires du Dreame T20 à l’heure où nous écrivons ces lignes. Pensez à faire vite, ce modèle est régulièrement en rupture de stock même sans réduction, il y a des chances qu’il soit indisponible d’ici quelques heures.

D’autre part, AliExpress expédie le Dreame T20 depuis des entrepôts situés en France. Cela assure une livraison en quelques jours à peine après la commande. En plus, vous avez jusqu’à 14 jours après livraison pour changer d’avis, cela vous permet de renvoyer gratuitement le produit pour vous faire rembourser en intégralité. Le produit profite d’une garantie de 2 ans.

Le Dreame T20, dernière référence de Xiaomi

Xiaomi est le propriétaire de la marque Dreame. Le Dreame T20 est le dernier aspirateur balai présenté par le constructeur, il succède au Dreame V11 avec quelques mois d’existence à peine sur le marché. Il a le mérite d’être robuste et ultra efficace sur tous les types de sols pour un tarif qui reste convenable. C’est un des meilleurs modèles de sa catégorie, il est capable de rivaliser directement avec Dyson. Si vous hésitez encore, cette offre sur AliExpress représente une occasion parfaite pour passer le cap.

Le Dreame T20 bénéficie de plusieurs modes de nettoyage (Eco, Medium et Turbo), vous avez la possibilité de choisir celui qui convient le mieux à la zone de nettoyage. Il se dote aussi d’un mode automatique qui s’adapte au sol concerné, cela vous évite de changer de mode en cas de changement de pièce par exemple. Ce modèle se veut également plus discret que son prédécesseur, il profite de plusieurs niveaux de réduction de bruit pour un résultat efficace.

En termes d’autonomie, le Dreame T20 va jusqu’à 70 minutes grâce à une batterie solide de 2 700 mAh, de quoi passer l’aspirateur dans tout votre logement avant de devoir le recharger. Il est possible de consulter le niveau de la batterie, le mode de nettoyage en cours ou encore le rappel d’entretien du filtre directement sur l’écran présent sur la poignée de l’appareil.

Cela peut sembler basique, mais il faut rappeler que le Dreame T20 est un aspirateur balai sans fil. D’une part, vous n’avez donc pas de traineau à transporter derrière vous lorsque vous faites le ménage. Cela veut aussi dire que vous pouvez oublier les changements de prises à chaque changement de pièce, vous êtes totalement libre quand vous nettoyer les sols concernés. C’est un gain de temps appréciable à prendre en compte, surtout si vous avez des escaliers.

Aussi, le Dreame T20 peut faire office d’aspirateur à main en quelques mouvements. Cela vous offre la possibilité de nettoyer encore plus de zones telles que les plinthes, les canapés ou encore les sièges de voiture. Le modèle est livré avec quelques accessoires ainsi qu’une station de charge pour encore plus de précision lors de vos passages. Cet appareil est un excellent investissement qui devient encore plus compétitif avec ce deal affiché par AliExpress.

Une double offre sur AliExpress

C’est la première fois que le Dreame T20 bénéficie d’un tarif aussi bas sur AliExpress et ailleurs depuis son arrivée sur le marché. C’est le modèle le plus récent de la gamme, il est disponible depuis six mois à peine sur le marché — et pourtant le marchand en ligne n’hésite pas à faire chuter son prix à 233 euros au lieu de 399 euros. Vous pouvez économiser plus de 160 euros sur un modèle de premier choix qui restera tout aussi robuste dans la durée.

À noter que le code FRMAY018 fonctionne sur d’autres produits en plus de l’aspirateur Dreame T20. Ce coupon vous offre la possibilité d’avoir 18 euros d’économie en plus des remises initiales par tranche de 200 euros d’achat. Par contre, ces coupon sont disponibles en quantité limitée — il ne faut pas attendre trop longtemps pour être certain d’en bénéficier.

Cette offre choc sur le Dreame T20 n’a pas vocation à durer dans le temps, car il s’agit d’une offre éclair. Elle est limitée par le temps et les stocks disponibles. Moins d’une centaine d’unités sont encore disponibles pour l’instant, pensez à faire vite.

Pour accéder à ce deal flash sur le Dreame T20, c’est par ici :

