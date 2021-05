French Days : l’aspirateur Dyson V11 est déjà en chute brutale 🔥

Vous cherchez à vous équiper d'un excellent aspirateur Dyson V11 ? Cdiscount se montre très généreux sur le petit électroménager mais ces offres ne vont pas durer longtemps. Pour profiter de ces modèles haut de gamme, il faudra se dépêcher.

Le Dyson V11 Parquet Extra est l’aspirateur premium de référence du fabricant anglais. Nettoyer son logement devient tellement plus agréable, c’est une expérience totalement inédite. Qui dit premium, dit aussi prix élevé. Si la boutique officielle ne fait jamais de remise, vous pouvez trouver (de rares fois) des remises chez les revendeurs.

C’est le cas en ce moment, pour les French Days, chez Cdiscount. L’excellent Dyson V11 voit son prix chuter sous un seuil symbolique : il chute à 499 euros au lieu de 599 euros, soit 100 euros de remise. Sur un modèle d’aspirateur aussi avancé, vous ne trouverez jamais mieux. Les offres oscillent toujours entre 50 et 100 euros de remise, c’est donc le maximum que vous pourrez avoir sur ce dernier modèle.

L’aspirateur Dyson V11 Parquet Extra appartient aux produits les plus premium du fabricant. S’il comprend la mention “Parquet”, il se montre performant sur la totalité des sols (parquet, lino, carrelage, moquette…). Ce modèle est fourni avec une station de charge murale ainsi que plusieurs accessoires qui vous permettent d’adapter le mode d’aspiration à plusieurs surfaces.

Dyson est une marque haut de gamme, elle a bâti sa réputation en dévoilant des produits connus pour la qualité de leurs technologies. Les aspirateurs ne font pas exception, c’est le cas du Dyson V11. Il s’agit d’ailleurs du modèle le plus puissant et le plus performant du moment. Il a des caractéristiques impressionnantes pour un design efficace et moderne.

Les offres sur les aspirateurs Dyson sont très rares, même chez les revendeurs. La marque premium gère son image de marque et évite au maximum de faire des ristournes sur ses produits. Ils se vendent d’ailleurs très bien sans même de rabais, ce qui n’incite pas les marchands à faire des remises. Cette offre spéciale pour les French Days est donc une belle opportunité.

Le Dyson V11 bénéficie de tout le savoir-faire de la marque, dont ses technologies avancées. Il a droit à un moteur qui tourne à plus de 125 000 tours par minute, ce qui permet une efficacité de 99,97% même sur les particules fines de 0,3 micron. Vous avez la possibilité d’utiliser 3 modes de nettoyage en choisissant entre Eco, Auto et Boost en fonction de la zone que vous souhaitez nettoyer.

D’autre part, cet aspirateur Dyson V11 a le mérite d’être un aspirateur balai sans fil. Vous n’avez plus besoin de vous occuper des branchements quand vous faites le ménage ni de traîner l’appareil derrière vous. En plus, ce modèle peut facilement faire office d’aspirateur à main en quelques secondes. Cela vous offre la possibilité de nettoyer encore plus de surfaces en toute simplicité, à l’exemple des plinthes, des toiles d’araignées ou encore des sièges de voiture. Globalement, toutes ces qualités sont un excellent gain de temps et d’énergie, la tâche ménagère s’effectue beaucoup plus simplement.

L’aspirateur Dyson V11 affiche une autonomie de 70 minutes en usage standard, il y a de fortes chances que cela soit largement suffisant pour aspirer la poussière de la totalité de votre logement sans avoir besoin de recharger la batterie. Un petit écran situé sur le haut de l’appareil affiche le niveau de cette dernière et le mode de nettoyage utilisé en temps réel. Malgré son autonomie appréciable, il ne pèse que 3 kilos et reste parfaitement maniable.

L’aspirateur Dyson V11 s’accompagne de plusieurs accessoires et de la station murale, ceux-ci sont livrés à l’achat de l’aspirateur. Vous pouvez ranger facilement l’appareil, mais aussi choisir entre la mini brosse motorisée, la mini brosse douce ou encore la brosse à rouleau doux selon la surface à nettoyer. Ce modèle est assez robuste pour tenir plusieurs années, ce qui vous évitera de devoir changer d’aspirateur d’ici un an ou deux parce que le vôtre aura perdu en performance.

Cdiscount crée la surprise !

Avec la mise en avant de Cdiscount pour les French Days, vous économisez donc 100 euros sur le Dyson V11 : son prix passe sous la barre des 500 euros alors qu’il est initialement à 600 euros. Il ne faut pas hésiter trop longtemps car les ruptures de stock peuvent arriver à tout instant.

Tous les clients du programme de fidélité Cdiscount à Volonté peuvent se faire livrer leu aspirateur Dyson V11 Parquet Extra dès demain à l’adresse de leur choix, et gratuitement. Un compteur sur le site affiche les heures pour commander afin de recevoir l’appareil en une seule journée. Le marchand a des entrepôts en France, ce qui assure une livraison rapide, efficace et sans frais. D’autre part, l’appareil est garanti pendant 2 ans.

Sinon, vous avez aussi droit à un délai de rétractation de 14 jours quand vous prenez l’aspirateur Dyson V11 Parquet Extra chez Cdiscount. Pendant toute la période, vous avez la possibilité d’essayer l’appareil et de choisir de le renvoyer (gratuitement). Si c’est vitre choix, le marchand en ligne vous rembourse l’achat à 100%, c’est une assurance parfaite sur un investissement de ce genre, sachant qu’il y a peu de chance que vous ne soyez pas satisfait de la qualité de l’aspirateur.

Il s’agit d’une offre flash, ce qui veut dire que cette offre sur l’aspirateur Dyson V11 ne va pas être disponible pendant bien longtemps. Le stock est toujours très limité, il ne dure jamais plus que quelques heures. Les French Days sont très attendus par les français, il vaut donc mieux se dépêcher. Sachez que vous avez toujours la période de rétractation pour changer d’avis si vous avez acheté trop vite.

