Le futur Mac mini M1X pourrait bien se payer un tour en DeLorean

Si l’on en croit cette rumeur, le prochain Mac mini M1X pourrait bien faire un saut dans le temps et s'inspirer de la première génération du mini-ordinateur.

© Jon Prosser x Rendersbyian

Le Mac mini a déjà eu le droit à une révision en fin d’année dernière avec la puce M1, mais Apple s’apprêterait pourtant à dévoiler une nouvelle version de son mini-ordinateur, si l’on en croit les nombreuses rumeurs à son sujet.

Si l’on y regarde de plus près dans la gamme d’Apple, on peut effectivement s’apercevoir que le dernier Mac mini M1 incarne le modèle d’entrée de gamme, à partir de 799€, et que le modèle le plus premium, vendu à partir de 1 259€, conserve sa robe grise sidérale et est toujours affublé de puces Intel. Ce constat a alimenté les bruits de couloirs concernant un nouveau Mac mini, plus performant, qui pourrait logiquement avoir droit à la prochaine puce ARM d’Apple, communément appelée M1X, soit la puce attendue sur les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces remaniés.

Outre son processeur, le design du mini-ordinateur d’Apple pourrait lui aussi changer, si l’on en croit Jon Prosser. Le leaker affirme que cette machine devrait bénéficier d’un nouveau châssis qui s’apparenterait à celui des tout premiers Mac mini. On retrouverait ainsi un contour en aluminium surmonté d’une plaque de Plexiglas blanche. Néanmoins, contrairement à son ancêtre des années 2000, ce Mac mini devrait être bien plus fin.

D’après Prosser, ce modèle devrait également bénéficier d’une connectique complète. À l’arrière, on retrouverait quatre ports Thunderbolt 4 au format USB-C, deux ports USB-A, un port Ethernet, un HDMI et, enfin, une prise d’alimentation magnétique similaire à celle qu’on retrouve sur le nouvel iMac M1.

Hélas, le leaker qui avait pronostiqué le lancement de l’AirTag et de l’iMac 24″ avec justesse ne s’avance pas sur une date de sortie. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1X pourraient quant à eux être présentés lors de la WWDC qui démarre la 7 juin. Si cela se confirme, il y a un espoir d’avoir un aperçu d’un nouveau Mac mini à ce moment-là, même si cette information reste à prendre avec les pincettes d’usage.