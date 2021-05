Bon plan : le prix du OnePlus 8T est en forte baisse sur AliExpress 🔥

AliExpress fait drastiquement baisser le tarif du OnePlus 8T avec une première remise accompagnée du code FRMAY018. Ce smartphone premium obtient un rapport qualité prix absolument exceptionnel.

Les French Days sont la meilleure opportunitĂ© avant l’Ă©tĂ© pour profiter de prix rĂ©duits sur de l’Ă©lectronique. Les plus grands e-commerçants participent tous Ă cette opĂ©ration nationale qui assure des milliers de bonnes affaires y compris sur le OnePlus 8T. Ce dernier est un modèle de smartphone officialisĂ© en fin d’annĂ©e 2020 et il affiche un rapport qualitĂ© prix convaincant.

Avec l’offre mise en avant par AliExpress, le rapport qualitĂ© prix devient imbattable pour cet appareil premium : le OnePlus 8T tombe Ă 397 euros au lieu de 599 euros avec le code FRMAY018. C’est l’un des meilleurs prix constatĂ©s sur ce smartphone depuis sa sortie sur le marchĂ©. Pour profiter de la rĂ©duction la plus Ă©levĂ©e, n’oubliez pas d’ajouter le coupon avant de valider votre commande.

Si cette offre Ă©clair sur le OnePlus 8T vient d’ĂŞtre dĂ©voilĂ©e par AliExpress, elle risque bien de ne pas durer très longtemps. Le nombre d’exemplaires Ă prix rĂ©duit est très limitĂ© chez le marchand en ligne – et il s’agit de l’un des prix les plus bas affichĂ©s depuis la sortie de ce modèle. Autant dire que cette offre Ă©clair pour les French Days va ĂŞtre prise d’assaut, sachant que le volume de coupons restants est aussi restreint.

AliExpress expĂ©die le OnePlus 8T depuis un entrepĂ´t situĂ© en France. Dans les faits, cela signifie que vous ĂŞtes livrĂ© en seulement 3 jours après la commande sans frais supplĂ©mentaires, car la TVA est incluse. Vous avez jusqu’Ă 20 jours suite Ă la rĂ©ception pour dĂ©cider de rendre (gratuitement) le tĂ©lĂ©phone s’il ne vous convient pas, auquel cas vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100% sur l’achat. D’autre part, le tĂ©lĂ©phone profite d’une garantie de 2 ans.

Pourquoi prendre ce OnePlus 8T ?

Le constructeur OnePlus est rĂ©putĂ© pour ses tĂ©lĂ©phones de milieu de gamme, mais la marque ne se concentre plus uniquement sur cette catĂ©gorie de smartphone. DĂ©sormais, elle s’illustre aussi sur le crĂ©neau premium — comme en illustre le très bon OnePlus 8T. Ce modèle a tous les avantages d’un modèle haut de gamme capable de concurrencer les appareils de Samsung.

En termes d’apparence, le OnePlus 8T revĂŞt un design qui se veut sobre et moderne. La dalle avant bĂ©nĂ©ficie d’un excellent ratio Ă©cran/corps amĂ©liorĂ© par le placement de la camĂ©ra selfie directement dans l’Ă©cran — cela Ă©vite la traditionnelle encoche qui peut parfois prendre de la place. Le tĂ©lĂ©phone est Ă©quipĂ© d’un AMOLED de 6,55″ avec taux de rafraichissement de 120 Hz.

D’autre part, il faut rappeler que le OnePlus 8T profite de la compatibilitĂ© avec le rĂ©seau 5G. C’est un des smartphones premium les plus accessibles Ă proposer cette fonction, elle trouvera toute son utilitĂ© quand ce dernier sera plus largement en place en France. Pour le moment, il est en cours de dĂ©ploiement sur le rĂ©seau français. Selon la zone gĂ©ographique, cela peut dĂ©jĂ s’avĂ©rer utile pour profiter d’un rĂ©seau plus performant et plus rapide.

Le OnePlus 8T renferme un processeur Snapdragon 865 sous le capot, c’est une des dernières puces officialisĂ©es par le constructeur Qualcomm. Elle assure le fonctionnement fluide du smartphone lors de l’ouverture ou de la navigation sur les applications. C’est l’assurance de jouer Ă des jeux mobiles sur son tĂ©lĂ©phone sans risque de latence. Sinon, on retrouve l’excellente surcouche Android Oxygen OS.

Pour ce qui est de l’offre photo, le OnePlus 8T s’appuie sur un quadruple module photo avec un capteur photo de 48 Mpx ainsi que trois autres objectifs de 16 Mpx, 5 Mpx et 2 Mpx. Le constructeur a tenu Ă rendre les algorithmes de traitement des images encore plus sĂ©duisants, le rĂ©sultat est Ă la hauteur des attentes pour un modèle de ce standing.

Le OnePlus 8T peut aussi s’appuyer sur sa superbe batterie de 4 500 mAh, elle assure le fonctionnement du smartphone pendant plus d’un jour et demi avec un usage standard. La charge rapide 65W assure une rĂ©cupĂ©ration de la moitiĂ© de l’autonomie en tout juste 15 minutes. Ce tĂ©lĂ©phone est un modèle parfait pour le quotidien, mais aussi bien plus grâce Ă ses caractĂ©ristiques premium (photo, puissance, batterie…). Cette promotion est une aubaine Ă saisir dès maintenant sur AliExpress.

AliExpress parmi les leaders du e-commerce

AliExpress devient de plus en plus populaire dans le monde, il se place dĂ©sormais comme un acteur incontournable sur le marchĂ© du e-commerce. Cela s’explique, entre autres, par ses excellentes promotions sur les produits de marques venues d’Asie. Une fois de plus, il rĂ©ussit Ă faire très fort avec cette offre sur le OnePlus 8T dĂ©voilĂ©e Ă l’occasion de cette nouvelle Ă©dition des French Days.

Si vous craquez pour le OnePlus 8T sur AliExpress, vous avez jusqu’Ă 20 jours pour changer d’avis après une livraison en quelques jours Ă peine, c’est un bel avantage. En plus, la garantie est la mĂŞme (deux ans) que si vous preniez le smartphone en direct auprès de la marque, sauf que le prix est nettement plus avantageux.

Par contre, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de prendre le OnePlus 8T chez AliExpress. Les stocks restent très limitĂ©s, sachant que ce smartphone s’Ă©coule très bien mĂŞme Ă son tarif de base depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ© il y a moins d’un an. Pensez Ă renseigner le coupon spĂ©cial FRMAY018 pour avoir droit Ă la remise la plus Ă©levĂ©e.

