Ce pack Xbox Serie S est à prix cassé pour les French Days, l’occasion rêvée de se l’offrir

À l'occasion des French Days, Cdiscount propose un très chouette pack à prix réduit sur la Xbox Series S.

© Cdiscount

La Xbox Series S a droit à une jolie réduction pour les French Days. Cdiscount propose un Pack comprenant la console, une seconde manette et 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate 3 mois pour seulement 334 euros grâce au coupon FD15 disponible pour les French Days. Pris indépendamment, l’ensemble couterait plus de 400 euros, c’est donc une rondelette économie de 70 euros. Pas mal pour une console sortie il y a quelques mois à peine. Le pack vous permettra en plus de jouer directement avec un ami grâce à la seconde manette, ou de profiter des joies du Game Pass dès la réception de la console. Vous n’aurez même pas besoin d’acheter de jeux pour l’utiliser.

Profitez de l’offre

Code Promo : FD15 (à appliquer juste avant la validation définitive du panier)

Xbox Series S, l’autre console Next Gen

Considérée bien souvent à tort comme une version au rabais de la Series X, la Xbox Series S est bel et bien une console Next Gen, mais elle s’adresse à un public un peu moins “hardcore” que la Series X. D’un point de vue technique, elle est certes un peu moins performante que la Series X, mais elle reste parfaitement compatible avec tous les jeux Next Gen parus et à paraître sur Xbox. C’est la console idéale pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de goûter aux joies des nouvelles générations de consoles, mais qui n’ont pas besoin absolument des meilleures performances possibles. Pour faire un parallèle avec les PC gamer, c’est finalement un PC milieu de gamme par rapport à un PC haut de gamme. Vous pouvez profiter de tous les jeux, mais avec quelques concessions graphiques à faire.

Par exemple, le Xbox Series S n’est pas capable d’envoyer un flux en UHD / 4K à votre téléviseur, mais seulement “2K” (1440p). Mais finalement, une fois à deux mètres de l’écran et lors d’une partie de FIFA avec des amis dans son canapé, est-ce vraiment si important que ça ? L’autre différence d’importance avec la Series X : il s’agit d’un modèle entièrement digital. Elle ne comprend donc pas de lecteur physique. Tout le catalogue est en revanche à retrouver en ligne. Cela lui confère l’avantage d’être beaucoup plus discrète, moins imposante, et surtout d’avoir un tarif bien inférieur (100 euros de moins). C’est aussi pour cela que l’offre de Cdiscount avec l’abonnement au Game Pass Ultimate a énormément de sens.

La console de jeu est ici livrée avec un stockage de 512 Go, qui vous permettra de stocker vos jeux préférés, que vous pourrez toujours désinstaller/réinstaller au compte-goutte. Du côté de la connectique, on retrouve un port HDMI 2.1, 3 ports USB 3.1 Gen 1, la norme Wifi 802.11ac à double bande, un port Ethernet et une radio sans fil Xbox à double bande dédiée.

Enfin, retrouvez dans la boite une manette de jeu Xbox Series, la nouvelle version/évolution de la manette Xbox One. Sans fil, elle est équipée de la technologie Bluetooth, et d’une prise casque 3,5 mm. Cette nouvelle manette à l’ergonomie quasi parfaite se distingue avec une nouvelle croix multidirectionnelle, de nouvelles surfaces antidérapantes sur la gâchette à l’arrière de la manette, et un tout nouveau bouton de partage dédié en son centre.

Profitez de l’offre

Que contient le Xbox Game Pass Ultimate ?

Pour rappel, le Xbox Game Pass Ultimate, est une offre très complète qui permet de profiter de façon illimitée de nombreux jeux. Un peu à la manière d’un Netflix où vous pourriez télécharger les films. Pour résumer, voici les principaux éléments du Game Pass Ultimate.

Une bibliothèque de plus de 100 jeux exceptionnels tels que Sea of Thieves, A Plague Tale, Ori and the Will of the Wisps, Céleste, et bien d’autres encore. Le tout accessible en ligne afin de profiter du multijoueur avec vos amis.

EA Play dans l’abonnement avec des titres comme Star Wars ; Jedi Fallen Order ou Battlefield V.

L’accès immédiat aux nouveaux titres des studios de jeux Xbox tels que le très attendu Halo Infinite le jour de leur sortie.

Vos jeux directement sur votre téléphone ou tablette Android en streaming (version bêta) ou avec l’application Xbox Game Pass.

On rappelle enfin que le Game Pass est une offre qui ne cesse d’évoluer en ajoutant de nouveaux titres accessibles chaque mois. Le Xbox Game Pass Ultimate est donc une chouette solution pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une multitude de jeux à moindres frais… et même à tout petit prix grâce à ce bundle de Cdiscount.

Profitez de l’offre