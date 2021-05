French Days : voici notre sélection des meilleures offres à ne pas manquer 🔥

Les commerçants se sont donnés rendez-vous pour le French Days pour une nouvelle avalanche vous notre sélection des meilleures et offres et bons plans des French Days.

Un peu plus tard que prévu, les French Days sont enfin là avec toute une série de promotions. C’est donc l’occasion encore une fois de faire de bonnes affaires chez vos commerçants préférés et des commerçants français qui plus est. Les membres fondateurs de l’événement sont notamment Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Showroomprivé.com ou encore La Redoute, mais beaucoup d’autres marchands proposent des réductions durant le French Days. Cette année, ils se déroulent à compter de ce jeudi 27 mai à 7h au mercredi 2 juin 7h du matin également.

Les French Days sont ouverts à d’autres commerçants, physiques et en ligne, pour profiter encore plus de cet événement. Ces réductions sont proposées sur une large sélection d’articles : high-tech, l’électroménager, mais aussi prêt-à-porter et mobilier. Dans cet article vous retrouverez toutes les meilleures promotions que nous avons dénichées chez les marchands. Il sera mis à jour très régulièrement tout au long de l’événement, n’hésitez pas à venir le consulter régulièrement pour être sur de ne rater aucune offre.

Si vous préférez faire vos emplettes tout seul pouvez également vous rendre directement chez votre marchand préféré :

À noter que Cdiscount offre 15 euros de réduction sur tous les achats de plus de 199 euros avec le code “FD15“

Comment sélectionne-t-on les offres ?

Pendant les French Days, Cdiscount, la Fnac, et tous les autres dégainent une véritable de cascade de promotions sur pléthore de produits, mais toutes les promotions ne se valent pas, et tous les produits non plus. C’est pour vous aider à différencier le bon grain de l’ivraie que nous vous proposons cette sélection. Nous nous basons sur de multiples facteurs pour vous proposer celles qui nous semblent les plus intéressantes.

Cela passe évidemment par le montant de la réduction, mais pas seulement. Pendant les French Days et comme tous les jours pour nos bons plans, nous sélectionnons les offres sur la base du prix certes, mais aussi de la qualité des produits. Cela fait plus de 10 ans que le Journal du Geek observe, teste, et analyse les produits Tech, les services et plein d’autres choses, et que les équipes “bons plans” suivent au quotidien les variations de prix de ces derniers.

Ainsi, nous ne vous proposons que les produits que nous estimons de qualité ou du moins avec un excellent rapport qualité-prix. Car certains défauts deviennent bien plus pardonnables lorsque le prix baisse sensiblement. De même, des produits onéreux rarement en promotion, mais de qualité, deviennent de bonnes affaires lorsque justement une réduction apparaît, même si celle-ci est modeste. C’est par un savant mélange de ces deux éléments, bon prix, bon produit, que nous sélectionnons les produits de façon que vous en ayez toujours pour votre argent.

Quelles sont les catégories de produits à regarder de près ?

Les promotions sont partout pendant les French Days et concernent toutes les catégories de produits, mais certaines méritent qu’on y prête plus attention que d’autres. La première concerne les TV et ce pour plusieurs raisons. D’une part, car les constructeurs commercialisent en ce moment leurs cuvées 2021… ce qui veut dire que les gammes 2020 ne sont plus les “derniers” modèles, ce qui est généralement synonyme de baisse de prix. D’autre part, nous approchons de nombreux événements sportifs comme les JO et l’Euro de football, là encore, c’est historiquement synonyme de prix en baisse. Deux facteurs qui pourraient donc bien tirer les prix vers les bas. 2021 est d’autant plus propice au changement de TV, que les PS5 et Xbox Series X sont désormais là. Si vous avez réussi à mettre la main dessus, c’est aussi une bonne occasion de leur offrir l’affichage qu’elles méritent.

Du côté des smartphones, les flagships du début de l’année commencent également à vieillir un peu, on pense notamment aux Galaxy S21 annoncés en début d’année, de même. On pense à également aux iPhone 12 qui ont déjà plus de 6 mois d’existence et donc le renouvellement de gamme approche donc. Cela fait déjà plusieurs fois que l’on aperçoit quelques promotions sur cette série 2020-2021, et il est donc possible de nouvelles réductions intéressantes apparaissent.

Côté électroménager, il y aura certainement de bonnes affaires du côté de Dyson avec l’arrivée d’un nouveau modèle d’aspirateur, le V13 qui approche. Les V10 et V11 devraient ainsi avoir droit à quelques baisses intéressantes. Enfin, comme souvent, les opérateurs devraient également dégainer quelques forfaits mobile à prix réduit. On pense notamment à Cdiscount Mobile, qui fait généralement de belles choses durant les French Days, après tout, c’est Cdiscount est un membre fondateur de l’événement.

Suivre les French Days sur le Journal du Geek

Toute la semaine, il faudra être à l’affût des meilleures offres pour ne pas passer à côté. Nous le serons en tout cas au Journal du geek pour que vous ne ratiez aucune offre Tech, gadget, et maison. Nous vous proposerons plusieurs sélections thématiques à jour régulièrement. Vous pouvez également suivre l’actualité des offres et bons plans des French Days sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre page Facebook ou encore notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, il nous arrive d’ailleurs de publier certaines petites offres sympathiques uniquement sur ce dernier compte.