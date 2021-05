Le PowerVision S1 est le stabilisateur smartphone ultime, voici pourquoi

Avec le S1, PowerVision a réussi à créer le stabilisateur pour smartphone ultime. Voici pourquoi c'est un produit unique en son genre.

Le PowerVision S1 en situation de visioconférence // © PowerVision

Les stabilisateurs pour smartphones sont des accessoires de plus en plus populaires. Ces derniers se sont toutefois cantonnés pour la plupart à cette seule fonctionnalité de stabilisation. Avec le S1, PowerVision, déjà connu pour ses drones et autres caméra, a tout simplement réussi à construire non seulement le stabilisateur ultime, mais même l’accessoire pour smartphone parfait. Le compagnon ultime qui remplacera tous vos accessoires.

S’il s’agit certes d’un stabilisateur 3 axes, le PowerVision S1 ne se limite pas à cela, bien au contraire. Plus qu’un stabilisateur, c’est en fait l’accessoire qui va servir de centre névralgique pour la création de contenu sur smartphone. À la fois coque de protection, stabilisateur, chargeur sans fil et pied photo. Vous avez tout au même endroit en toute simplicité. Un véritable appareil tout-en-un, prêt à répondre à tous les besoins. La vidéo de présentation résume bien ses possibilités :

PowerVision S1 : un stabilisateur 3 axes accompli

Comme par la fonctionnalité principale : celle de stabilisateur 3 axes. Le PowerVision S1 intègre le plus petit stabilisateur motorisé au monde. Il compensera tout vos gestes et micromouvements pour des travellings en toute fluidité et en évitant tous les tremblements incontrôlés de l’utilisateur. Si vous avez déjà essayé de filmer à bout de bras quelque chose, vous savez à quel point cela peut faire la différence en termes de qualité perçue, et ce que vous utilisiez la caméra avant pour tous vos vlogs, ou la caméra arrière pour réaliser des plans dignes de pros. Enfin, pour assurer un cadrage parfait à chaque instant, le PowerVision S1 est même capable de suivre automatiquement l’utilisateur lorsqu’il est face au smartphone.

Vous trouverez aussi bien évidemment les commandes habituelles sur le manche avec un joystick permettant d’ajuster l’orientation du stabilisateur à la main pour réaliser vos plans que les habituels autres boutons de contrôles. Le téléphone reste à côté de cela parfaitement fonctionnel, vous pourrez jouer avec les paramètres classiques de l’appareil ainsi que les différents modes vidéo et photo offerts par votre terminal.

Un trépied discret

Si c’est bien la stabilisation 3 axes qui est au cœur du PowerVision S1, la marque sait qu’il est désormais courant de streamer du contenu en direct. Si vous pouvez vous filmer à la main pour vlogger, vous avez aussi souvent besoin de vos mains libres régulièrement. C’est pour cela que le PowerVision S1 cache un trépied dans son manche pour passer en mode stream. La modularité offerte va permettre d’alterner très facilement entre un tournage à main levée et un tournage “sur pied”.

C’est idéal si par exemple, vous souhaitez faire un gros plan avant de vous remettre “face cam”. Cela se fait en temps trois mouvements. Pied qui sera aussi très pratique en télétravail si vous utilisez votre smartphone pour les visioconférences.

Un astucieux système d’attache magnétique

S’il fonctionne avec tous les smartphones, l’iPhone 12 sera le compagnon idéale pour le PowerVision S1 qui peut s’appuyer sur MagSafe pour venir s’accrocher au smartphone. Pour tenir, le PowerVision S1 n’utilise pas un système de pince que comme le font la plupart des stabilisateurs, il s’appuie sur MagSafe pour s’attacher et se détacher en quelques seconde. C’est sensiblement plus pratique et aussi beaucoup plus élégant. C’est du moins le cas avec l’iPhone 12.

Vous pourrez également investir en option dans une coque de protection intégrant elle-même le système pour plus de flexibilité. Lorsque vous n’en avez pas besoin, il se suffit de décrocher le stabilisateur et garder la coque pour protéger son téléphone des chutes, lorsque vous en avez besoin il s’attachera en une seconde. C’est particulièrement bien pensé. De plus, cette coque intègre un petit pied pour poser son téléphone. Il existe des coques pour plusieurs références de smartphones ce qui fait que le PowerVision et même sans elle, le S1 reste tout compatible avec tous les smartphone car un système de pince plus traditionnel est toujours là.

Recharge sans fil intégrée

Les stabilisateurs motorisés utilisent toujours une batterie pour faire fonctionner les moteurs et celle-ci permet également souvent de recharger le téléphone au passage. Le PowerVision S1 le fait encore mieux puisqu’il le fait sans fil, ce qui le rend encore plus parfaitement compatible avec l’iPhone 12 (ainsi que tous les autres téléphones disposant de la charge sans fil). Il pourra donc faire office de station de recharge sans fil quand vous en aurez besoin. Soit pour recharger votre smartphone en même temps que le stabilisateur avec un seul câble durant la nuit… soit pour recharger des accessoires en déplacement comme les AirPods Pro par exemple.

Tout un jeu d’accessoire pour aller encore plus loin

Si le PowerVision s1 est déjà un produit particulièrement complet, vous pouvez aller encore plus loin avec de multiples accessoires : chargeur allume-cigare, trépied de plus grande taille, la coque de protection avec pied intégré dont nous parlons plus ci-dessus, ou encore divers systèmes de fixation magnétique, pour votre voiture notamment, ce qui se révèle assez pratique pour utiliser le GPS de son téléphone.

En résumé

Pour résumer, voici tout ce qu’offre le PowerVision S1 :

Un format compact et pliable

Fonctionne avec de nombreux smartphones

Léger

Une stabilisation 3 axes performante

Beaucoup d’accessoires disponibles

Fonctionne avec tous vos applications préférées

Le PowerVision S1 est disponible dès maintenant en précommandes via IndieGogo, en passant commande dès maintenant vous pouvez profiter d’un rabais de près de 50% sur l’objet.

Découvrez le PowerVision S1