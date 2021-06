Box internet : SFR est insolent, sa fibre est bradée à 10 euros par mois 🔥

Votre box Internet vous revient trop cher tous les mois ? Si c'est le cas, voici l'offre SFR Fibre à seulement 10 euros par mois. C'est le moment de faire des économies.

Dans le cadre de l’opération Mes jours Fibre, SFR affiche une excellente offre sur la box Internet “SFR Fibre”. Cette formule inclut un excellent débit, mais aussi les appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que 160 chaînes TV. Le tout pour un prix imbattable qui va forcément vous permettre de réaliser des économies.

La box Internet mise en avant chez SFR à l’occasion de cette opération comprend la fibre en très haut débit (500 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en envoi), les appels en illimité vers les fixes (en France et vers 110 destinations) et 160 chaînes TV avec un décodeur inclus. Cette offre est à 10 euros par mois au lieu de 38 euros : vous économisez 75% par rapport au prix standard. C’est exceptionnel.

Grâce à cette opération, la box Internet de SFR coûte tout juste 120 euros pour une année — un tarif dérisoire au regard de l’abonnement et de tous les services inclus. Sur le marché, il s’agit tout simplement de la meilleure offre de ces 5 dernières années. Si vous prenez cette formule, le fournisseur peut s’occuper de jusqu’à 100 euros de frais de résiliation lors de votre migration vers la box SFR. Les frais sont toujours inférieurs à ce montant, ce qui veut dire que la transition devrait être gratuite même si vous êtes encore engagé ailleurs.

Une box Internet à 120 euros pour un an

SFR occupe une des premières places de notre comparatif des meilleures box internet. Cela s’explique par le fait que le fournisseur avance toujours des offres pertinentes et transparentes. Les formules ont le mérite de rester abordables même sans remise, sans pour autant négliger la qualité. Avec Mes jours Fibre, il devient même plus intéressant que la marque entrée de gamme RED by SFR qui appartient au même groupe.

La box Internet de SFR à 10 euros par mois risque de séduire du monde jusqu’à la fin de l’offre. Cet abonnement devrait plaire à des milliers de nouveaux clients. Bouygues Telecom et Orange ne peuvent pas faire aussi bien que cet acteur, leurs offres sont moins compétitives à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Dans le cas où vous êtes séduit par cette box Internet, il faut penser à vérifier que vous pouvez bel et bien bénéficier de la Fibre depuis votre logement. La démarche ne prend pas plus de quelques secondes, elle s’effectue en direct sur le site du FAI en renseignant votre adresse. Si la Fibre n’est pas encore d’actualité, SFR propose aussi une offre ADSL à 10 euros mensuelle — le débit est logiquement plus faible.

Tout le mérite de cette box Internet tient dans le fait qu’elle soit à 10 euros par mois, mais qu’elle ne laisse pas de côté les fonctionnalités les plus premium. Elle avance un réseau rapide, ses concurrents ne peuvent pas se targuer de faire aussi bien. Le débit grimpe jusqu’à 500 Mb/s en débit descendant et 50 Mb/s en envoi.

En comparaison, les box Internet des formules concurrentes Bbox Fit (Bouygues Telecom) et Livebox (Orange) se limitent à un débit dont les vitesses respectives sont de 300 Mb/s et 400 Mb/s. Chez SFR, vous pouvez même avoir droit à 1 Gb/s en téléchargement avec la Box 8. Cette dernière comprend des décodeurs TV et routeurs qui sont plus puissants, elle offre aussi la qualité sonore Dolby Atmos ainsi que la la compatibilité avec la 4K HDR. Dans tous les cas, vous êtes assuré de profiter d’une formule à l’excellent rapport qualité-prix chez SFR.

Prendre la meilleure box Internet de SFR

Si SFR fait partie des acteurs de référence sur le marché des box Internet, c’est parce qu’il a largement contribué à la modernisation du secteur. Pour ce faire, il a mis en avant des formules plus simples et plus efficaces afin que tout le monde s’y retrouve. Dans cette logique, sa gamme inclut deux offres baptisées SFR Fibre et SFR Fibre Power. C’est la première qui comprend l’abonnement à 10 euros par mois dans le cadre de l’opération spéciale. Ce tarif est valable pendant un an puis il remonte à 38 euros par mois. Même à ce tarif, elle reste compétitive face aux rivaux de SFR. Avec cette formule, vous pouvez aussi choisir la Box 8 pour quelques euros de plus si vous souhaitez encore plus de performances.

La seconde box Internet SFR Power peut aussi s’avérer intéressante, sachant qu’elle est également en promotion à l’occasion de l’événement Mes jours Fibre. Avec cette formule, le débit est plus élevé, les appels vers les fixes et les mobiles sont en illimités et 200 chaînes TV sont comprises. Le prix de cet abonnement est de 22 euros par mois.

10 euros par mois pour une box Internet, c’est pas cher payé pour une formule aussi complète. C’est l’assurance de profiter d’un excellent réseau dont le débit est affiché à 500 Mb/s. Cela devrait être largement suffisant, sachant que vous pouvez aussi prendre la Box 8 pour grimper jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, ce qui devrait vous éviter de manquer — en cas de famille nombreuse ou de colocation, par exemple.

L’opération Mes jours Fibre prend fin dans quelques jours, après quoi cette box Internet de SFR verra son prix revenir à la normale. C’est la meilleure offre du moment, vous ne trouverez pas mieux chez la concurrence lors de cette période. C’est l’occasion parfaite pour faire le changement, la transition s’effectue sur le site de SFR en quelques minutes seulement.

