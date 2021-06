Sautez dessus, l’aspirateur-robot iRobot roomba 971 est à son plus bas historique

Amazon propose une nouvelle promotion sur l'aspirateur robot Roomba 971. Et quelle promotion ! Il est au plus bas sur la plateforme.μ

C’est à nouveau le moment de craquer pour le Roomba 971, l’aspirateur robot de la célèbre la marque iRobot est à nouveau à son prix le plus bas jamais constaté sur Amazon. Avec la promotion du marchand en ligne, l’appareil retombe aujourd’hui à seulement à 369 euros contre 499 euros initialement. C’est donc 26% de réduction immédiate sur cet aspirateur particulièrement complet.

Craquez pour l’aspirateur iRobot Roomba 971

Le iRobot Roomba 971 est parmis des derniers modèles de la gamme, il a été dévoilé il y a un peu plus d’un an sur le marché. Les gammes d’aspirateurs-robots étant renouvelées plus rarement que les smartphones par exemple, on peut encore considérer que cet appareil est récent. Il est d’ailleurs assez populaire en raison de caractéristiques techniques avantageuses. C’est un des best seller de la marque.

Comme tous les aspirateurs-robot, l’iRobot Roomba 971 se charge de façon autonome donc de l’aspiration de la poussière. Avec lui, plus besoin de vous atteler à cette pénible tache : vous lancez l’appareil… et puis c’est tout. Le Roomba 971 dispose d’un système de guidage pointu qui lui permet de cartographier les différentes pièces de votre logement pour gagner en efficacité.

Il n’oublie aucune zone et contourne les objets présents sur son chemin grâce à plusieurs capteurs de détection. Cela vous offre aussi la possibilité de renseigner des espaces sur lesquels vous ne souhaitez pas que l’aspirateur passe (via l’application mobile). Il comprend également vos habitudes de nettoyage et peut ainsi vous suggérer des routines.

Le Roomba 971 ne manque pas de puissance avec un moteur 5 fois plus puissant que la série 600, une amélioration possible grâce au moteur « Gen 2 » qui tourne à plus de 10 000 tours par minute. Il s’appuie par ailleurs sur des brosses contre-rotatives multi surface en caoutchouc pour capturer les poussières et autres saletés. Le matériau évite au dispositif de s’emmêler et de perdre en performance.

L’aspirateur Roomba 971 dispose d’une autonomie de 75 minutes, cela devrait laisser le temps à l’appareil de nettoyer toute la poussière avant de retourner à sa base. Peu de concurrents peuvent se vanter de proposer une batterie aussi robuste que celle de ce modèle. Globalement, ce modèle offre un excellent gain de temps et d’énergie, il vous suffit de lancer le nettoyage à distance pour rentrer dans un logement toujours propre à la fin de votre journée.

Sachez enfin que vous pouvez la contrôler depuis les boutons situés dessus, mais aussi depuis l’application mobile (iOS ou Android) ou directement à la voix via les appareils compatibles Google Home et Alexa Alexa. Ainsi, on peut lancer le nettoyage d’un coup de “Ok Google, passe l’aspirateur” et il faut avouer que cela fait son effet la première fois.

Qui est iRobot ?

iRobot est une marque plutôt haut de gamme qui produit exclusivement des aspirateurs robots autant dire qu’elle maîtrise son sujet. elle compte plus de 30 millions de modèles expédiés à travers le monde. Toute sa gamme est composée d’appareils premium chargés de nettoyer la poussière à votre place, c’est le cas du Roomba 971. Il affiche des performances techniques de premier choix pour une excellente capacité d’analyse de l’environnement suivi d’une qualité d’aspiration de haut vol. Le Roomba 971 est un des modèles les plus récents du constructeur, il est au-dessus de nombreux concurrents présents sur le même créneau.

