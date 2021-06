Bon plan : tout juste disponible, le nouvel aspirateur Dreame T30 est déjà en forte chute 🔥

Le nouveau Dreame T30 vient d'être officialisé par la marque d'aspirateurs : il est déjà visé par une offre spéciale signée AliExpress. C'est le moment d'économiser sur votre prochain modèle, cette remise a vocation à rester très limitée dans le temps.

Le Dreame T30 est le nouvel aspirateur balai sans fil de la marque du même nom, dont le propriétaire n’est autre que Xiaomi. Ce modèle premium succède au Dreame T20 : comme son prédécesseur, il a toutes les capacités techniques pour concurrencer directement le constructeur Dyson, sauf que son tarif reste plus accessible. Leur rapport qualité-prix est encore plus compétitif avec cette offre de folie mise en avant par AliExpress, sachant que certains marchands ne commercialisent même pas encore l’appareil.

Avec l’offre signée AliExpress, le Dreame T30 passe à 324 euros au lieu de 418 euros, soit 100 euros de remise immédiate sur un aspirateur balai qui vient à peine d’être officialisé. Il s’agit d’une offre early birds, ce qui veut dire qu’elle sera disponible uniquement pour les clients les plus rapides. Pensez à faire vite, le nombre d’unités restantes ne cesse de baisser depuis la mise en ligne de cette promotion.

Pour profiter de la promotion sur le Dreame T30

Le Dreame T30 a aussi le mérite d’être livré depuis un entrepôt situé en France ou en Europe. AliExpress possède plusieurs entrepôts dans cette zone, ce qui permet une livraison en trois jours à peine et sans frais supplémentaires. Sinon, le délai de rétractation est de 20 jours après la livraison de la commande, ce qui veut dire que vous avez toute cette période pour renvoyer l’aspirateur gratuitement afin de bénéficier d’un remboursement complet. L’aspirateur est garanti pendant deux ans, soit la même durée que sur le site officiel de la marque.

Il vaut mieux ne pas attendre trop longtemps avant de commander le Dreame T30 à ce prix là, c’est une certitude. Ces deux aspirateurs sans fil remportent un franc succès sur AliExpress depuis leur sortie, ils sont régulièrement en rupture de stock même à leur prix de base. Le nombre d’unités est affiché sur le site marchand, pensez à faire vite pour être certain de sécuriser votre nouvel appareil tout en faisant des économies.

Le Dreame T30, le nouvel aspirateur premium Xiaomi

Le Dreame T30 est l’aspirateur le plus récent de la gamme, il vient juste d’être dévoilé. Ce modèle est le successeur direct du Dreame T20 officialisé il y a quelques mois maintenant par Xiaomi. Il affiche des performances techniques premium au point que Dyson doit désormais se faire à la présence d’un nouveau rival sur le marché. Cet appareil a le mérite d’être polyvalent et efficace — sans perdre de ses compétences dans la durée.

Le premier mérite du Dreame T30 est de se présenter comme un aspirateur balai sans fil. Cela le rend très léger, mais aussi facilement maniable lors de vos déplacements. Et pour cause, vous n’avez plus besoin de le porter ou de le rebrancher quand vous changez de pièces ou d’étages. Cela lui confère une véritable facilité d’utilisation, vous êtes certain de gagner du temps sur cette tâche ménagère qui peut vite s’avérer (très) rébarbative.

Le Dreame T30 peut aussi faire office d’aspirateur à main, c’est aussi pratique pour nettoyer des surfaces différentes comme les sièges de voitures ou les plinthes. Dans tous les cas, il reste simple à utiliser dans toutes les zones grâce à un poids plus que convenable de 1,7 kilo. Vous pouvez aussi changer de brosses grâce aux accessoires fournis à l’achat de l’appareil — vous recevez aussi la station de charge pour ranger et recharger ce dernier. Un mode de fonctionnement continu vous permet de libérer votre doigt du bouton de marche.

D’autre part, le Dreame T30 sait se montrer efficace peu importe la surface aux sols, il aspire aussi bien la poussière sur un sol dur (lino, parquet) que sur la moquette ou le tapis. Pour tourner jusqu’à 150 000 tours par minute, il s’appuie sur trois modes de nettoyages différents, vous pouvez choisir entre les options Eco, Medium et Turbo. Le mode Auto a la capacité de s’adapter aussi directement à la surface sans votre aide, il est possible de verrouiller l’option de votre choix pour libérer vos doigts. En termes de décibel, cette nouvelle version est un peu plus discrète que le Dreame T20 avec un système de réduction de bruit à huit niveaux.

Enfin, l’autonomie du Dreame T30 monte jusqu’à 90 minutes. Un petit écran HD installé en haut de la poignée affiche plusieurs informations, à l’exemple du mode de nettoyage utilisé, du niveau de batterie, mais aussi de la détection de la poussière, de l’enregistrement du nettoyage ou encore de la mauvaise installation et du remplacement du filtre. Globalement, ce modèle a toutes les capacités techniques pour s’illustrer sur le marché des aspirateurs premium.

Une offre à saisir de suite sur AliExpress

Avec les offres en cours sur AliExpress, vous avez l’occasion de faire une excellente affaire sur votre prochain aspirateur. Le Dreame T30 passe sous la barre des 330 euros alors que son prix de base est de 418 euros, cela représente prés de 100 euros d’économie sur un modèle qui vient de sortir. Certains marchands en ligne ne proposent pas encore ce modèle à la vente, la plateforme met le niveau très haut.

En cas de doute, vous avez jusqu’à 20 jours pour renvoyer le Dreame T30 afin de vous faire rembourser en intégralité, cela apporte un confort supplémentaire au fait d’acheter en ligne. Les unités restantes sont indiquées sur le site AliExpress, les stocks ne cessent de baisser depuis l’apparition de cette offre spéciale. Pensez à ne pas attendre trop longtemps pour éviter les ruptures de stock.

Pour découvrir la vente flash sur le Dreame T30

