Amazon Prime Day : 10 offres irrésistibles qui vous feront craquer

Le Prime Day Amazon démarre sur les chapeaux de roue. Les offres mises en avant par le marchand n°1 en France sont à couper le souffle. Voici notre sélection en temps réel.

Officiellement, le Prime Day Amazon aura lieu à partir de demain (lundi 21 juin). Pour autant, le marchand a décidé de commencer les hostilités dès ce dimanche avec des offres exclusives pour l’occasion. Une page dédiée à l’opération a été mise en place avec des premiers deals avantageux. Pour vous simplifier le travail, voici une petite liste des bonnes affaires.

L’Amazon Prime Day est un événement incontournable dans le paysage du e-commerce mondial. C’est la sixième édition de l’événement, et ce sont des millions de personnes qui ont prévu de faire leurs courses. Cette opération est exclusive à Amazon, le marchand y fête son anniversaire avec ses clients Prime. Seuls les membres Prime pourront y participer.

Si vous n’êtes pas encore membre Prime, il faut donc s’inscrire pour accéder aux offres du Prime Day Amazon. Cela ne prend que quelques secondes, et ça vous donne le droit d’accéder à ces remises exceptionnelles. Vous aurez aussi un accès gratuit à Prime Video ou Prime Music (qui est une version limitée de Deezer), et surtout la livraison gratuite en 24 heures. Le premier mois est gratuit, au-delà c’est 49 euros par an.

Le Prime Day Amazon casse les prix

Amazon a fait du Prime Day sa vitrine. Tous les yeux seront tournés vers le site marchand pour ces 48 heures de promotions. Il va donc devoir se montrer à la hauteur alors que la période n’est pas forcément propice. En effet, avec le déconfinement et le début de l’été, la tête n’est pas forcément aux achats sur internet. Il va donc devoir redoubler de créativité pour convaincre ses 200 millions de membres Prime.

Depuis le lancement de l’opération, cet Amazon Prime Day est un énorme succès. Le marchand américain affirme que le chiffre d’affaires réalisé sur cette opération est plus élevé que celui du Black Friday. C’est dire les volumes qui sont générés sur ces 48 heures. Il arrive non seulement à proposer de larges stocks sur ses produits, mais les remises sont aussi très séduisantes.

Pour réussir à convaincre autant le public, on peut s’attendre à des remises sur les plus grandes marques et les produits les plus en vogue. Dans l’électronique, le plus grand symbole est Apple. Ce dimanche, on retrouve déjà des ristournes sur les AirPods (Pro et 2) ou sur les MacBook M1 (mini et Pro). Il y a aussi des petites offres sur les iPhone 12, et cela pourrait être encore plus beau à partir de minuit.

Pendant 48 heures, Amazon annonce un festival pour le Prime Day. Ce sont toutes les catégories de produits qui sont mises en avant pour cette opération. Que ce soit l’électronique, l’informatique, la culture, le bricolage ou la santé, il y a de tout sur Amazon. Et tout est à prix réduit pour faciliter vos achats. Amazon Prime vous permet aussi d’être livré en 24 heures. C’est un achat instantané, sans aucun risque.

Les meilleures offres sur le site

Ce dimanche, l’opération Prime Day Amazon a déjà fait des ravages. Ce sont des dizaines de milliers de produits qui sont à prix réduit. Le site a décidé de tout faire à prix barré, encore mieux qu’au Black Friday. Les pourcentages de rabais sont parmi les plus généreux observés, surtout sur des références qui s’arrachent comme des petits pains.

Comme vous le voyez dans la sélection ci-dessus, les produits Apple sont bradés pour le Prime Day Amazon. Les remises concernent les écouteurs sans fil de la marque mais également ses ordinateurs et ses smartphones. Alors qu’Apple ne fait jamais de promo, c’est votre seule occasion d’acheter ses produits moins chers. Vous avez les mêmes garanties que sur le site officiel.

Tout au long de ce dimanche – et pour les deux jours à venir – nous allons pousser toutes les meilleures offres sur cette page. Il y a de nombreuses ventes flash qui ne durent que quelques heures. Pour ne rien manquer du Prime Day Amazon, on vous conseille de mettre cette page dans vos favoris. La liste est mise à jour en temps réel pour refléter les meilleurs deals du moment.

Alors que le Prime Day sur Amazon a pris une ampleur colossale, les autres marchands tentent des petites opérations. Si elles ne sont pas à la hauteur des offres du géant américain, il y a toutefois quelques bonnes affaires à saisir. C’est pour cette raison que nous avons aussi rajouté quelques exceptions dans la liste. Ce sont des deals qui sont pertinents, libre à vous de les choisir ou non.

Vos achats livrés en 24 heures

Amazon est le champion de la logistique et ça se sait. Pour le Prime Day, il faut être membre Prime pour profiter des offres. Cela implique aussi que vous aurez le droit à la livraison gratuite dans les 24 heures après votre commande. Étant donné que l’opération dure 48 heures, vous pouvez donc être livré même avant la fin de cet événement.

Comme vous pouvez l’imaginer, cet Amazon Prime Day est pris d’assaut. Les offres qui sont disponibles ce dimanche (et lundi à partir de minuit) ne le seront peut-être plus après. Amazon a prévenu que la quasi-totalité des offres serait disponible instantanément. Il ne faut donc pas trop attendre de nouveaux deals au fil du temps. Les ventes flash sont toujours des surprises, il faut quand même rester aux aguets.

