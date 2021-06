Pink Week-end : comment obtenir 130€ de prime chez Boursorama Banque ?

Pendant 96 heures, Boursorama Banque offre une prime boostée à ses nouveaux clients. On vous explique comment toucher 130 euros pour une ouverture de compte, gratuite et sans condition.

En décembre dernier, Boursorama Banque devenait la “banque la moins chère de France” pour la treizième année d’affilé. La filiale du groupe Société Générale connait un succès immense et recense 2,8 millions de clients. Pour continuer sa croissance folle, elle mise sur des opérations ponctuelles comme ce Pink Week-end. Entre vendredi 18 et lundi 21 juin, vous allez pouvoir toucher jusqu’à 130 euros pour toute première ouverture de compte.

Si autant de gens sont attirés par Boursorama Banque, c’est parce que la banque en ligne a réussi à offrir une expérience de banque traditionnelle à un prix moins élevé. Plus de la moitié des clients n’ont eu aucun frais sur l’année 2020. A titre de comparaison, le coût moyen pour une banque standard est de 215 euros par an. L’économie est gigantesque.

Outre le prix, Boursorama Banque se montre également comme une banque très complète. Elle a une gamme similaire à celle d’une banque de réseau : compte courant, cartes bancaires, épargne, investissement, crédits et assurances, tout y est. Vous pouvez donc jouir des mêmes services que dans votre banque actuelle, à des prix inférieurs.

Certes, il s’agit d’une banque “en ligne” qui n’a donc pas de boutique en physique. Cela dit, Boursorama Banque a travaillé sur un support client de qualité qui soit en mesure de répondre à toutes vos attentes. Grâce à des experts sur chaque produit bancaire, le service client a obtenu la première position du Podium de la Relation Client en 2020. Ce trophée attribué par Kantar est une référence en la matière.

Détail de l’offre Pink Week-end de Boursorama Banque

Boursorama Banque propose pendant quelques jours une prime gonflée. Alors que celle-ci est normalement de 80 euros, elle grimpe à 130 euros pendant quelques heures. Si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte dans la banque en ligne, vous avez maintenant trouvé la bonne affaire. Elle n’a jamais été plus généreuse qu’avec cette offre spéciale Pink Week-end.

On vous l’expliquait plus haut, cette offre spéciale est gratuite et sans condition. Pour obtenir le bonus, il faudra souscrire à la formule Ultim avant ce lundi 21 juin 2021. Cette formule est le compte standard que l’on retrouve chez Boursorama Banque. Vous n’avez pas besoin de justifier un niveau de revenus, ni devoir domicilier ses revenus, ni payer une cotisation. Il faut juste être majeur et résident en France.

Il faut également savoir que la prime se découpe en deux parties : une première de 50 euros qui est attribuée au moment de l’activation du compte. La seconde de 80 euros est versée lors de la commande de la carte bancaire Visa Ultim. Les deux opérations se font les unes après les autres, vous n’avez donc aucun problème pour décrocher la prime intégrale de 130 euros.

Si vous optez pour la carte Welcome, qui est une version limitée du compte courant, vous ne pourrez prétendre qu’à 80 euros. A noter que le compte pour jeunes (Kador) n’est pas éligible à une prime. Dans tous les cas, quels que soit votre compte, il faut voir à long terme : ils sont beaucoup moins chers que dans une banque de base. Au final, peu importe la prime de bienvenue, les économies sont plus importantes grâce aux frais inutiles qui ne sont pas facturés chez Boursorama Banque.

Pour profiter de l’offre spéciale Pink Week-end, Boursorama Banque vous donne rendez-vous entre aujourd’hui et lundi. Plutôt que d’être dans le rush, profitez de votre temps libre pour faire des économies. Cet été ou à la rentrée, vous n’aurez peut-être plus le temps et surtout l’offre à 130 euros ne sera peut-être plus disponible. En général, seulement 80 euros sont proposés.

