Surface Pro 7 : Microsoft prend un coup dur pour le Prime Day (-40%) 🔥

La Microsoft Surface Pro 7 est la plus populaire de ce qu’on appelle les “PC hybrides”. Elle combine toutes les fonctions d’un ordinateur portable avec celles d’une tablette tactile. D’un point de vue efficacitĂ©, c’est excellent. Pour couronner le tout, Amazon baisse son prix très sensiblement pour le Prime Day. Le modèle en 256 Go voit son prix dĂ©gringoler Ă 869 euros au lieu de 1369 euros.

La Microsoft Surface Pro 7 est une tablette hybride, cela veut dire qu’elle rĂ©pond Ă de multiples usages. Elle convient Ă une utilisation professionnelle aussi bien que personnelle, ce qui a le mĂ©rite de couvrir de nombreux besoins au quotidien. Avec Amazon, vous pouvez faire une belle affaire sur le dernier appareil de la gamme, c’est une opportunitĂ© Ă ne pas laisser passer. Pensez Ă ne pas attendre trop longtemps.

La Microsoft Surface Pro 7, un appareil et plusieurs usages

La Microsoft Surface Pro 7 s’illustre depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ©. Le constructeur n’a pas vĂ©ritablement de concurrent en raison de ses multiples usages, mĂŞme l’iPad Pro ne peut pas rivaliser avec ce modèle. La tablette d’Apple a beau ĂŞtre un produit haut de gamme, elle ne convient qu’Ă certaines activitĂ©s professionnelles tandis que le modèle de Microsoft en couvre beaucoup plus.

Et pour cause, la Microsoft Surface Pro 7 fait aussi bien office de tablette que d’ordinateur portable, elle a toutes les qualitĂ© des deux appareils. D’une part, on retrouve tous les avantages d’une tablette classique, c’est-Ă -dire que l’objet reste compact et très lĂ©ger. C’est l’assurance de pouvoir l’emporter dans votre sac sans que celui-ci ne finisse par peser trop lourd. Si vous avez une activitĂ© relativement nomade, cela s’avĂ©rera bien utile, vous n’aurez pas de problème Ă travailler chez vous, dans votre bureau, dans le train ou encore chez un client ou Ă une terrasse de cafĂ©.

MalgrĂ© ces qualitĂ©s, cette Microsoft Surface Pro 7 ne lĂ©sine pas sur la puissance. Elle a tout pour ĂŞtre utilisĂ©e comme un vĂ©ritable ordinateur portable. Le processeur Intel Core permet d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil dans l’immĂ©diat comme dans la durĂ©e. Vous bĂ©nĂ©ficiez aussi de toute la suite du constructeur, que ce soit les logiciels Word, Excel ou PowerPoint. C’est l’assurance de pouvoir se servir de l’objet pour travailler sans les inconvĂ©nients d’un dispositif trop lourd.

En termes d’autonomie, vous pouvez utiliser la Microsoft Surface Pro 7 jusqu’Ă 7 heures d’affilĂ©e. C’est mieux que la majoritĂ© des tablettes et dans la moyenne des ordinateurs portables. Vous pouvez travailler pendant près d’une journĂ©e mĂŞme si vous avez oubliĂ© votre chargeur ou que vous n’ĂŞtes pas Ă cĂ´tĂ© d’une prise.

Ă€ noter que vous pouvez ajouter des accessoires Ă la Microsoft Surface Pro 7, comme une souris, un clavier ou encore un stylet. C’est encore mieux si vous souhaitez utiliser la tablette hybride pour travailler. Sinon, sachez aussi qu’il existe diffĂ©rents modèles, le processeur et le stockage Ă©voluent selon le tarif. La dĂ©clinaison classique devrait parfaitement vous convenir si vous avez une activitĂ© classique, pensez Ă regarder les versions avec un peu plus de puissance pour des professions plus spĂ©cifiques afin de ne pas manquer.

Plus globalement, la Microsoft Surface Pro 7 peut convenir au secteur professionnel comme personnel si vous souhaitez regarder des vidĂ©os en streaming ou vous rendre sur le net. Elle bĂ©nĂ©ficie de l’Ă©cosystème et de la soliditĂ© du groupe amĂ©ricain, c’est un excellent investissement — surtout Ă un tel prix.

Le Prime Day Amazon, Microsoft Ă l’honneur

Amazon met le niveau avec ces promotions sur la Microsoft Surface Pro 7, vous pouvez Ă©conomiser jusqu’à -20% sur ce modèle. Ă€ noter que c’est le plus rĂ©cent de la gamme du constructeur, il s’illustre Ă©galement comme la version la plus premium du constructeur. Cette dernière s’illustre aussi parmi les meilleurs modèles disponibles sur le marchĂ©.

Si vous craquez pour la Microsoft Surface Pro 7 sur Amazon, on rappelle que vous avez droit Ă une pĂ©riode de retour de 30 jours, tandis que la majoritĂ© des acteurs du e-commerce se limitent Ă 14 jours seulement. Autant dire que vous avez largement le temps nĂ©cessaire pour changer d’avis si vous le souhaitez. Ce dĂ©lai vous permet de renvoyer la tablette hybride au marchand en ligne pour ĂŞtre remboursĂ© Ă 100%, vous ne prenez aucun risque, car vous avez droit Ă ce filet de sĂ©curitĂ©.

Il faut rappeler que le Prime Day sur Amazon vise les clients du programme portant le mĂŞme nom. Toutefois, l’inscription au service peut se faire en quelques clics et vous donner accès Ă multitude d’offres. Comme Microsoft, beaucoup de grandes marques sont concernĂ©es par des offres pendant cette opĂ©ration spĂ©ciale. En plus, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une pĂ©riode d’essai de 30 jours.

Les Microsoft Surface Pro 7 attirent du monde sur Amazon, ces promotions vont encore renforcer leur attrait auprès du public. Les offres restent assez rares sur ces modèles et elles sont souvent prises d’assaut lors de la mise en ligne. Il n’est pas rare que certaines versions soient en rupture de stock chez le marchand en ligne, pensez Ă ne pas attendre pour sĂ©curiser vos Ă©conomies sur cet excellent appareil.

