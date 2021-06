Alarme : la solution Ring est excellente et Amazon la brade à -50%

Le kit de sécurité Ring voit son tarif passer sous la barre des 150 euros à l'occasion du Prime Day sur Amazon. Ce rabais supérieur à 50% concerne ce système d'alarme ultra facile à installer. C'est la meilleure vente du marchand.

Le Prime Day sur Amazon est sur le point de se terminer, vous avez encore quelques heures pour bénéficier des dernières offres XXL chez le marchand. Parmi les offres en cours, on retrouve cette excellente réduction sur le système de surveillance Ring. C’est simple, le kit d’alarme Ring voit son prix chuter à 149 euros au lieu de 308 euros, soit plus de 50% de remise.

Ring, la solution de la simplicité

Au fil des années, les acteurs présents sur le marché de la maison connectée ont largement contribué à simplifier ce secteur. Si la sécurité du domicile était réservée aux professionnels, elle est désormais beaucoup plus accessible au public. Parmi les solutions disponibles, on retrouve l’excellent kit de sécurité Ring. Il se veut simple à installer et efficace à utiliser par la suite. C’est une aubaine de le retrouver à prix réduit chez Amazon dans le cadre de cette opération spéciale, vous pouvez installer ce système pour un tarif moins élevé.

Pour faire simple, ce pack de sécurité Ring comprend une base, une caméra, un capteur de contact, un détecteur de mouvement, un amplificateur de portée et un pavé numérique. La base se charge de relier tous les capteurs au Wi-Fi, elle assure la connexion entre les appareils. De son côté, le pavé numérique vous permet d’activer ou de désactiver l’alarme. Le kit inclut tous les outils nécessaires à la bonne installation de votre système de surveillance, il est également possible de le compléter par la suite.

Comment installer le système Ring ?

L’installation du système de sécurité Ring est intuitive, elle ne prend que quelques minutes à mettre en place. La première étape est de brancher la base puis de la connecter à votre réseau. Une fois que c’est fait, vous n’avez plus qu’à installer les capteurs où vous le voulez dans votre logement avant de les relier à l’application mobile (iOS et Android). Le détecteur de mouvement se place sur une fenêtre ou sur une porte selon la configuration de votre logement tandis que le détecteur de mouvement et la caméra s’installent où vous le souhaitez.

L’application vous permet de gérer la totalité de l’installation ring, mais il est aussi possible de passer des commandes vocales grâce à l’intégration des assistants intelligents Amazon Alexa et Google Assistant. À noter que vous avez la possibilité de choisir un abonnement avec la connectivité cellulaire en plus de la connexion de base en Wi-Fi. Autrement dit, le système pourra fonctionner même si vous perdez Internet.

C’est une opportunité de retrouver le kit de surveillance Ring à un tel prix sur Amazon. Actuellement affiché à 149 euros, il n’a jamais bénéficié d’un tarif aussi bas chez le marchand (ni ailleurs). Si jamais vous n’êtes pas convaincu, sachez que vous avez 30 jours pour effectuer un retour gratuit de la commande afin de vous faire rembourser à 100%.

L’opération spéciale se termine dans quelques heures, il ne faut pas attendre trop longtemps pour profiter de cette remise généreuse qui assurera la sécurité de votre logement pendant vos vacances cet été (et tout le reste du temps).

