Google remet l’abandon des cookies à plus tard

Ils devaient tirer leur révérence en 2022, mais Google a finalement décidé de reculer l’échéance à 2023.

© Christian Wiediger / Unsplash

Début 2020, Google annonçait son intention d’en finir avec les cookies, ces petits trackers utilisés, notamment, dans le ciblage publicitaire. La firme se donnait alors deux ans pour les bannir totalement de Chrome, avec l’objectif de les éradiquer à la fin de l’année 2022. Finalement, le géant californien revoit sa feuille de route, et repousse cette date jusqu’au milieu de l’année 2023.

Du temps pour peaufiner son remplaçant

Parce que l’abandon des cookies tiers représente un travail conséquent tant ils sont utilisés, Google se donne un peu plus de temps pour faire la transition. « Notre écosystème a besoin de plus de temps pour bien faire les choses (…) Cela laissera suffisamment de temps pour un débat public sur les bonnes solutions, pour un engagement continu avec les régulateurs et pour que les éditeurs et le secteur de la publicité migrent leurs services » explique ainsi la firme sur son blog.

Mais si Google recule son échéance, c’est aussi parce que son nouvel outil visant à remplacer les cookies ne fait clairement pas l’unanimité. Répondant au nom de FLoC (Federated Learning of Cohorts), cette technologie connaît bien des déboires depuis sa présentation, et nombreux sont ceux à s’y opposer.

Du côté des navigateurs concurrents, dont Mozilla, Brave, Vivaldi et DuckDuckGo, on dénonce des failles évidentes en matière de protection de la vie privée et une volonté de pister les utilisateurs. Quant aux publicitaires, ils redoutent que ce système n’offre un avantage concurrentiel à Google. À ce sujet, la Commission européenne a par ailleurs amorcé une enquête visant à examiner FLoC et établir si ce système ne place pas Google en situation d’abus de position dominante. Suivant l’avancée de cette enquête, on peut donc s’attendre à ce que la feuille de route de Google subisse de nouveaux chamboulements à l’avenir.