LEGO dévoile de nouveaux kits LEGO Super Mario dont Les Aventures de Luigi pour jouer à deux !

Le Pack de démarrage LEGO Super Mario - Les Aventures de Luigi est disponible en précommande, et s'accompagne d'un tout nouveau mode de jeu interactif à deux joueurs, ainsi que de nouvelles extensions, comme la forteresse volante de Bowser.

© JDG

LEGO a dévoilé une nouvelle expérience de jeu qui permet de connecter les personnages LEGO Mario et LEGO Luigi pour une aventure à deux joueurs dans l’univers LEGO Super Mario. Idéal pour jouer en famille ou entre amis, ce nouveau mode de jeu permet à deux joueurs de profiter de l’univers LEGO Super Mario en même temps, et vivre de toutes nouvelles aventures en briques.

Une fois LEGO Mario et LEGO Luigi connectés par Bluetooth, le mode de jeu à deux joueurs s’active. Vous pouvez alors jouer en équipe et collecter des pièces virtuelles bonus en réalisant des actions synchronisées : marcher, sauter, tournoyer, coopérer pour combattre des ennemis, ou réussir les défis et partager les récompenses. Un mode de jeu compétitif est également proposé.

Les faux jumeaux LEGO Luigi et LEGO Mario sont vendus dans deux packs de démarrage distincts, portes d’entrées dans l’univers LEGO Super Mario. Le mode de jeu multijoueur (fonctionnel avec n’importe quelle combinaison de deux figurines interactives) sera disponible dès le 1er aout au prix de 59,99 euros.

Acheter le pack de démarrage Les Aventures de Mario

Acheter le pack de démarrage Les Aventures de Luigi

Le Pack de Démarrage Les Aventures de Luigi (71387), réagit instantanément via un écran LCD et un haut-parleur. Les joueurs gagnent des pièces numériques en aidant Luigi à relever des défis de vol et de balançoire pivotante, à interagir avec Yoshi rose, ou à vaincre Boum Boum et un Goomb’os. Les briques marron de ce biome Tour déclenchent différentes réactions chez Luigi et la brique d’action “?” fait gagner des bonus supplémentaires.

L’appli gratuite LEGO Super Mario contient des instructions de montage et des conseils créatifs; c’est également une plateforme de partage sécurisée pour les enfants.

De nouveaux sets, pour prolonger l’aventure !

En plus du mode deux joueurs via Bluetooth, LEGO lance quatre nouvelles extensions, deux nouveaux costumes, et une nouvelle série de dix packs surprises de personnages. Les quatre extensions proposent des constructions très immersives afin d’agrandir vos parcours. Les nouveaux sets disposent d’éléments adaptés au jeu en solo mais aussi au mode multijoueur, qui permettent de collecter encore plus de pièces !

L’extension La forteresse volante de Bowser est disponible dès aujourd’hui en précommande pour 99.99 euros. Ce set propose aux fans de construire un nouveau niveau dans l’univers, avec le célèbre bateau de Bowser. Affrontez Kamek, un Goomba, et un Torti Taupe, avant d’attaquer le navire lui-même ! Une fois monté, le vaisseau peut être exposé ou déplié en mode « parcours ».

Les autres nouveautés comprennent les Costumes de Mario Grenouille et Mario Abeille, qui permettent aux joueurs de changer la tenue de Mario ou Luigi pour déclencher de nouveaux pouvoirs ainsi que l’extension La tour infernale du Boss Frère Sumo, qui permet d’utiliser leurs figurines de LEGO Mario et/ou LEGO Luigi pour conquérir la tour infernale – idéal pour s’amuser en solo où avec ses proches.

Voici la liste des produits annoncés :

71391Ensemble d’extension La forteresse volante de Bowser (99.99€)

71388 Ensemble d’extension La tour infernale du Boss Frère Sumo (29.99€)

71389 Ensemble d’extension Le monde du Ciel de Lakitu (39.99€)

71390 Ensemble d’extension La destruction des Reznors(69.99€)

71392 Pack de Puissance Mario grenouille (9.99€)

71393 Pack de Puissance Mario abeille (9.99€)

71394 Pack surprise de personnage – Series 3 (10 packs personnages à collectionner, parmi lesquels un Galoomba, un Bob-omb parachute, Boo, un Corbek, un Amp, un Ted Torpille, un Scaraboss, un Champignon 1-Up, une Arayée et un Swooper) (3.99€).

Acheter un ou des packs LEGO Super Mario

Tous les sets et packs offrent des possibilités infinies pour agrandir, reconstruire, personnaliser et imaginer son propre circuit de jeu riche en défis, pour une aventure interactive en solo ou à deux joueurs avec les figurines connectées de Mario et Luigi.