À ces prix, les PC Portables Honor MagicBook sont probablement les meilleurs des soldes

Les soldes font du bien aux Honor MagicBook ! Ils n'ont jamais été aussi bon marché.

© Honor

Les soldes ont démarré chez tous les commerçants et aussi chez HONOR la marque a décidé de sacrifier le prix de ses derniers PC portables. Les HONOR MagicBook édition 2021 sont puissants, polyvalents et légers et ils bénéficient de réductions allant jusqu’à 250 euros pendant les soldes. Franchement intéressant pour des laptops lancés il y a quelques semaines à peine. Avec des tels prix, ils sont clairement parmi les meilleures offres des soldes concernant les ultrabook. Vous trouverez :

Le MagicBook 14 avec processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go est à 949,90 euros au lieu de 1199,99 euros

Le MagicBook 15 avec processeur Intel Core i5, 16 Go RAM et un SSD de 512 Go est à 849,90 euros au lieu de 999,99 euros

Pour voir les offres sur les MagicBook, c’est ici :

Acheter le Honor MagicBook 14

Acheter le Honor MagicBook 15

La puissance au Core

De la puissance, les Honor MagicBook en ont à revendre : il sont équipés de processeurs Intel Core de 11e génération avec une partie graphique Intel Iris Xe. Le couple permet aux HONOR MagicBook 14 et HONOR MagicBook 15 de délivrer des performances très satisfaisantes pour un usage quotidien et pourront même se permettre de faire tourner quelques jeux.

Mention spéciale pour le modèle 14 pouces avec un Core i7 encore plus puissant, mais encore plus compact. Dans les deux cas, on trouve également 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage. N’oublions pas non plus le supplément d’âme esthétique offert par les écrans HONOR FullView dont le rapport écran/corps est de 84 %.

Le HONOR MagicBook 14 pouces pèse moins de 1,4 kg pour une épaisseur de seulement 16 mm. C’est un très bon point pour ceux qui se déplacent régulièrement avec leur PC, on pense notamment aux étudiants où à ceux dont le métier nécessitent de se déplacer. Connectés à toute vitesse grâce à la prise en charge du Wi-Fi 6 vous avez ainsi l’assurance d’être connecté aussi rapidement que le permet le réseau Wi-Fi de l’endroit où vous vous situez.

Chaleur bien dissipée

Le raffinement des Honor MagicBook se trouve jusqu’au système de refroidissement avec un ventilateur de grande taille et de doubles caloducs qui assurent une dissipation efficace. Cela permet de pouvoir tirer le maximum de performances des processeurs et éviter ainsi le “thermal throttling”. C’est d’ailleurs pour cela qu’HONOR a pu proposer un mode Performance pour les tâches lourdes comme le montage vidéo ou encore la 3D. Inversement, lors de tâche moins gourmandes, les ventilateurs peuvent tourner moins vite et donc limiter les nuisances sonores.

Pour ce qui est de l’autonomie, vous aurez de quoi faire avec une batterie de 56 Wh qui permet de tenir 10h30 sur une seule charge complète en lecture de vidéos 1080P, en local. La recharge se fera rapidement avec un bloc de 65W. Petit bonus : le nouveau chargeur rapide de 65 W pesant à peine 200 g peut redonner jusqu’à 44% de batterie en seulement 30 minutes. La charge inversée est également disponible lorsque le HONOR MagicBook est éteint, permettant aux utilisateurs de recharger leurs smartphones et autres appareils pendant leurs déplacements. Le chargeur USB C pourra aussi être utilisé pour votre smartphone si celui-ci dispose d’un port USB C. Plus besoin de jongler entre les chargeurs.

Une offre exceptionnelle pour les soldes

Depuis leur lancement, les MagickBook on eu droit à plusieurs promotions intéressantes, mais celles proposées pour les soldes, sont très clairement imbattable. C’est très simple : ils n’ont jamais été à un prix aussi abordable. Autant dire que c’est l’occasion rêvée pour mettre la main dessus.

