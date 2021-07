Galaxy S21 : vous avez bien lu, Samsung BRADE le téléphone premium 🔥

Incroyable. Les Samsung Galaxy S21 connaissent là la plus grande chute de prix depuis leur lancement en janvier. Si vous voulez acheter le smartphone premium, c'est le moment parfait pour l'obtenir à quasiment moitié prix.

© Samsung

On ne l’avait pas vu venir. Pour cet épisode de soldes, Samsung casse le prix de ses Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra avec une somme d’avantages. Tout compte fait, avec cette offre d’été, vous pouvez faire des centaines d’euros d’économies sur ces smartphones premium. Au final, en additionnant tous les bonus, cela ne vous coûtera plus que la moitié du prix.

Pour découvrir les 3 offres, c’est par ici :

Voir les offres Samsung

Les Samsung Galaxy S21 ont été officialisés en janvier dernier. Cette gamme de smartphones très premium a su doper ses performances sans pour autant hausser le prix des précédents modèles. D’un point de vue rapport qualité prix, ils sont excellents. Et c’est encore davantage le cas avec ce deal inédit affiché par le coréen sur sa boutique officielle.

Que ce soit le Samsung Galaxy S21, le S21+ ou le S21 Ultra, ils se placent parmi les meilleurs smartphones du marché. On aurait tendance à vous recommander l’un des deux derniers modèles puisqu’ils offrent les meilleures avantages. Ce sont plusieurs centaines d’euros qui peuvent être retirés grâce à divers mécanismes très simples à activer.

Les Galaxy S21 en forte baisse

La liste des avantages qui visent les Samsung Galaxy S21 est longue, nous allons les détailler afin de vous aider à y voir plus clair. Il faut savoir que certaines offres ciblent uniquement des modèles précis tandis que d’autres concernent la totalité de la gamme. C’est en les cumulant que vous ferez les économies les plus fortes. Pour y voir plus clair, vous avez aussi la possibilité d’utiliser le simulateur sur le site officiel pour découvrir qui bénéficie de quoi.

Le premier avantage est le plus simple de tous. Pour le Samsung Galaxy S21, vous avez droit à 60 euros de remise immédiate tandis que pour les Galaxy S21+ et S21 Ultra, cette réduction passe à 160 euros. Le site officiel met aussi en avant une offre de remboursement (ODR) qui s’élève à 100 euros quand vous prenez un nouveau smartphone.

Le troisième avantage mis en avant par la boutique officielle vise également la totalité de la gamme des Samsung Galaxy S21. Peu importe le modèle, vous avez un bonus de 100 euros à la reprise de votre ancien téléphone. Ce bonus vient se rajouter au montant de la reprise classique. C’est donc encore un cadeau si vous avez l’intention de rendre votre ancien appareil.

Samsung met aussi en avant des packs personnalisés. Dans le cas où vous craquez pour le Samsung Galaxy S21 (tous modèles confondus) et le téléviseur Neo QLED, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 15% sur le total de votre commande. Sinon, vous profiterez de 10% ou 15% de réduction si vous prenez un ou 2 articles en plus du smartphone. Toute la liste des produits éligibles apparait sur le site officiel, vous pouvez choisir entre de nombreuses références (tablettes, écouteurs…).

Le dernier avantage qui vise tous les Samsung Galaxy S21 vous permet de cumuler 5% en points Samsung Rewards, ce qui veut dire que ce pourcentage de la somme finale sera ajouté sur votre compte Samsung. Vous pourrez ensuite l’utiliser directement sur le store — que ce soit pour acheter des accessoires ou autres, c’est aussi un moyen de faire des économies.

Quel modèle pour la gamme des Samsung Galaxy S21 ?

Si ces offres sur les Samsung Galaxy S21 sont tout simplement excellentes, il faut encore savoir choisir son prochain smartphone entre les trois modèles qui composent cette gamme. Comme à chaque fois, le modèle Ultra est le plus premium de la génération de téléphones dévoilée par la marque. Tous ont leurs arguments, évidemment, car il s’agit uniquement d’appareil haut de gamme.

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont dotés d’écrans de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces pour des dalles OLED avec un brillant taux de rafraichissement de 120 Hz. Le design général de ces smartphones reste assez similaire, on retrouve des finitions premium et moderne, le module photo arrière a été installé dans un des coins supérieurs au dos de l’appareil pour un rendu général très esthétique.

D’autre part, tous les Samsung Galaxy S21 ont droit au puissant processeur Exynos 2100 développé par le constructeur lui-même. C’est simple, il s’agit du processeur le plus puissant pour les smartphones Android sur le marché à ce jour. Il assure le bon fonctionnement du téléphone sur de nombreux points, tant en termes de performances que de gestion de la batterie ou du traitement de l’image.

On retrouve des batteries de 4 000, 4 800 et 5 500 mAh sur les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, sachant que tous bénéficient de la charge rapide, sans fil et inversée. Les modules photos sont composés de quatre capteurs, dont un capteur principal de 108 Mpx et une caméra avant de 40 Mpx sur le modèle plus premium (contre 12 Mpx et 10 Mpx pour la caméra selfie sur les deux autres versions).

Tous les Galaxy S21 savent se montrer performants en matière d’image, c’est une des spécialités de la marque, elle accorde un soin particulier à cette spécificité depuis des années, le résultat est très appréciable. Dans tous les cas, ces offres sont une parfaite à affaire à réaliser pendant les soldes et, surtout, avant les ruptures de stock.

Dans le cas où vous passez le cap en prenant un Samsung Galaxy S21 sur le site officiel, sachez que vous être livré en 2 à 3 jours ouvrés. Ce délai est un peu plus long si vous craquez pour un des modèles en coloris exclusif. Dans tous les cas, vous avez 14 jours pour changer d’avis et renvoyer le smartphone pour vous faire rembourser à 100%.

Vous voulez en savoir plus ? Voici l’offre sur Samsung :

