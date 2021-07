Pourquoi le vivo X60 Pro révolutionne la photo sur smartphone

Avec le X60 Pro vivo met la barre encore plus sur la photo. Voici pourquoi c'est aujourd'hui le smartphone avec le module photo le plus avancé du marché.

Le Vivo X60 Pro

Le vivo X60 Pro 5G est arrivé en Europe ! Le nouveau fleuron de la marque qui s’est lancée il y a quelque mois en France lui permet ainsi de continuer sa percée dans nos contrées. Elle revient avec ce flagship et se donne les moyens de ses ambitions : devenir la référence en terme de photographie sur smartphone.

Pour y arriver, le X60 Pro propose un module photo qui n’a aujourd’hui pas d’équivalent sur le marché. Son capteur principal est monté sur une gimbal pour offrir un maximum de stabilité lors de la prise de photo et de vidéo. Cette exclusivité fait indéniablement la différence, d’autant plus que la firme s’est acoquinée avec ZEISS pour mettre au point sa partie photo.

Un smartphone de haute volée…

Le smartphone est d’abord porté par son écran AMOLED de 6,56 pouces (2 376 x 1 080 pixels) doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aujourd’hui la configuration de référence sur les appareils haut de gamme. L’OLED apporte non seulement des contrastes infinis, et le haut taux de rafraîchissement permet une fluidité toujours aussi agréable au quotidien. Ajoutez des courbures sur les côtés pour un supplément d’âme ainsi qu’un poinçon central pour accueillir la caméra frontale et vous avez assurément un smartphone premium.

Crédits : vivo

On notera également qu’avec une diagonale de 6,56 pouces, le Vivo X60 5G trouve un bon équilibre au niveau de son format. C’est suffisamment grand pour profiter de ses contenus sur YouTube ou Netflix dans de bonnes conditions, sans pour autant vous encombrer plus que de raison dans un sac à main ou une poche. Le X60 Pro est donc un smartphone particulièrement polyvalent.

Le vivo X60 Pro intègre un processeur haut de gamme de Qualcomm avec le Snapdragon 870. Ce dernier prend en charge la 5G et assure que le smartphone restera en phase avec le marché pendant plusieurs années. Il est accompagné par 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Ensemble, ils pourront encaisser toutes les tâches du quotidien et même plus. On pense notamment aux jeux 3D qui tourneront comme des charmes grâce à cette configuration.

Pour ce qui est de l’autonomie, vous pourrez vous appuyer sur 4200 mAh, ce qui promet une autonomie d’une journée. La recharge ne sera pas des plus longue puisque le smartphone est compatible avec la charge rapide (à 33W-. Cela permettra de redonner du pep’s aux accumulateurs en quelques minutes.

… parachevé par des photos irréprochables

Venons-en donc au plus gros morceau de ce vivo X60 5G : la partie photo. Le smartphone 3 capteurs dans un bloc créé en collaboration avec ZEISS, mythique constructeur optique que l’on ne présente plus. La configuration se décline ainsi : un capteur principal de 48 MP (ouvrant à f/1.48), associé à un objectif ultra grand-angle de 13 MP et un zoom optique X2 de 13 MP. Le premier est une nouvelle fois monté sur une gimbal, revue et améliorée par rapport au vivo X51 qui proposait déjà le système.

Crédits : vivo

Pour sa version 2.0 la gimbal a toujours pour but d’améliorer la stabilité du capteur afin d’offrir des prises des vues en vidéo et en photo de toute beauté. Dans le premier cas, elle est particulièrement utile pour annuler les saccades liées à la marche ou tout simplement les micro-tremblements lors de prises de vue. La gimbal se révèle par ailleurs particulièrement efficace lors de l’utilisation du mode nuit. Ce dernier nécessitant des poses longues, il est très important de limiter au maximum les mouvements du smartphone pour éviter les flous dits de bouger.

Cela permet aussi à vivo de proposer des modes nuits plus avancés avec la fonction “Super portrait de nuit” pour les photos en basse luminosité permet d’éclairer le sujet sans surexposer l’arrière-plan, tandis que le mode “Panorama de Nuit” améliore considérablement la luminosité et les raccords panoramiques en basse lumière. Eh oui, si le smartphone compense les mouvements de l’utilisateur, il devient possible de faire des photos panoramiques de nuit. En clair, la configuration permet d’obtenir la meilleure photo dans toutes les situations.

Un smartphone au bon prix

En dépit de cette débauche de moyens et des éléments photographiques de pointes, vivo a choisi de proposer son smartphone à un tarif particulièrement agressif. Le vivo X60 Pro 5G, est proposé à seulement 799 euros. Si le montant peut paraître élevé au premier abord, il est sensiblement plus bas que celui des autres terminaux premiums du marché qui dépassent facilement le millier d’euros. Le X60 Pro est donc bien positionné pour s’offrir une place de choix dans la course au meilleur téléphone de 2021.

vivo Y72, la 5G accessible

Si le vivo X60 Pro dépasse votre budget, vivo propose également un nouveau smartphone de milieu de gamme dans sa série Y : le vivo Y72 5G. Comme son nom l’indique, il est lui aussi compatible 5G et s’accompagne d’une fiche technique très convaincante pour son prix. Vous trouverez à l’intérieur, on un MediaTek Dimensity 700, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Déjà de quoi encaisser les tâches du quotidien sans problème.

Il faudra en revanche faire l’impasse sur l’écran OLED au profit d’une dalle LCD de 6,58 pouces affichant une définition FHD+. On garde un trio de capteurs photo à l’arrière avec cette fois un grand-angle de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP et enfin un capteur macro permettant de photographier des sujets à seulement 4 cm. De quoi faire des gros plans très intéressants.

Pour ce que de l’autonomie, vous pourrez vous appuyer sur une bien belle batterie de 5 000 mAh qui assurera largement une journée loin d’une prise. Le smartphone est de plus compatible avec la charge rapide à 18W.

Plus modeste, le Y72 5G est proposé à seulement 319 euros seulement. Avec un tel ticket d’entrée, le vivo Y72 est parmi les téléphones 5G les moins chers du marché. Là encore, vivo en propose beaucoup pour un tarif contenu.

