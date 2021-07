Boursorama Banque : ouvrez un compte gratuit, touchez 80€ de bonus (sans condition)

En ce dimanche, Boursorama Banque vous permet de toucher 80 euros pour toute première ouverture de compte. Ce compte est gratuit, sans condition et sans engagement. Vous pouvez conserver votre compte bancaire actuel.

Depuis 2016, Boursorama Banque enregistre une croissance phénoménale. Aujourd’hui, elle recense plus de 2,8 millions de clients et se place ainsi comme le premier établissement bancaire en ligne. Elle coche absolument toutes les cases pour devenir l’une des plus grandes banques en France : large gamme de produits bancaires, compétitivité des prix, support client et… générosité à l’accueil.

Ce week-end, la banque en ligne vous permet de toucher 80 euros pour toute première ouverture de compte courant. Ce qui est appréciable, c’est que ce compte est gratuit, sans condition et sans engagement. Vous pouvez donc facilement toucher ce bonus après avoir complété un formulaire qui ne vous prendra que quelques minutes à remplir.

Si la majorité des banques en ligne ont mis un terme à leur prime de bienvenue, Boursorama Banque se montre la plus compétitive. Cela a un impact direct sur les résultats. Alors qu’elle compte bientôt 3 millions de clients à son actif, ses rivales oscillent toutes entre 200 000 et 1 million de clients. Sa prime de bienvenue est très facile à décrocher, mais son service est derrière irréprochable. C’est pour cette raison que de nombreux clients sont ensuite fidèles.

Comment toucher la prime chez Boursorama Banque ?

Pendant quelques heures encore, Boursorama Banque vous permet donc de toucher cette généreuse prime. Il faudra bien évidemment être majeur et résident en France pour être éligible à un compte dans la banque en ligne. En revanche, celle-ci ne demande pas d’un certain niveau de revenus mensuels pour vous accepter. Cela concerne aussi bien l’offre Ultim (compte standard) que l’offre Welcome (compte limité).

Une fois que vous aurez complété le formulaire (et donc votre dossier), Boursorama Banque vous transmettra votre nouveau RIB. Il faudra réaliser un premier virement pour activer définitivement le compte. Il faudra également commander la première carte bancaire depuis votre espace personnel (gratuite). Une fois que ces deux étapes sont faites, la banque en ligne vous verse alors 80€ sur votre compte.

La procédure est très simple et souple, il n’y a aucune condition cachée. Ce qu’on apprécie, c’est que Boursorama Banque vous laisse ensuite le choix de décider : vous n’avez pas besoin de vous engager chez elle, vous n’avez pas besoin de domicilier vos revenus. Vous pouvez donc très bien conserver votre compte actuel. Si vous êtes convaincu de l’offre Boursorama Banque, vous pourrez très bien migrer progressivement. Mais encore une fois, c’est sans engagement.

Une banque en ligne complète

Alors que certaines banques en ligne ont volontairement limité leur gamme de produits, Boursorama Banque est la plus complètes de toutes. Elle rivalise en direct avec les banques de réseau traditionnelles sur la gamme. Autrement dit, vous aurez strictement les mêmes produits que dans une banque classique – à la différence que cela ne vous coûtera rien.

Par défaut, le compte courant et la carte bancaire (équivalente à une Visa Premier) sont gratuits. Pour les opérations du quotidien, la banque ne vous coûtera donc rien du tout. Selon une étude menée en interne par Boursorama Banque, ce sont 55% de tous ses clients qui n’ont eu aucun frais bancaires en 2020. Et la moyenne globale se situe à 7,73 euros, ce qui est dérisoire par rapport à la moyenne nationale (215 euros par an).

Quand on parle de banque en ligne, la crainte de nombreux français est de perdre la relation physique avec un conseiller bancaire. Avec Boursorama Banque, il n’y a rien de tout ça. Après avoir terminé pour la troisième année consécutive sur le Podium de la Relation Client (étude Kantar), la banque en ligne maitrise tous les canaux de communication : téléphone, mail, courrier, réseaux sociaux etc.

L’efficacité des conseillers bancaires de Boursorama Banque est excellentes : il y a des spécialistes sur chacun des produits qui sauront vous répondre avec un niveau d’expertise qu’un simple conseiller bancaire ne peut pas avoir. Selon vos besoins, vous serez redirigé vers un expert qui vous apportera tous les éléments pour répondre à vos questions. Au final, la banque en ligne s’adapte et propose des conseils vraiment experts.

En plus de tous cas avantages, Boursorama Banque se distingue avec une belle prime de bienvenue. Si vous avez envie de toucher facilement 80 euros, vous avez donc tout intérêt à vous dépêcher. Cette offre concerne ses deux formules phares : Ultim et Welcome.

