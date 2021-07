A ce prix, le vélo de ville électrique Velobecane Easy est presque gratuit durant les soldes !

Cdiscount propose pendant les soldes une offre intéressante sur le vélo de ville électrique Velobecane Easy à seulement 599 euros, mais qui peut vous revenir à un prix extrêmement plus bas grâce à différentes aides !

Vélo de ville électrique Velobecane Easy : parfait pour vos trajets quotidiens

Le vélo de ville électrique Velobecane Easy constitue un excellent modèle pour vos balades de loisir, il est aussi très utile comme vélo de tous les jours, pour se rendre au travail. Le vélo de ville électrique offre confort et praticité : garde-boue, porte-bagages, carter de chaîne, éclairage à led avant et arrière et une position adaptée pour la conduite urbaine. En ville, rouler en vélo électrique permet de gagner du temps et de l’argent. Se rendre sur son lieu de travail rapidement et sans effort en évitant les bouchons et le temps perdu à chercher une place de parking. Les effets désagréables de la transpiration n’existent pas non plus, car vous pédalez sans effort même dans les montées ou avec le vent de face.

Profiter de l’offre Cdiscount à 599€ au lieu de 1199€

Ce vélo de ville à assistance électrique est un vélo qui privilégie l’ergonomie, le confort et il est en plus équipé d’un moteur et d’une batterie vous délivrant une assistance au pédalage et vous faisant ainsi oublier la sensation d’effort ! En effet, on retrouve sur celui-ci un moteur arrière de 250 W qui vous propulse à une vitesse maximal de 25 Km/h avec une assistance progressive. Ce moteur placé sur la roue arrière, vous procurera la sensation d’être propulsé et non tracté, il est donc idéal pour un usage urbain ou sportif. Il nécessite pas d’entretien particulier. En effet les moteurs brushless, ont l’emplacement des bobines et des aimants inversés. Sur le plan mécanique, le brushless n’engendre donc aucun frottement. Ainsi, les pièces ne sont presque pas soumises à l’usure et ont une durée de vie quasi illimitée.

Avec une batterie au Lithium-ION de 8Ah légère vous aurez une autonomie d’environ 40km. Son transport est d’ailleurs facilité au moyen d’une poignée de transport, par ailleurs son système de verrouillage par clé, vous assurent sa stabilité et sa sécurité. Cette technologie a aussi pour avantage de ne pas avoir d’effet mémoire. Ainsi, il n’est pas obligatoire de vider complètement la batterie pour pouvoir la recharger (il est même recommandé de la recharger avec qu’elle soit vide). Notez tout de même que l’autonomie de la batterie dépend du profil du parcours (plat, relief modéré, fort relief), du type de parcours (urbain : avec de nombreux arrêts, en campagne : plutôt fluide et linéaire) et du poids de l’utilisateur.

Enfin, le Velobecane Easy dispose d’un écran de bord LCD qui permet de visualiser la jauge de batterie et de contrôler votre niveau d’assistance électrique. Il est résistant à l’eau (IP54). Vous disposez de deux boutons +/- pour adapter vos 3 niveaux d’assistances électriques. Il dispose également d’une option d’aide au démarrage dans les côtes en restant appuyer sur le bouton – de l’écran. Vous avez donc à tout moment, une vue d’ensemble optimale de toutes les données de conduite pour vous aider et accompagner, tout au long de vos trajets.

Et du côté de la sécurité, on retrouve des freins à disques à l’avant et à l’arrière, pour un freinage qui se montre puissant, progressif et insensible à la boue ou à l’humidité. Sans oublier un éclairage électrique avant, très pratique lors de déplacements nocturnes et un éclairage arrière qui permettra de signaler votre position aux autres utilisateurs des voies publiques.

Pour l’achat d’un vélo (VAE), des aides sont disponibles partout en France et pouvant aller jusqu’à 500€ !

En Région parisienne : trois dispositifs cumulables

En première ligne face à la problématique de l’engorgement des routes et des transports en commun, les grandes villes sont les premières à encourager leurs administrés à opter pour le vélo électrique. A Paris – qui revendique environ 1000 km d’itinéraires cyclables, trois dispositifs se superposent :

En région parisienne, le territoire de Grand Paris Seine Ouest propose également une subvention de 200€, et ce montant est doublé par les villes de Boulogne-Billancourt, Meudon et Sèvres, tandis que Chaville propose une aide supplémentaire de 250€ pour l’achat d’un second VAE. D’autres communes franciliennes proposent des dispositifs similaires (250€ à Bougival, jusqu’à 500€ à Rueil-Malmaison).

Des dispositifs différents selon les métropoles

Plusieurs régions proposent des aides à l’achat d’un VAE : on parle d’éco-chèque mobilité en Occitanie (200€), d’une subvention réservée aux abonnés du réseau Aléop en Pays de la Loire (100€ pour un VAE, 200€ pour un vélo pliant) et d’une prime correspondant à 25% du prix du vélo électrique en Corse dans la limite de 500€. A Marseille, c’est le Département des Bouches-du-Rhône qui pilote un dispositif plafonné à 400€. Mais ce sont majoritairement des intercommunalités qui subventionnent l’acquisition d’un vélo à assistance électrique :

Le bonus écologique pour les personnes non imposables

Pour les personnes aux ressources modestes (revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489€), l’État a mis en place un bonus vélo électrique. Le versement de cette subvention est conditionné par l’obtention d’une aide locale : son montant sera identique à cette dernière dans la limite de 200€. Saint-Etienne la Métropole propose à ce titre une subvention de 200€ pour les personnes imposables et 100€ pour celles qui sont éligibles au bonus écologique de l’État, afin que l’addition des deux atteigne également 200€.

