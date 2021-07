LEGO lance un set dédié à Seinfeld

Après Friends, la marque de briques jaunes s’attaque à une nouvelle sitcom mythique. LEGO va proposer à ses clients un set dédié à Seinfeld avec 1 326 pièces au compteur.

© LEGO

Les sitcoms des années 90 attirent l’œil de LEGO. Après avoir consacré tout un set à la série Friends, qui est revenue en grande pompe à l’occasion d’une émission spéciale, la célèbre marque suédoise s’attaque à un autre monument du petit écran. Dès le 1er août prochain, les fans de Seinfeld pourront mettre la main sur ce nouveau set consacré à la série. Proposé à 79,99 euros en France, il est composé de pas moins de 1 326 pièces.

Construit comme le plateau de tournage, avec même les projecteurs pour nous plonger dans les coulisses, il rend hommage à plusieurs séquences iconiques de la série diffusée entre 1989 et 1998 sur NBC. Vous pourrez par exemple reconstruire à l’identique la cuisine de Jerry avec son micro-onde, son four et son frigo personnalisable. Du côté du salon, on retrouve sans surprise le fameux canapé vert.

Du côté des figurines, elles seront disponibles au nombre de 5. On retrouvera bien évidemment Jerry Seinfeld, incarné par l’humoriste lui-même ainsi que les personnages de Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander et Michael Richards. Ils seront tous transportés dans leurs scènes les plus mémorables, comme celle où Elaine porte un poisson rouge dans son sac tout en cherchant la voiture.

À la demande d’un fan

Ce nouveau set a été élaboré à la suite d’une campagne sur la plateforme Ideas. Ce site permet aux utilisateurs de proposer des projets à la firme et d’obtenir des supports pour les propulser jusque dans les hautes sphères de LEGO. Interrogé par HypeBeast, l’internaute à l’origine de cette idée Brent Waller, explique avoir “adoré regarder Seinfeld dans les années 90 et j’ai revu tous les épisodes récemment. J’ai trouvé ça improbable qu’aucun set Lego Seinfeld n’existe alors j’ai fait de mon mieux pour résoudre ce problème et faire la meilleure interprétation possible de l’appartement de Jerry et du gang.”

Rendez-vous donc dès le 1er août prochain sur LEGO pour découvrir ce nouveau kit sur le site de la marque.