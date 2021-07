Le championnat de Dota 2 The International 10 aura finalement lieu à Bucarest

Le prix pour les gagnant est long de huit chiffres puisqu’il dépasse les 40 millions de dollars

Valve vient d’annoncer quand et où aura lieu l’une des compétitions gaming les plus importantes de cette année. Il s’agit du fameux tournoi The International 10 dédié au championnat de Dota 2. Pour cette édition 2021 un peu spéciale, le tournoi se déroulera en Roumanie, dans le plus grand stade de Bucarest à savoir l’Arena Nationala. Les fans de football reconnaîtront sans mal ce stade puisque c’est également lui qui a accueilli la France lors des huitièmes de finale de cet Euro 2020, qui a finalement perdu contre la Suisse.

Alors que la compétition devait tout d’abord se dérouler en Suède, elle a rapidement été reportée à cause de la situation sanitaire que l’on connaît bien. C’est donc en Roumanie que l’événement a été déplacé et il aura lieu du 7 au 10 octobre prochains, avec une finale prévue pour le 17 octobre. Le 12 octobre sera organisé un événement spécial.

Une édition particulièrement lucrative malgré la pandémie

En termes d’organisation, il semblerait que les joueurs professionnels ainsi que les membres des équipes encadrantes pourront se rendre sur place pour participer à l’événement en physique. Le tout sera retransmis via un live en streaming à l’international, ce qui devrait permettre à un maximum de personnes à travers le monde de pouvoir y assister.

Cette année, la récompense finale sera de plus de 40 millions de dollars, qui reviendra aux champions du tournoi. Si cette somme est exorbitante, elle montre par ailleurs l’importance de l’e-sport à ce jour qui devient une discipline de plus en plus reconnue et soutenue. Bien évidemment, ils remporteront également le trophée Aegis of Champions qui sera remis en jeu par l’équipe gagnante précédente.