Pour doper sa croissance, Boursorama Banque offre jusqu’à 130€ à ses nouveaux clients

Ce (pink) week-end, Boursorama Banque vous donne toutes les raisons pour y ouvrir un compte. Au-delà du fait qu'il s'agisse de la meilleure banque en ligne, elle vous offre en parallèle 130 euros pour y souscrire. Elle souhaite simplement accélérer encore sa croissance en juillet, alors que le mois est un peu plus calme. Foncez, vous ne trouverez pas mieux.

© Boursorama Banque

Si vous cherchez une banque en ligne, il est difficile de passer à côté du géant Boursorama Banque. Cette filiale du groupe Société Générale a le vent en poupe, alors que ses rivales ont toujours du mal à trouver leur modèle économique. Si vous voulez faire des économies, trouver une banque avec une gamme équivalente à une banque traditionnelle et vous sentir libre de gérer votre compte sans obligation, vous êtes au bon endroit.

Cerise sur le gâteau, Boursorama Banque vous permet de week-end de toucher une prime de bienvenue record. Tout première ouverture de compte sera associée à un bonus jusqu’à 130 euros.

La seule obligation, c’est de taper le code PINKWE130 lors de l’inscription ici :

Voir l’offre Pink Week-end

Une double prime de bienvenue

Pendant longtemps, les banques en ligne se battaient à qui proposerait la prime de bienvenue la plus généreuse. Très vite, la réalité du modèle économique les a rappelé à l’ordre : la majorité d’entre elles ont finalement mis un terme à ce mécanisme de soutien à l’inscription. Parmi les rares exceptions, on retrouve la plus grande banque en ligne de France, Boursorama Banque, qui devient toujours plus compétitive.

En temps normal, Boursorama Banque propose par défaut 80 euros de prime. Même à ce niveau-là, on a tendance à la recommander fortement. Alors avec jusqu’à 130 euros de prime comme c’est le cas ce week-end (et jusqu’au lundi 19 juillet), il ne faut plus réfléchir. La banque en ligne est non seulement la plus généreuse au niveau du montant, mais c’est aussi la plus flexible sur les conditions.

Vous n’aurez pas besoin de domicilier vos revenus ou justifier une quelconque activité pour obtenir la prime. Ici, il faut simplement ouvrir un compte (gratuit) et commander la carte bancaire (gratuit). Boursorama Banque ne vous demandera pas de faire de ce compte, un compte principal : vous pouvez donc le garder à côté de votre compte actuel en toute transparence.

La prime de 130 euros de décompose en deux branches. D’une part, vous avez un bonus de 50 euros au moment de l’ouverture d’un compte Ultim ou Welcome. Si vous voulez faire comme l’archi majorité des clients, il faut prendre le compte standard Ultim. Le compte Welcome est plus limité, vous n’aurez pas la flexibilité d’avoir des découverts par exemple. D’autre part, une prime de 80 euros vous sera créditée lorsque vous aurez commandé votre carte bancaire.

Pour voir le détail du Pink Week-end, c’est ici :

Voir l’offre Pink Week-end

Boursorama Banque, la banque en ligne n°1

Si les banques en ligne sont aussi populaires aujourd’hui, c’est parce qu’elles arrivent à combiner un service de qualité avec des prix réduits. En faisant abstraction des emplacements physiques, elles peuvent faire des économies colossales pour réduire la facture pour les clients. Par exemple, Boursorama Banque coûte en moyenne 7,25 euros par an (en sachant que 55% de ses clients n’ont rien payé en 2020) contre 215 euros pour une banque classique.

La différence est gigantesque, surtout quand on sait que les français sont très fidèles à leur banque. Boursorama Banque renforce encore cette différence avec la prime de bienvenue. Si elle est en temps normal de 80 euros, elle grimpe ce week-end jusqu’à 130 euros. Avec la qualité de son service, sa grille tarifaire et sa prime de bienvenue, aucun établissement bancaire ne peut rivaliser avec lui.

Avec bientôt 3 millions de clients, Boursorama Banque franchit un nouveau cap. Mais la banque en ligne ne veut pas s’arrêter là et elle veut aller plus loin. Dans une allocution récente, le DG de la banque confirmait vouloir atteindre 4,5 millions de clients à l’horizon 2024. Il est clair qu’avec la compétitivité de son offre, il pourrait y arriver – voire dépasser certaines banques historiques.

En attendant, pour doper le volume de souscriptions pour la fin du mois de juillet, il n’hésite pas à sortir son précieux Pink Week-end. C’est le meilleur moment de l’année pour y ouvrir un compte. C’est la prime maximale que la banque en ligne donne à ses nouveaux clients. Il est peu probable qu’on puisse la revoir dans les mois à venir, ne manquez pas la deadline.

Pour voir le Pink Week-end, c’est ici :

Voir l’offre Pink Week-end