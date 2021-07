Banque en ligne : comment toucher 290€ de prime sans condition (facile et gratuit) ?

Pourquoi ne pas profiter du week-end et de l'été pour faire des économies ? Avec Boursorama Banque (et son Pink Week-end) et Monabanq, vous pouvez toucher jusqu'à 290 euros de primes en cumulé et très facilement.

© Unsplash - Markus Spiske

Ces dernières années, les banques en ligne sont devenues moins généreuses avec leur public. Pendant longtemps, toutes proposaient une prime de bienvenue pour leurs clients. Certaines comme Hello bank!, BforBank ou ING ont tout simplement mis un terme à ces bonus. En revanche, le leader français Boursorama Banque et Monabanq se montrent plus généreux que jamais.

Ce week-end, vous pouvez cumuler les avantages pour toucher jusqu’à 290 euros de prime sur ces deux établissements. Boursorama Banque tient son Pink Week-end en ce moment, c’est le moment rêvé pour obtenir le meilleur bonus. Il faut y ouvrir un compte qui est gratuit, sans condition et sans engagement. Si la banque en ligne compte bientôt 3 millions de clients (contre 1 million pour sa première dauphine ING), c’est bien pour une raison.

Boursorama Banque : 130€ à décrocher facilement

Quand un Pink Week-end se présente, c’est LE moment parfait pour ouvrir un compte chez Boursorama Banque. Certes, la banque en ligne est ultra intéressante sur le long terme (ndlr : c’est la banque la moins chère de France pour la treizième année) mais à court terme, la prime boostée fait très plaisir. En l’occurrence, vous pouvez toucher jusqu’à 130 euros si vous ouvrez un compte maintenant.

Pour obtenir cette prime, rien de plus simple. Vous ouvrez un compte, vous entrez le code PINKWE130 et le tour est joué. Cette offre est destinée à ceux qui ouvrent le compte standard (baptisé Boursorama Ultim). Ce compte est gratuit, sans condition et sans engagement : vous n’avez pas besoin d’en faire votre compte principal. A noter qu’il inclut une carte de type Visa Premier gratuite, ce qui est imbattable sur le marché.

Sur le marché, aucun concurrent (pas même Monabanq ci-dessous) ne demande aussi peu de conditions pour offrir une telle prime. Franchement, en quelques minutes, vous allez pouvoir ouvrir le compte et sécuriser ce bonus de 130 euros. Si vous ne prenez pas le compte classique mais le compte limité (Welcome), la prime versée ne sera que de 80 euros.

Pour obtenir la prime de Boursorama Banque, c’est par ici :

Officiellement, Boursorama Banque divise cette prime en deux parties. D’une part, il y a 50 euros qui sont versés lors de l’activation du compte. D’autre part, 80 euros seront versés au moment de la commande de la carte bancaire. Au final, les deux actions sont très liées. La banque en ligne doit toutefois clairement rémunérer deux actions – ce qu’il fait ici.

En optant pour le compte Ultim, vous avez tous les avantages d’une banque, d’une banque en ligne et d’une néo-banque cumulés. Boursorama Banque propose une gamme de produits bancaires similaires à celle d’une banque de réseau. Par ailleurs, elle propose une grille tarifaire digne de la meilleure banque en ligne (55% de ses clients n’ont eu aucun frais en 2020). Enfin, à l’étranger, la banque est la plus compétitive sur les frais. Tout est gratuit, ou presque.

Le Pink Week-end est une opération organisée par Boursorama Banque au rythme de 3 à 4 fois par an. Autrement dit, ce week-end du 18 juillet est une aubaine pour y ouvrir un compte. Cette prime de 130 euros est nettement supérieure au montant traditionnel (80 euros). Cela dit, il faut vraiment voir la banque en ligne comme une solution à long terme. Elle vous fera économiser drastiquement puisque les français paient en moyenne 210 euros de frais bancaires par an. Chez Boursorama Banque, vous n’aurez peut-être aucun coût.

Monabanq et le cashback

Monabanq a toujours été plus exigeante que ses confrères sur la prime de bienvenue. Elle demande toujours à ses clients de s’engager dans la relation (sans pour autant avoir l’obligation d’en faire un compte principal ou de justifier des revenus) pour leur verser un bonus. En ce moment, la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel offre jusqu’à 160 euros de prime à ses nouveaux clients. Mais attention, celle-ci prend la forme de cashback et elle s’étale sur 2 ans.

Certes, on n’est pas sur la simplicité d’un Boursorama Banque, mais certains apprécieront. Dans le détail, vous pouvez obtenir jusqu’à 80 euros de cashback sur vos achats sur les deux premières années (soit 160 euros au total). Si vous avez un compte Pratiq ou Pratiq+, vous toucherez 0,5% de cashback sur vos achats avec une limite de 80 euros par an. Si vous avez un compte Uniq ou Uniq+, c’est 1% que vous toucherez. Au final, le potentiel de gain est le même, mais vous l’obtiendrez plus rapidement avec les formules Uniq.

Alors que les banques en ligne sont gratuites pour la plupart, ce n’est pas le cas de Monabanq. Cette dernière a voulu créer un modèle économique sain en s’appuyant sur une cotisation mensuelle. Les clients doivent payer entre 2 et 9 euros par mois selon la formule qu’ils choisiront. Au final, c’est totalement légitime et le coût reste bien moins élevé qu’une banque traditionnelle. Monabanq a aussi été élue “service client de l’année” à quatre reprises, son support est excellent.

Verdict

Boursorama Banque et Monabanq sont les deux seuls établissements en ligne à offrir un bonus en ce moment. Notre coup de coeur va à Boursorama Banque qui organise un magnifique Pink Week-end (jusqu’à lundi soir). Si vous aviez l’intention d’y ouvrir un compte – ou si vous voulez juste toucher 130 euros facilement – c’est le bon moment. En quelques minutes, le tour est joué.

Monabanq a un fonctionnement un peu différent, mais cela ne l’empêche pas d’être parmi les meilleures banques sur internet en 2021. Elle est payante par défaut, mais elle permet de toucher une prime encore plus généreuse. Avec ces 160 euros répartis sur deux années, vous avez de quoi compenser largement les frais qui vous seront demandés.

Voir l’offre Boursorama Banque