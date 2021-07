iPhone 12 : Apple fait chuter les prix, voici comment en profiter 🔥

En parallèle des soldes, Amazon avance des promotions généreuses sur les iPhone 12 : mini, standard, Pro ou Pro Max... Tous les modèles sont visés, c'est le moment de faire des économies.

© Apple

Si vous ĂŞtes un fidèle de la marque Apple depuis des annĂ©es, vous savez qu’elle ne fait jamais de remise en direct (que ce soit en boutique ou sur son site officiel). Pourtant, la firme n’hĂ©site pas Ă baisser ses tarifs via ses boutiques officielles sur certaines marketplace. C’est le cas en ce moment sur Amazon, oĂą les prix de ses iPhone 12 sont en forte baisse.

En optant pour un iPhone 12 via Amazon, Apple vous offre les mĂŞmes conditions que sur son site officiel. Vous avez donc la garantie du constructeur pendant 2 ans. Mieux, Amazon rajoute les 30 jours de droit de rĂ©tractation (contre 14 chez Apple) ainsi qu’une Ă©ventuelle livraison gratuite en un jour. Face Ă l’engouement autour de cette vente, certains coloris ont dĂ©jĂ disparu ce mercredi. Soyez vif !

Pour voir l’offre sur les iPhone 12, c’est ici :

Voir l’offre sur l’iPhone 12

Pendant longtemps, mĂŞmes les revendeurs n’avaient pas le droit de faire de remises sur les produits Apple. On voit de plus en plus d’acteurs tenter ces opĂ©rations (sous condition d’accord avec Apple) pour doper les ventes. Ces iPhone 12 ont Ă©tĂ© plusieurs fois Ă prix rĂ©duits par le passĂ©, mais le stock a toujours Ă©tĂ© limitĂ©. Si vous voulez en profiter pour l’Ă©tĂ©, c’est le moment ou jamais de franchir le pas. Ensuite, il faudra attendre Black Friday en novembre.

Des excellents prix sur les iPhone 12

C’est simple, Amazon propose actuellement les meilleurs prix sur les iPhone 12, que ce soit le modèle standard, mini, Pro ou Pro Max. La version standard affiche un prix en baisse jusqu’Ă 160 euros selon le format de stockage, autant dire que c’est loin d’ĂŞtre nĂ©gligeable, surtout quand on connait les qualitĂ©s techniques de cet appareil. Plusieurs coloris sont dĂ©jĂ en rupture de stock, mais les couleurs de base sont encore disponibles Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes, Ă l’exemple du noir, du bleu ou encore du rouge. Les capacitĂ©s de stockage sont de 64, 128 ou 256 Go — toutes sont visĂ©es par des rĂ©ductions.

Si l’iPhone 12, le reste de la gamme devrait vous plaire — surtout avec de telles rĂ©ductions. Dans le cas oĂą vous ĂŞtes attirĂ© par les petits formats et les petits prix, la version mini devrait combler vos attentes. Actuellement, Amazon propose l’iPhone 12 mini en version 128 Go Ă 749 euros au lieu de 859 euros, cela reprĂ©sente aussi une excellente affaire.

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont aussi concernĂ©s par ces offres sur Amazon, c’est assez rare depuis la sortie de cette nouvelle gamme. Ces deux versions avaient tendance Ă conserver leur prix initial mĂŞme si les deux autres modèles affichaient des rĂ©ductions. Aujourd’hui, vous pouvez Ă©conomiser sur les smartphones les plus premium du marchĂ©.

Les remises mises en avant sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ne sont pas aussi agressives que celles sur les iPhone 12 et 12 mini, mais elles restent plus que convenables. On note ainsi que le modèle Pro en version 128 Go voit son tarif chuter Ă 1 085 euros au lieu de 1 159 euros, c’est une belle Ă©conomie sur un tĂ©lĂ©phone aussi haut de gamme. C’est encore plus vrai quand on sait qu’Apple ne fait jamais de promotions sur ses produits peu importe la pĂ©riode de l’annĂ©e, la marque Ă la pomme affiche toujours les prix de base.

Les iPhone 12, une excellente mise Ă jour

Si Apple se dĂ©marque sur le marchĂ© des smartphones, la gĂ©nĂ©ration des iPhone 12 offre une excellente mise Ă jour. Beaucoup d’utilisateurs ont laissĂ© leur smartphone (iPhone ou non) pour craquer pour le nouveau modèle depuis sa sortie. On retrouve de belles nouveautĂ©s qui concernent aussi bien le design que les performances de cette gamme. Ces versions sont une vraie rĂ©ussite pour la marque Ă la pomme, ils s’Ă©coulent tous très bien.

Pour entrer dans le dĂ©tail, il convient d’indiquer que toute la gamme d’iPhone 12 bĂ©nĂ©ficie de l’OLED, lĂ oĂą le modèle standard de la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration se cantonnait encore au LCD. Pour le modèle standard de la gamme, il a donc droit Ă un Ă©cran Super Retina (OLED) de 6,1 pouces. Sur la dalle, on retrouve la technologie Ceramic Shield, un dispositif qui assure une protection solide de l’Ă©cran.

L’autre nouveautĂ©, c’est l’arrivĂ©e de la compatibilitĂ© avec la 5G de tous les rĂ©cents iPhone 12. Chaque modèle sera compatible avec ce nouveau rĂ©seau qui se veut plus performant et plus rapide. S’il n’est pas encore dĂ©ployĂ© dans votre zone gĂ©ographique, c’est l’assurance d’en profiter dès son installation, vous n’aurez donc pas besoin de changer de smartphone au bout de quelques mois seulement.

Les iPhone 12 peuvent aussi se vanter de profiter de la puce A14 Bionic, il s’agit actuellement du meilleur processeur du marchĂ©. Celui-ci offre des performances premium sans aucun temps de latence, il se charge aussi du traitement des images et de la gestion de la batterie Ă court terme Ă comme Ă long terme. C’est ce qui confère une excellence puissance gĂ©nĂ©rale Ă l’appareil.

Enfin, on peut noter que les iPhone 12 bĂ©nĂ©ficient d’une belle offre photo. Les modèles standards et mini profitent d’un double capteur photo (ultra grand-angle et grand-angle) et d’un capteur selfie de 12 Mpx. Vous avez la possibilitĂ© de capturer des vidĂ©os en 4K HDR avec la compatibilitĂ© audio Dolby Vision, tant avec le module arrière qu’avant du smartphone.

Pour profiter des promotions sur les iPhone 12, c’est ici :

Voir l’offre sur l’iPhone 12